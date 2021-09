Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della lista Forza Italia Presentata la lista di Forza Italia in sostegno del candidato sindaco di Napoli Catello Maresca, già pm antimafia, supportato da FI, FdI e Lega. Capolista è Paquale Perrone Filardi, professore universitario proveniente anch’egli, come Manfredi, dall’ateneo federiciano. È inoltre presidente della Sic (Società italiana di cardiologia).

A cura di Federica Grieco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Presentata la lista di Forza Italia a supporto del candidato a sindaco di Napoli, Catello Maresca, ex pm antimafia, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Il capolista è Paquale Perrone Filardi. Proveniente anch'egli, come il candidato sindaco del centrosinistra Gaetano Manfredi, dall'ateneo federiciano, è professore ordinario di Cardiologia e direttore della scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare, oltre che presidente della Sic, la Società italiana di cardiologia. In prima lista con Filardi, c'è poi il consigliere comunale uscente Salvatore Guangi, sociologo specializzato in criminologia e già coordinatore circoscrizionale del partito e consigliere municipale della VIII Municipalità (Piscinola, Scampia, Chiaiano). Tra le donne, invece, ci sono le imprenditrici Valeria Della Rocca membro di Confindustria, gli avvocati Maria Pia Granese e Michela Sorrentino, ma anche la consigliera circoscrizionale uscente di Chiaia e presidente della commissione turismo Iris Savastano. Altri nomi sono quelli del ginecologo Luigi Ascione e degli avvocati Giuseppe De Gregorio e Marcello Galli.

Tutti i candidati della lista Forza Italia

Filardi Perrone Pasquale

Guangi Salvatore

Amirante Massimiliano

Ascione Luigi

Bellomundo Sabina

Brescia Domenico

Buonanno Maria Sofia

Cesaro Ferdinando

Correale Flavia

Coscia Stefano

Cutarelli Assunta (Susi)

D’Altrui Gaetano

D'Angelo Roberto

De Gregorio Giuseppe (Geppy)

De Longis Federico

De Notaris Ernesto (Pepe)

De Ponte Valentina

Della Rocca Valeria

Delle Donne Marco

Di Biase Mariarosaria

Di Liddo Valentina

Fuso Maurizio

Galli Marcello

Giugliano Gianpiero (Giuliano)

Granese Maria Pia

Iavazzi Raffaele (Lello)

Iuliucci Ilaria (Iulucci)

Maglione Raffaele (Maione)

Magliulo Antonino (Ninni)

Mancuso Ornella

Martire Emilio

Napolitano Antonio

Navarro Adele

Petrone Filomena (Mena)

Ruggiero Francesco (Franco)

Savastano Iris

Sorrentino Michela (Mila)

Stentardo Alessandra (Stendardo)

Nunziata Claudio