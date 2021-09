Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della lista Napoli in Movimento. No Alleanze

A sostegno del candidato a sindaco di Napoli Matteo Brambilla c’è la lista “Napoli in Movimento. No Alleanze”. Ne fanno parte, tra gli altri, il consigliere uscente della X Municipalità Salvatore Morra, scelto come capolista, e due parenti del consigliere comunale e regionale di Fratelli d’Italia Marco Nonno.