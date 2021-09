Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della lista Partito Liberale Europeo

Il Partito Liberale Europeo è una delle dodici liste che sostengono Catello Maresca nella sua corsa a sindaco di Napoli. A maggio, dopo aver ottenuto il via libera dal Csm per la sua richiesta di aspettativa, il pm anticamorra ufficializzava la sua candidatura proprio in un incontro con il partito.