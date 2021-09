Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della lista Fratelli d’Italia Con Forza Italia e Lega, quella di Fratelli d’Italia è una delle tre liste dei partiti di centrodestra a sostegno di Catello Maresca, nella sua corsa alla poltrona di primo cittadino di Napoli. Fdi perde Pietro Diodato, in uscita con i suoi candidati dopo la rissa nella sede del partito con Marco Nonno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quella di Fratelli d'Italia è una delle 12 liste che sostiene la candidatura di Catello Maresca a sindaco di Napoli. Tra i nomi, figura quello di Alessandra Caldoro, sorella di Stefano, ex governatore campano e manca quello di Pietro Diodato, in uscita last minute dopo le vicende degli scorsi giorni. Diodato sostiene di essere stato aggredito nella sede di Fratelli d'Italia dal consigliere regionale Marco Nonno e di aver ritirato i suoi candidati per questo motivo; in extremis, ha trovato ospitalità nella lista "Catello Maresca".

Di seguito, sono riportati in ordine alfabetico i candidati di Fratelli d'Italia.

Tutti i candidati della lista Fratelli d'Italia

Amabile Marco

Battaglia Gaetano

Brancato Marco

Busiello Gaetano

Caldoro Alessandra

Campese Ornella

Castiello Gennaro

Celio Adelaide

Cenni Leonardo

Comito Danilo

D’Andrea Michele

Di Bisogno Giuliana

Di Napoli Vitale

Esposito Giuseppina (Pina)

Fedele Anna

Fischmann Boris

Gallo Loredana

Giordano Gennaro

Guariniello Immacolata (Imma)

Guarino Alberto

Lezzi Lucia

Longobardi Giorgio

Maresca Anna

Militerni Diego

Natale Paola Francesca

Navarra Carmela

Passante Vittorio

Petricciuolo Vincenzoangelo

Picco Patrizia

Proietti Giovanna

Rispoli Luigi

Romano Luigi

Ruscito Rosanna

Salzano Nicola

Santaniello Gianfranco Salvatore

Scherillo Maria (Stefania)

Sifo Sabrina

Tortora Agostino

Varano Valentina

Zazzaro Giovanni