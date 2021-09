Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della lista Essere Napoli “Essere Napoli” è una delle 9 liste civiche a sostegno della candidatura di Catello Maresca a sindaco del capoluogo partenopeo. È con questa componente, oltre all’appoggio primario dei partiti di centrodestra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che il pm anticamorra affronterà l’appuntamento alle urne di ottobre.

Dodici liste, tra cui nove civiche, per sbaragliare la concorrenza e far diventare Catello Maresca il sindaco di Napoli. Tra queste, c'è "Essere Napoli", ispirata dall'ex Dc Alfredo Vito, parlamentare di Forza Italia e meglio noto come "mister centomila preferenze", per i voti presi alle elezioni politiche del 1987.

Amoroso Maria

Bassano Federica

Bevilacqua Bruno

Bolognese Renato

Borrelli Rosaria

Bruno Beatrice

Cappuccio Diego

Carbonaro Massimo

Cimmino Salvatore

Ciotola Vincenzo

De Gregorio Carlo

De Vivo Flavia

De Mita Dario

Falanga Andrea

Fogliamanzillo Roberta

Fornabaio Paola

Fusco Raffaele (Letto)

Incarnato Bianca

Licenziati Cristiano

Morantino Fabio

Marone Daniela

Marotta Filippo

Masola Ilaria

Menna Federico

Merenda Monica

Musella Alessandro

Orlando Lucrezia

Padovano Manlio

Pagano Rosario

Paulillo Luciano

Pelliccia Alessandro

Rippa Riccardo

Scudellaro Rita

Strazzullo Pasquale (Lino)

Tortora Giuseppe

Trombetta Nazareno

Tuccillo Daniela

Valanzuolo Amedeo

Varriale Ciro

Vitale Emanuela