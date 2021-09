Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della Lista Bassolino per Napoli Punta su studenti, insegnanti, piccoli imprenditori e operatori sociali la prima lista civica di Antonio Bassolino. L’ex sindaco e governatore si è candidato da indipendente alle elezioni Comunali di Napoli di ottobre contro Manfredi, Maresca e Clemente.

A cura di Redazione Napoli

Antonio Bassolino, due volte sindaco e presidente di Regione, si ricandida a Palazzo San Giacomo da indipendente, senza il sostegno dei principali partiti ma con cinque liste civiche a sostegno. La principale è una delle due che portano il suo nome: "Lista Bassolino per Napoli". La scelta del capolista è emblematica: si tratta di una studentessa universitaria poco più che ventenne, Rosanna Laudanno, figlia di un autista degli autobus napoletani, negli ultimi cinque anni impegnata come consigliera di quartiere. C'è l'imprenditrice Lola Brasiello, il professore Ciro Tremolaterra, c'è Toti Lange, imprenditore, che ha lasciato il Pd per candidarsi con Bassolino. E ancora: i fedelissimi Carlo Falcone che si occupa di disabilità e Salvatore Guerriero, vigile urbano e sindacalista. In lista con Bassolino anche l'ex assessore comunale ambientalista Marco Gaudini e l'ex consigliere comunale legato alle zone di Miano e Capodimonte Gennaro Centanni.

Tutti i candidati della lista Bassolino x Napoli

Laudanno Rosanna

Aragiusto Giuseppe

Bembo Giovanni

Borriello Domenico (Mimmo)

Brasiello Dolores (Lola)

Broscritto Gennaro

Canzanella Anna

Caprio Davide

Capuozzo Claudia

Casagrande Franco

Cataletto Rosaria

Centanni Gennaro

D'Accico Desiree

D'Addosio Concetta

De Francesco Giorgio

Del Giudice Elvira

Della Ragione Achille

De Michino Fabio

Esposito Michele Ciro

Falcone Carlo

Gallo Maria Rosaria

Gaudini Marco (Gaudino)

Guerriero Salvatore

Consiglio Salvatore Lange (Toti Lange)

Madonna Giancarlo

Maggio Mario

Mallozzi Chiara

Masciari Domenico

Maselli Paolo

Miranda Filomena (Milena)

Modolo Assunta

Pica Salvatore

Piemontese Debora

Pisa Luna

Riegel Massimiliano

Serino Bernardina

Tremolaterra Ciro

Troncone Gaetano

Vigneri Ernani

Viscione Barbara