Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della lista Alessandra Clemente Sindaco Dopo la carica di vice sindaca e otto anni da assessora nella giunta De Magistris, Alessandra Clemente è ora in corsa per diventare la prima cittadina di Napoli. A suo sostegno ha tre liste, tra cui “Alessandra Clemente Sindaco” che, tra gli altri, raccoglie 5 consiglieri e un assessore uscenti.

Vice sindaca uscente dell'amministrazione De Magistris e otto anni da assessora, Alessandra Clemente è ora in corsa per la poltrona di prima cittadina di Napoli. Attenzione per fragilità sociali, periferie, donne e bambini, potenziamento dei trasporti e cura dell'ambiente i punti cardine del suo programma elettorale. Clemente ha nella sua squadra Movimenti civici, Potere al Popolo, Dema, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Partito del Sud per affrontare l'appuntamento alle urne del 3 e 4 ottobre.

Tre le liste a suo sostegno, tra cui "Alessandra Clemente Sindaco". Al suo interno, i nomi di cinque consiglieri uscenti – la capolista, l'avvocatessa Elena Coccia, Claudio Cecere, Francesco Vernetti, Luigi Zimbaldi e Laura Bismuto – e anche quello dell'ormai ex assessora al bilancio, Rosaria Galiero.

Tutti i candidati della lista Alessandra Clemente Sindaco

Coccia Elena

Cecere Claudio

Galiero Rosaria

Vernetti Francesco

Zimbaldi Luigi

Bismuto Laura

Luongo Antonio

Valentino Luigi (Gigi)

Ascione Gennaro

Borrelli Maria Rosaria

Cacchiullo Valentina

Caputo Paolo

Ciaravolo Giuseppe

Ciccarelli Crescenzo

Cioffi Anna

Conato Emanuele

Coraggio Francesco

D’Alessio Francesco

D’Angelo Bruno

D’Archi Mauro

De Falco Ernesto

De Martino Paolo

Del Giudice Alessandra

Delle Cave Fabio

D’Uonno Rosario

Esposito Emanuela

Franco Marika

Gaeta Anna

Maglione Carmela

Masia Margherita (Rita)

Palomba Giovanna

Picardi Antonio

Piroli Torelli Francesca

Puddu Maria

Rochira Giovanni

Romano Giuseppina (Giusy)

Verde Santo

Visali Antonio (Antonello)

Vittorini Valeria

Wollman Daniela

Per quanto riguarda i "parlamentini", sono questi gli aspiranti presidenti di municipalità di Alessandra Clemente:

I. Franco Rendano

II. Chiara Capretti

III. Giuseppe Aiello (Peppe)

IV. Carmine Stabile

V. Salvatore Pace

VI. Gennaro Amato (Rino)

VII. Vincenzo Sassano

VIII. Gian Luca Franco

IX. Fabio Tirelli

X. Diego Civitillo