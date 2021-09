Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della Lista PER le Persone e la Comunità La rete politica ‘Per le persone e la comunità guidata da Nicola Campanile e Giuseppe Irace sostiene Gaetano Manfredi sindaco. La lista unta su professionisti nei campi della scuola, cultura, pubblica amministrazione, progettazione e pianificazione dei servizi, sicurezza e vivibilità e sport.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La rete politica ‘Per le persone e la comunità è una delle liste sostiene Gaetano Manfredi sindaco di Napoli. La lista punta su professionisti nei campi della scuola, cultura, pubblica amministrazione, progettazione e pianificazione dei servizi, sicurezza e vivibilità e sport. Curiosità: i candidati sono in ordine alfabetico, non c'è un capolista.

Fra loro il presidente del movimento Nicola Campanile e il segretario Giuseppe Irace. Candidata Giovanna Gaeta, fondatrice della sezione di Napoli dell'Associazione italiana dislessia; l'ex preside Paolo Battimiello, che si di dispersione scolastica e inclusione sociale; la storica dell'arte Vega De Martini, , l'economista Tommaso Di Nardò, esperto di sviluppo locale, e Joseph Ogor, 20anni, cittadino italiano di origine nigeriana, studente universitario e attivista per i diritti dei migranti.

1. Francesco ALESSANDRELLA

Leggi anche La giunta De Magistris si dissolve causa elezioni: si dimettono altri due assessori

2. Rosario ALFANO

3. Antonio AMBROSANIO

4. Paolo BATTIMIELLO

5. Antonella BENINCASA

6. Fulvia BORRELLI INGEGNO

7. Vincenza (Enza) CAFARELLA

8. Nicola CAMPANILE

9. Gerardo CERASE

10. Francesco CUCCURULLO

11. Roberto D'ANGELO

12. Vega DE MARTINI

13. Giuseppina (Pina) DI DONNA

14. Aniello Antonio Ciro (Nello) DI LALLO

15. Giovanni (Gianni) DI MARTINO

16. Tommaso DI NARDO

17. Costanza FALANGA

18. Stefania FREDA

19. Alessia FUSCONE

20. Giovanna GAETA

21. Giuseppe (Peppe) GALLOZZI

22. Antonio GAUTIERO

23. Tommasino (Tommaso) IASEVOLI

24. Giuseppe (Peppe) IRACE

25. Emilia Maria LEONETTI

26. Carlo LETTIERI

27. Donato LUONGO

28. Giulio MAGGIORE

29. Carmelo (Carmine) MARTINO

30. Giuseppe MASCIA

31. Raffaele (Lello) NICASTRO

32. Joseph OGOR

33. Roberta PARLATI RUSSO

34. Sara PETRICCIUOLO (Petri)

35. Maria (Marinella) RAGOSTA

36. Maria RUSSOLILLO

37. Giuliana SEPE

38. Paola SERGIO

39. Fabio TAMBURRO

40. Luigi (Gigi) ZAVARONE