Maturità 2023, le tracce della prima prova in diretta: al via gli esami di Stato con il tema di italiano

Le tracce della prima prova alla Maturità 2023 in diretta: al via oggi alle ore 8.30 gli esami di Stato con il tema di italiano per 536.008 studenti. Sette le tracce a disposizione per i maturandi, divise in tre tipologie: l'analisi del testo per la tipologia A, il testo argomentativo di tipologia B e il tema di attualità di tipologia C.

Due le tracce per l'analisi del testo, una di prosa e una di poesia. Per la tipologia B, invece, saranno tre le tracce a disposizione degli studenti di diverso argomento, artistico-letterario, storico-politico, scientifico-tecnologico. Infine, per la tipologia C sono previste due tracce di attualità.

La prima prova scritta all'esame di Maturità 2023 vale 20 punti: a partire dalle 8.30 di oggi, gli studenti avranno a disposizione 6 ore per completare la prova dopo che verranno aperti i plichi telematici del Ministero e conosceremo le tracce ufficiali della prima prova.

