Seconda prova Maturità 2023: date, materie e esempi di tracce

Manca esattamente un mese alla seconda prova dell'esame di Maturità 2023: giovedì 22 giugno, infatti, è in programma la prova d'indirizzo, che quest'anno, terminata l'emergenza Covid-19, torna ad essere ministeriale ed uguale per tutti gli studenti italiani secondo quanto previsto dall'apposita ordinanza.

La seconda prova è lo scritto dell’esame di Stato e ha l'obiettivo di verificare le competenze acquisite dagli studenti nelle discipline caratterizzanti i corsi di studio: i maturandi del liceo classico, ad esempio, dovranno confrontarsi con la versione di latino, quelli del liceo scientifico con i quesiti e il problema di matematica, e ancora quelli degli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" con Economia Aziendale. Anche la durata varia a seconda dell'indirizzo. La prova vale un massimo di 20 punti. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quali sono le materie della seconda prova alla Maturità 2023

Le materie della seconda prova scritta dell'esame di Maturità sono state rese note alla fine dello scorso mese di gennaio, in base al decreto firmato dal Ministro Giuseppe Valditara. Latino al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing", Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" sono solo alcune delle discipline scelte. È possibile consultare l'archivio degli esempi di tracce delle prove scritte al link ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Materie per i Licei

Liceo classico: Latino

Latino Liceo scientifico: Matematica

Matematica Liceo scientifico – Opzione scienze applicate: Matematica

– Opzione scienze applicate: Matematica Liceo linguistico: Lingua e cultura straniera 1

Lingua e cultura straniera 1 Liceo artistico – Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente

– Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente Liceo artistico – Arti figurative plastico scultoreo: Discipline plastico-scultoree

– Arti figurative plastico scultoreo: Discipline plastico-scultoree Liceo Scienze Umane: Scienze umane

Scienze umane Liceo Scienze Umane, opzione economico sociale: Diritto ed economia politica

Diritto ed economia politica Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Musicale : Teoria, analisi e composizione

: Teoria, analisi e composizione Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica: Tecniche della danza

Discipline per gli Istituti Tecnici

Amministrazione Finanza e Marketing : Economia aziendale

: Economia aziendale Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione Relazioni internazionali per il marketing : Economia aziendale e geopolitica

: Economia aziendale e geopolitica Turismo : Discipline turistiche e aziendali

: Discipline turistiche e aziendali Meccanica, meccatronica ed energia – Articolazione meccanica e meccatronica : Disegno, progettazione, organizzazione industriale

: Disegno, progettazione, organizzazione industriale Trasporti e logistica – Costruzione del mezzo : Struttura costruzione sistemi impianti del mezzo

: Struttura costruzione sistemi impianti del mezzo Elettronica ed elettrotecnica – Elettronica : Elettronica ed elettrotecnica

: Elettronica ed elettrotecnica Elettronica ed elettrotecnica – Elettrotecnica : Elettronica ed elettrotecnica

: Elettronica ed elettrotecnica Informatica e Telecomunicazioni – Informatica : Informatica

: Informatica Grafica e comunicazione : Progettazione multimediale

: Progettazione multimediale Chimica, materiali e biotecnologie – Chimica e materiali : Tecnologie chimiche e industriali

: Tecnologie chimiche e industriali Sistema Moda – Tessile, abbigliamento e moda : Ideaz. progettaz. industrializ. prodotti mod

: Ideaz. progettaz. industrializ. prodotti mod Agraria, agroalimentare e agroindustria – Produzioni e trasformazioni : Produzioni vegetali

: Produzioni vegetali Costruzioni, ambiente e territorio: Progettazione, costruzioni e impianti

Materie per gli Istituti professionali

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale : Economia agraria e dello sviluppo territoriale

: Economia agraria e dello sviluppo territoriale Servizi socio sanitari : Igiene e cultura medico-sanitaria

: Igiene e cultura medico-sanitaria Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali.

Esempi di tracce e simulazioni seconda prova alla Maturità 2023

Per prepararsi alla seconda prova di maturità non c’è niente di meglio che fare un po' di esercizio pratico con alcuni esempi di traccia. Sul sito del Ministero è possibile trovare le tracce degli ultimi due anni con cui potersi confrontare. Grazie a queste, i maturandi potranno capire il livello di difficoltà delle prove.

Quanto vale la seconda prova alla Maturità 2023

Sono 20 i punti complessivi che il candidato può ottenere dalla seconda prova di indirizzo, come per le altre prove d'esame, che complessivamente, quindi, vale 60 punti. Gli altri 40, per arrivare a 100, saranno attribuiti attraverso il credito scolastico maturato nel corso del triennio. Il voto della seconda prova sarà reso noto qualche giorno dopo la fine degli scritti.

Quanto dura la seconda prova e cosa portare all'esame

La seconda prova di maturità ha una durata variabile a seconda dell'indirizzo. Le ore a disposizione per completare la prova, infatti, cambiano a seconda del liceo, dell'istituto tecnico o professionale che frequenti.

Nella maggior parte dei casi la prova si svolge in un giorno e ha la durata massima di 6 o 8 ore, ma ci sono alcune eccezioni: la prova del liceo classico, ad esempio, ha una durata massima di 6 ore, mentre quella nei licei artistici si svolge in un massimo di tre giorni, per 6 ore al giorno (escluso il sabato). La seconda prova del liceo musicale e coreutico, invece, si tiene in due giorni.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, comunque, specifica la durata della seconda prova in fondo alla traccia, dove riporta anche dopo quante ore si può uscire da scuola se si è completato il compito.

Nel corso della seconda prova, a seconda del tipo di traccia che si dovrà affrontare, i maturandi potranno portare con se' del materiale. Ad esempio, gli studenti del Liceo Classico e linguistico potranno portare con sé il vocabolario di latino e altri dizionari bilingue e monolingue, a quelli dello scientifico è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O. M. n. 205 Art. 17 comma 9).