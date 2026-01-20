Testo, traduzione e significato di “2 giorni di fila”, Geolier canta l’amore tossico con Sfera Ebbasta e Anna

“2 giorni di fila” è la canzone in cui Geolier duetta con Sfera Ebbasta e ANNA. Ecco testo, traduzione, significato della canzone di “Tutto è possibile” più ascoltata in streaming.

Geolier, Anna e Sfera Ebbasta

Venerdì 16 gennaio 2026 Geolier ha pubblicato il suo quarto album "Tutto è possibile", il cui titolo nasce da un verso di una canzone mai pubblicata di Pino Daniele. Tutte le canzoni dell'album hanno conquistato le prime posizioni della classifica Global Spotify, ma al primo posto c'è "2 giorni di fila", la canzxone in cui Geolier duetta con Sfera Ebbasta e Anna. Visti i feat. non era difficile immaginare che sarebbe stata questa la canzone più streammata appena pubblicato l'album. I tre, infatti, sono tra i principali protagonisti della scena musicale italiana di questi ultimi anni, con il rapper di Cinisello che per anni è stato l'artista italiano più ascoltato. Questa canzone racconta un amore tossico lasciato andare, con Sfera che ha anche confermato le voci della fine della sua storia con Angelina, madre di suo figlio. Da quest'ultimo album, Geolier ha tratto i singoli "Tutto è possibile", "Phantom" feat. 50Cent, "081" e oggi ha pubblicato anche "Amen (Freestyle)".

Testo di "2 GIORNI DI FILA" ft. Sfera Ebbasta & ANNA

I' me prumettette ch'era l'ultima vota

Però tutt"e vote era ‘a penultima vota

I' nun tengo spazio ‘int'a ll'iPhone e ‘int'ô core

E ‘int'a ll'alfabeto nn'ce sta ‘a lettera toja

Tu t'annascunniste tutt"e pregie tuoje mentre

I' devo tutt"e buone e annascunnevo ‘e difette mieje

Chille comme a nuje nun sanno na regola

Sanno fà a mena ‘e tutto e riuscí a tenere

E pe'mme ‘st'epoca sterile, sta giranno ll'elica

‘E ll'elicottero e me fa vedé l'America

Tu te faje nu selfie sulo p"o tenere dint'ô telefono

Finché nun se cancella

Chille comme nuje fanno sempe ritardo

I' te penzo ‘e cchiù mentre tu nun l'hê maje fatto

E t'hê vista già tremila vote dint'ô specchio

Penzanno ca sî bella ma putisse fà ‘e meglio

Tu rieste sempe ferma

E, ppure si ‘o munno cadesse, tu te spustasse

Sulamente cchiù llà (Mhm)

T'aggio penzato forte

Ca quase accumpareve a ffianco a me

Comm'e nu fantasma

Comme staje tu?

[Sfera Ebbasta]

Prendi sempre di più di quello che dai

Sotto una pioggia che non ti bagna mai

Perché sai dare sempre tutto per scontato

Son cambiato quando sei cambiata te

E morivo se restavo a fianco a te

E il motivo lo sai anche te, anche te

Finita come i film, senza lieto fine (No, no)

Senza niente da dare né niente da dire

Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo (Brr)

Ho visto che hai smesso pure di seguirmi

E forse in fondo hai ragione tu (Bu, bu, bu)

Forse è meglio non sentirci mai più (Bu, bu, bu)

Così non ci feriremo mai più (No, no)

Mento se dico che non ti penso affatto

E mentre sale l'effetto, il nostro affetto va giù

Se sapessi come dimenticarti

Io, pur di vendicarmi, giuro, ci proverei

Ma ogni volta che restiamo distanti

Non riesco più a distrarmi e torno sempre da te

Che mi sai rovinare il mood

Che non vuoi il mio bene ma il tuo

No, no (Yeah)

[ANNA]

Abbiamo visto tutto andare in fiamme, burnin'

A me non frega niente dei pareri e le persone

Mi sembra assurdo che ti ho immaginato genitore

Un figlio correre con le tue gambe e i tuoi colori

Questa è una storia maledetta, che si ripete ma non si ferma

Resti sotto casa, stai pregando che io scenda

Ci doveva aiutare prima, ma non c'era

Sì, puoi fare tutto quello che vuoi

Tutto, ma non pensare che dopo puoi ritornare qui

Anche se so che sono what you need

È più importante che il mio cuore non si fermi come questo beat

Tu resti sempre fermo

Pure se il mondo cadesse, ti sposteresti

Solamente più in là (Solamente più in là, solamente più in là), mhm

Scusa se ultimamente

Ti dimostro che ne ho pochi di sentimenti

Ma non sono più in love

No, non trovo più love, love

[GEOLIER]

Tu riesce a dà sempe ‘e meno ‘e quando dongo i'

Saje ballà sott'â pioggia e nun ce ‘nfunnimmo

E nun dà tutt"e cose sempe pe scontate

Eppure i' so' cagnato e no comm'e te

A murí nn'ce vò niente

E a vivere invece è difficile

Soprattutto senza ‘e te .

La traduzione di 2 giorni di fila

Mi ero promesso che fosse l'ultima volta

Però ogni volta era la penultima volta

Io non ho spazio nell'iPhone e nel cuore

E nell'alfabeto non c'è la tua lettera

Tu hai nascosto tutti i tuoi pregi mentre

Io davo tutto il buono e nascondevo i miei difetti

Quelli come noi non conoscono regole

Sanno fare a meno di tutto e riuscire a trattenere

E per me quest'epoca sterile, sta girando l'elica

Dell'elicottero e mi fa vedere l'America

Tu ti fai un selfie solo per tenerlo nel telefono

Finché non si cancella

Quelli come noi arrivano sempre in ritardo

Io ti penso di più mentre tu non l'hai mai fatto

E ti sei già vista tremila volte nello specchio

Pensando di essere bella, ma potresti fare di meglio

[Sfera Ebbasta]

Tu resti sempre ferma

E, anche se il mondo cadesse, tu ti sposteresti

Solamente più in là

Ti ho pensata intensamente

Che quasi apparivi al mio fianco

Come un fantasma

Come stai?

Prendi sempre di più di quello che dai

Sotto una pioggia che non ti bagna mai

Perché sai dare sempre tutto per scontato

Sono cambiato quando sei cambiata te

E morivo se restavo a fianco a te

E il motivo lo sai anche te, anche te

Finita come i film, senza lieto fine

Senza niente da dare né niente da dire

Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo

Ho visto che hai smesso pure di seguirmi

E forse in fondo hai ragione tu

Forse è meglio non sentirci mai più

Così non ci feriremo mai più

Mento se dico che non ti penso affatto

E mentre sale l'effetto, il nostro affetto va giù

Se sapessi come dimenticarti

Io, pur di vendicarmi, giuro, ci proverei

Ma ogni volta che restiamo distanti

Non riesco più a distrarmi e torno sempre da te

Che mi sai rovinare il mood

Che non vuoi il mio bene ma il tuo

No, no

[ANNA]

Abbiamo visto tutto andare in fiamme, bruciare

A me non frega niente dei pareri e delle persone

Mi sembra assurdo che ti ho immaginato genitore

Un figlio correre con le tue gambe e i tuoi colori

Questa è una storia maledetta, che si ripete ma non si ferma

Resti sotto casa, stai pregando che io scenda

Ci doveva aiutare prima, ma non c'era

Sì, puoi fare tutto quello che vuoi

Tutto, ma non pensare che dopo puoi ritornare qui

Anche se so che sono ciò di cui hai bisogno

È più importante che il mio cuore non si fermi come questo beat

Tu resti sempre fermo

Pure se il mondo cadesse, ti sposteresti

Solamente più in là, mhm

Scusa se ultimamente

Ti dimostro che ne ho pochi di sentimenti

Ma non sono più innamorato

No, non trovo più amore, amore

[GEOLIER]

Tu riesci a dare sempre meno di quanto do io

Sai ballare sotto la pioggia e non ci bagniamo

E non dare tutto sempre per scontato

Eppure io sono cambiato, e non come te

Per morire non ci vuole niente

E a vivere invece è difficile

Soprattutto senza di te.

Il significato di "2 giorni di fila"

In tutte e tre le parti, Geolier, Sfera Ebbasta e Anna raccontano la fine di un amore, che loro considerano tossico. La persone era vicina fino a un minuto prima e poi è scomparsa. La narrazione vuole che la colpa sia dell'altra persona, che mostrava meno di quello che mostrano i cantanti. Come si legge nella nota stampa "il brano mette in luce una realtà dolorosa: a volte è più facile allontanarsi dall’amore che dall’odio". Il conflitto arriva lento e si prende tutto, sostituendo l'amore con l'odio e liberarsi da quella relazione è sempre più complesso. In questa canzone, inoltre, Sfera Ebbasta pare confermare la fine della sua storia con la madre del figlio: postandola su Instagram, infatti, aveva scritto "Solo verità nelle mie strofe".