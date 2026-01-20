Testo, traduzione e significato di “2 giorni di fila”, Geolier canta l’amore tossico con Sfera Ebbasta e Anna
Venerdì 16 gennaio 2026 Geolier ha pubblicato il suo quarto album "Tutto è possibile", il cui titolo nasce da un verso di una canzone mai pubblicata di Pino Daniele. Tutte le canzoni dell'album hanno conquistato le prime posizioni della classifica Global Spotify, ma al primo posto c'è "2 giorni di fila", la canzxone in cui Geolier duetta con Sfera Ebbasta e Anna. Visti i feat. non era difficile immaginare che sarebbe stata questa la canzone più streammata appena pubblicato l'album. I tre, infatti, sono tra i principali protagonisti della scena musicale italiana di questi ultimi anni, con il rapper di Cinisello che per anni è stato l'artista italiano più ascoltato. Questa canzone racconta un amore tossico lasciato andare, con Sfera che ha anche confermato le voci della fine della sua storia con Angelina, madre di suo figlio. Da quest'ultimo album, Geolier ha tratto i singoli "Tutto è possibile", "Phantom" feat. 50Cent, "081" e oggi ha pubblicato anche "Amen (Freestyle)".
Testo di "2 GIORNI DI FILA" ft. Sfera Ebbasta & ANNA
I' me prumettette ch'era l'ultima vota
Però tutt"e vote era ‘a penultima vota
I' nun tengo spazio ‘int'a ll'iPhone e ‘int'ô core
E ‘int'a ll'alfabeto nn'ce sta ‘a lettera toja
Tu t'annascunniste tutt"e pregie tuoje mentre
I' devo tutt"e buone e annascunnevo ‘e difette mieje
Chille comme a nuje nun sanno na regola
Sanno fà a mena ‘e tutto e riuscí a tenere
E pe'mme ‘st'epoca sterile, sta giranno ll'elica
‘E ll'elicottero e me fa vedé l'America
Tu te faje nu selfie sulo p"o tenere dint'ô telefono
Finché nun se cancella
Chille comme nuje fanno sempe ritardo
I' te penzo ‘e cchiù mentre tu nun l'hê maje fatto
E t'hê vista già tremila vote dint'ô specchio
Penzanno ca sî bella ma putisse fà ‘e meglio
Tu rieste sempe ferma
E, ppure si ‘o munno cadesse, tu te spustasse
Sulamente cchiù llà (Mhm)
T'aggio penzato forte
Ca quase accumpareve a ffianco a me
Comm'e nu fantasma
Comme staje tu?
[Sfera Ebbasta]
Prendi sempre di più di quello che dai
Sotto una pioggia che non ti bagna mai
Perché sai dare sempre tutto per scontato
Son cambiato quando sei cambiata te
E morivo se restavo a fianco a te
E il motivo lo sai anche te, anche te
Finita come i film, senza lieto fine (No, no)
Senza niente da dare né niente da dire
Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo (Brr)
Ho visto che hai smesso pure di seguirmi
E forse in fondo hai ragione tu (Bu, bu, bu)
Forse è meglio non sentirci mai più (Bu, bu, bu)
Così non ci feriremo mai più (No, no)
Mento se dico che non ti penso affatto
E mentre sale l'effetto, il nostro affetto va giù
Se sapessi come dimenticarti
Io, pur di vendicarmi, giuro, ci proverei
Ma ogni volta che restiamo distanti
Non riesco più a distrarmi e torno sempre da te
Che mi sai rovinare il mood
Che non vuoi il mio bene ma il tuo
No, no (Yeah)
[ANNA]
Abbiamo visto tutto andare in fiamme, burnin'
A me non frega niente dei pareri e le persone
Mi sembra assurdo che ti ho immaginato genitore
Un figlio correre con le tue gambe e i tuoi colori
Questa è una storia maledetta, che si ripete ma non si ferma
Resti sotto casa, stai pregando che io scenda
Ci doveva aiutare prima, ma non c'era
Sì, puoi fare tutto quello che vuoi
Tutto, ma non pensare che dopo puoi ritornare qui
Anche se so che sono what you need
È più importante che il mio cuore non si fermi come questo beat
Tu resti sempre fermo
Pure se il mondo cadesse, ti sposteresti
Solamente più in là (Solamente più in là, solamente più in là), mhm
Scusa se ultimamente
Ti dimostro che ne ho pochi di sentimenti
Ma non sono più in love
No, non trovo più love, love
[GEOLIER]
Tu riesce a dà sempe ‘e meno ‘e quando dongo i'
Saje ballà sott'â pioggia e nun ce ‘nfunnimmo
E nun dà tutt"e cose sempe pe scontate
Eppure i' so' cagnato e no comm'e te
A murí nn'ce vò niente
E a vivere invece è difficile
Soprattutto senza ‘e te .
La traduzione di 2 giorni di fila
Mi ero promesso che fosse l'ultima volta
Però ogni volta era la penultima volta
Io non ho spazio nell'iPhone e nel cuore
E nell'alfabeto non c'è la tua lettera
Tu hai nascosto tutti i tuoi pregi mentre
Io davo tutto il buono e nascondevo i miei difetti
Quelli come noi non conoscono regole
Sanno fare a meno di tutto e riuscire a trattenere
E per me quest'epoca sterile, sta girando l'elica
Dell'elicottero e mi fa vedere l'America
Tu ti fai un selfie solo per tenerlo nel telefono
Finché non si cancella
Quelli come noi arrivano sempre in ritardo
Io ti penso di più mentre tu non l'hai mai fatto
E ti sei già vista tremila volte nello specchio
Pensando di essere bella, ma potresti fare di meglio
[Sfera Ebbasta]
Tu resti sempre ferma
E, anche se il mondo cadesse, tu ti sposteresti
Solamente più in là
Ti ho pensata intensamente
Che quasi apparivi al mio fianco
Come un fantasma
Come stai?
Prendi sempre di più di quello che dai
Sotto una pioggia che non ti bagna mai
Perché sai dare sempre tutto per scontato
Sono cambiato quando sei cambiata te
E morivo se restavo a fianco a te
E il motivo lo sai anche te, anche te
Finita come i film, senza lieto fine
Senza niente da dare né niente da dire
Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo
Ho visto che hai smesso pure di seguirmi
E forse in fondo hai ragione tu
Forse è meglio non sentirci mai più
Così non ci feriremo mai più
Mento se dico che non ti penso affatto
E mentre sale l'effetto, il nostro affetto va giù
Se sapessi come dimenticarti
Io, pur di vendicarmi, giuro, ci proverei
Ma ogni volta che restiamo distanti
Non riesco più a distrarmi e torno sempre da te
Che mi sai rovinare il mood
Che non vuoi il mio bene ma il tuo
No, no
[ANNA]
Abbiamo visto tutto andare in fiamme, bruciare
A me non frega niente dei pareri e delle persone
Mi sembra assurdo che ti ho immaginato genitore
Un figlio correre con le tue gambe e i tuoi colori
Questa è una storia maledetta, che si ripete ma non si ferma
Resti sotto casa, stai pregando che io scenda
Ci doveva aiutare prima, ma non c'era
Sì, puoi fare tutto quello che vuoi
Tutto, ma non pensare che dopo puoi ritornare qui
Anche se so che sono ciò di cui hai bisogno
È più importante che il mio cuore non si fermi come questo beat
Tu resti sempre fermo
Pure se il mondo cadesse, ti sposteresti
Solamente più in là, mhm
Scusa se ultimamente
Ti dimostro che ne ho pochi di sentimenti
Ma non sono più innamorato
No, non trovo più amore, amore
[GEOLIER]
Tu riesci a dare sempre meno di quanto do io
Sai ballare sotto la pioggia e non ci bagniamo
E non dare tutto sempre per scontato
Eppure io sono cambiato, e non come te
Per morire non ci vuole niente
E a vivere invece è difficile
Soprattutto senza di te.
Il significato di "2 giorni di fila"
In tutte e tre le parti, Geolier, Sfera Ebbasta e Anna raccontano la fine di un amore, che loro considerano tossico. La persone era vicina fino a un minuto prima e poi è scomparsa. La narrazione vuole che la colpa sia dell'altra persona, che mostrava meno di quello che mostrano i cantanti. Come si legge nella nota stampa "il brano mette in luce una realtà dolorosa: a volte è più facile allontanarsi dall’amore che dall’odio". Il conflitto arriva lento e si prende tutto, sostituendo l'amore con l'odio e liberarsi da quella relazione è sempre più complesso. In questa canzone, inoltre, Sfera Ebbasta pare confermare la fine della sua storia con la madre del figlio: postandola su Instagram, infatti, aveva scritto "Solo verità nelle mie strofe".