Testo, traduzione e significato di 081, Geolier rivendica di essere sempre lo stesso anche se ora è ricco

Geolier ha pubblicato la nuova canzone “081”, secondo singolo dopo “Fotografia”. Il rapper racconta di essere rimasto real nonostante i soldi: ecco testo, significato e traduzione.

Geolier

Geolier ha pubblicato "081", secondo singolo tratto dal suo prossimo album, terza canzone contando il freestyle "Amen". Il titolo fa riferimento al prefisso di Napoli, città natale del rapper che questa volta punta su una canzone più street rispetto a "Fotografia". I temi riprendono quelli del freestyle, con Napoli che fa da sfondo, ma soprattutto Geolier gioca con l'egotrip, per cantare a tutti che nonostante le case e i soldi che ha fatto è rimasto un ragazzo del Rione – e infatti usa espressioni gergali – senza perdere la testa. Inarrestabile, Geolier ha scelto di far uscire questa nuova canzone – prodotta da Poison Beatz & Sottomarino – mentre "Fotografia" è ancora in testa alle classifiche, con un totale di quasi 10 milioni di stream.

Testo "081"

M’ê accatto.

Po’ he metto ‘ncoppe ‘e spalti a piglià acqua e viento, comme ha fatto ‘o presidente

Cu’ Victor Osimhen.

So’ tutte mini Geolier.

Pe’ chesto fa’ silenzio, shhh.

Aggio rignuto tre stadi, dinto ‘o tiempo ca tu rign’ nu bicchier d’acqua.

A gente nun me chiama Geolier, me chiama Manué.

Pe’ chesto levateve ‘a nnanze.

Ovvio, sto chieno ‘e pallottole, ca quanno faccio ‘o rap me scenne ‘o sang’ ‘a vocca.

A cosa bella nun è ca da casa mia se vede Capri, ma ca da Capri se vede casa mia, e m’è costato nu botto, se sape.

Songo asciuto ‘n prima pagina ‘ncopp’ ‘o giurnale.

M’hann’ criticato pecché viaggio cu ‘o privato.

E pe’ quanto ne piglio, s'è aizato

l’inquinamento a livello mondiale, ah.

Ij so’ asciuto a Sanremo vincenn’ nonostante aggio perso pe’ 29 e 30.

Tengo nu sacco ‘e cumpagne ca si aveno ‘a sentenza, l'aveno ‘e 29 e 30.

Pe’ me guardà attuorno tengo ll’uocchie ‘e Marotta, sta barca è troppo grossa

Tene pure ‘a scialuppa.

Ij nun so’ maje cagnato manco doppo ‘o malloppo.

Pe’ chesto quanno ij traso, fanno “stop”.

Over, songo overo comme ‘e file d’‘o colloquio fore ‘o carcere.

Overo, comme ‘e femmene ca fanno pure ‘o pate e pure ‘a mamma.

Overo, songo overo comme ‘e segne ca te lassano ‘e manette.

Overo, overo.

E vire tu: pierd’ ‘o tiempo si te mmiette contro, quindi vire tu.

Si te conviene te mettere contro, simmo mille ‘e nuje.

Site comme ‘e vongole dint’ ‘o stesso piatto ca se sputano ‘nguoll’, quindi shhh.

Vire tu.

State ‘ndo menu.

Però nun v'accatto site ‘o scarto senza collera.

‘O rione mio adda stà ‘a faccia mia che addobba.

Pe’ via dde cullane ca me metto tengo ‘a gobba (yeah).

24/7 – 365 juorne faccio piglià ll’ansiolitico cu' ‘e liriche.

Si venc’, allora è ‘o minimo.

Si perd’, allora vuol’ dicere ca nun ero io a cumpetere.

Sto sbuffanno sulo evera.

Pe’ me fanno ll’effetto d’‘o sonnifero.

Ma fanno capa e capa.

Allora sonano all’unisono.

Ma ij song’ l’algoritmo.

Me truov’ inda ll’edicola.

Ma ‘n prima pagina comme a nu divo.

Però veng’ ‘ndo rione e so’ rimasto sempre zingaro.

Si te chiagne ‘nguoll’, allora scivolo.

Ij song’ nu punto, tu na virgola.

Tengo tropp’ ‘e palle, e pe’ me purtà appriesso giro cu’ nu bilico.

A te nun te crerono, crireme.

Overo, song' overo comme ‘e file d’‘o colloquio fore ‘o carcere.

Overo, comme ‘e femmene ca fanno pure ‘o pate e pure ‘a mamma.

Overo, song' overo comme ‘e segne ca te lassano ‘e manette.

Overo, ll’uocchie e ‘e bossoli te ‘coglieno e te stuten’ int'a n'attimo.

O’ scié, nun dà retta a chiste sciem’ ca fanno sulo chiacchiere.

O’ scié, pecché overo nun si buono: ‘n secondo e muore.

Overo, so’ overo comme ‘e segne ca te lassano ‘e manette.

Overo, ll’uocchie e ‘e bossoli te ‘coglieno e te stutten’ ‘n attimo.

Overo, overo, overo, overo, over.

La traduzione in italiano di Geolier

Me li compro.

Poi li metto sugli spalti a prendere acqua e vento, come ha fatto il presidente,

con Victor Osimhen.

Sono tutti piccoli Geolier.

Per questo fai silenzio, shhh.

Ho riempito tre stadi nel tempo in cui tu riempi un bicchiere d’acqua.

La gente non mi chiama Geolier, mi chiama Emanuele.

Per questo levatevi di mezzo.

Ovviamente sono pieno di pallottole: quando rappo mi esce sangue dalla bocca.

La cosa bella non è che da casa mia si vede Capri, ma che da Capri si vede casa mia,

e mi è costata un sacco, si sa.

Sono finito in prima pagina sul giornale.

Mi hanno criticato perché viaggio col jet privato.

E per quanto guadagno, aumenta

l’inquinamento mondiale, ah.

Sono andato a Sanremo vincendo nonostante abbia perso per 29 e 30.

Ho un sacco di amici che stanno aspettando la sentenza: gli anni sono 29 e 30.

Per guardarmi attorno ho gli occhi di Marotta: questa barca è troppo grande.

Hai anche la scialuppa.

Io non sono mai cambiato, nemmeno dopo il malloppo.

Per questo quando entro, gli altri si fermano.

Over: sono vero, come le file dei colloqui fuori dal carcere.

Vero, come le donne che fanno sia il padre che la madre.

Vero, come i segni che ti lasciano le manette.

Vero, vero.

E guarda tu: perdi tempo se ti metti contro, quindi guarda tu.

Se ti conviene andarmi contro, noi siamo in mille.

Siete come le vongole nello stesso piatto che si sputano addosso, quindi shhh.

Guarda tu.

State nel menù.

Non comprare lo scarto senza colore.

Nel mio rione c’è la mia faccia appesa.

Per far vedere le collane che indosso, ho la schiena curva (yeh).

24/7 – 365 giorni faccio prendere l’ansiolitico a quelli che scrivono.

Se vinco, è il minimo.

Se perdo, allora vuol dire

che non ero io a competere.

Sto sbuffando solo erba.

Per me fa l’effetto del sonnifero.

Ma fanno testa a testa.

Allora sono all’unisono.

Ma io sono l’algoritmo.

Mi trovi in edicola.

In prima pagina come un divo.

Però torno al rione

e sono rimasto sempre zingaro.

Se ti piangi addosso, allora scivolo.

Io sono un punto, tu una virgola.

Ho troppe palle, e per portarle in giro ho bisogno di un bilico.

A te non ti credono, credono a me.

Vero, sono vero come le file dei colloqui fuori dal carcere.

Vero, come le donne che fanno sia il padre che la madre.

Vero, come i segni che ti lasciano le manette.

Vero, gli occhi e i bossoli ti beccano e ti spengono in un attimo.

Fratello, non ascoltare questi scemi: fanno solo chiacchiere.

Fratello, perché chi è vero non è buono: in un secondo muore.

Vero, sono vero come i segni che ti lasciano le manette.

Vero, gli occhi e i bossoli ti prendono e ti spengono in un attimo.

Vero, vero, vero, vero, over.

Il significato di 081 di Geolier

La canzone è un inno alle radici partenopee di Geolier, quelle del quartiere la cui attitudine non molla anche se oggi è ricco e uno degli artisti più amati del Paese. E in questa canzone tornano alcuni dei motivi ricorrenti della sua carriera, in primis quello di essere "overo", cioè ‘o vero, che in napoletano significa "veramente" e nel caso specifico "real". Geolier parte dal calcio con quel "M'ê catto Poi e metto nogopp' e spalti a piglià acqua e vinto comme ha fatto ‘o president Cu Victor Osimhen", tornando all'ex attaccante del Napoli che citava in "El pibe de oro" ("Piglio ‘o stesso stipendio ‘e Osimhen ‘int'ô Napule, però registro assettato").

Geolier parla dei tre stadi riempiti in pochissimo tempo e della sua casa comprata a Napoli, un appartamento da cui si vede Capri (e viceversa, a proposito di egotrip) e delle critiche per il jet privato. Non poteva mancare Sanremo in questo percorso in quello che è diventato e così il Festival diventa una competizione persa per un soffio ("per 29 e 30"), espressione che si capovolge quando fa riferimento agli anni di carcere che hanno preso persone che conosce: "Io non sono mai cambiato, nemmeno dopo il malloppo. Per questo quando entro, gli altri si fermano". Ma tra le frasi principali c'è "Nel mio rione c’è la mia faccia appesa", facendo riferimento al murales col suo volto a Secondigliano.

Fondamentale anche il ritornello: "Vero, sono vero come le file dei colloqui fuori dal carcere. Vero, come le donne che fanno sia il padre che la madre. Vero, come i segni che ti lasciano le manette. Vero, gli occhi e i bossoli ti beccano e ti spengono in un attimo". Con questa canzone Geolier conferma di essere uno dei migliori rapper italiani, e cresce l'attesa per il suo album americano, quello che ha anticipato nei mesi scorsi e che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Rick Ross.