Testo, traduzione e significato di Amen freestyle, Geolier tiene vivo il rap italiano e spoilera Rick Ross nell’album

Geolier nel video di Amen (freestyle)

Domenica 19 ottobre Geolier ha pubblicato a sorpresa AMEN freestyle. Ancora una volta il rapper napoletano usa questo pezzo per confermare come sia lui il GOAT (Greatest of all time) – parole sue – della scena: è un pezzo street, anche nel video pubblicato contemporaneamente all'uscita su Youtube. Geolier è atteso con il nuovo album che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, un album "americano", si sospetta, visto che è andato negli usa a girarlo e dovrebbe avere anche un po' di collaborazioni, come quella che spoilera in questo pezzo, quando rappa "me stengo e me sento ‘a strofa ‘e Rick Ross

ch"a ha fatto int"o piezz, però a mia è cchiù forte".

Il testo di AMEN (freestyle)

Se sta' p'estingue', ij penz' a me distínguere

distrúggere ‘e rídicule ca imítano ‘e líriche

scengo a dint"a Smart pecché aggi'a essere invísibile

affittate ‘o Ferrari, io m"o accatto e po' t"o affitto

ij scengo tutt' ‘a nott, nun parlo cu' te

pecché tu sì' nu scemo ‘e poc' fa' silenzio,

assiettate, ca sto pe' te da' ‘e compete

ovvio ca songo tipo ‘o G.O.A.T.

io stong chien' ‘e tappe, ‘e mesate t"o demostreno

cuofane chiene, simmo esose,

‘sti femmene vistose int"a machena custosa

è inutile ca puoste si aropp' fatto, puose

si aropp' ca t'ê' visto nun s'è nemmeno ‘nfuso

doppio fondo c'annasconne

cu ‘e frate mij, tipo camaleonte

me ‘ngazzo cu' ‘a guagliona ca n'è pronta

c'piace quann' parlo c"o dialetto ‘e Gomorra

so' 50 Cent quann' rappo, si scrivo só Mogol

int"all'elementari praticavo fíglie ‘e uappe, fíglie ‘e guardie

fíglie ca nun sanno chi è ‘o pate

primogenito s'carica ‘a famiglia ‘ngópp"e spalle

po' se carica nu zaino quann' vanne dind' ‘a banca

‘o direttore addó' stà?

a Napule me movo sempe senza ‘na mappa

‘a matina só cantante e int"a nuttata só guappo

io nun tengo bisogno ‘e sorde e manco ‘e nu bodyguard

sti rapper imbalsamate ‘e metto a casa a uso ‘e (?)

sto magnanno na cifra, ancora m'sento sazio

mentre tu aspiette na grazia,

a me me diceno "grazie"

caduta l'interviste a Rete Quattro e addu' Fazio

pecché parlo comme magno, je nun parlo si nun ve magno (Yes, yes)

ij nun me faccio prubleme, ‘e prubleme t'e créo (Yes, yes)

areto a l'iPhone me sparo ‘a piscina, fa' ‘o cesso

io sto ordinanno caviale po' aropp"o jetto

essa allucca cchiù ‘e me quanno faccio ‘o concerto

stongo int"o sport, commodo e gruosso me pare ‘o salotto

otto cullane ‘e sti sceme pezzotte nun fanno uno

‘o riloggio ca tengo al polso, tengo ‘a stoffa, tipo Vuitton

però comme a essa, m'è fanno tarocche

sta' scena è tutta scema, è tutta scéna, tutt"o blocc'

ca p'via mia ancora vive l'hip hop

m'sténgo e m'sento ‘a strofa ‘e Rick Ross

ca ha fatto int"o piezzo, però ‘a mia è cchiù forte

s'fa ‘a manícure, po' se magna l'ogne

casa mia è castiello e ‘a piscina è nu puorto

a fa' ‘o prodigio só tipo Kylian

‘e rime só' capate, só tipo Zidane

tipo na dozzina ‘e miliune che faccio

ringrazio ‘o Signore e poi ‘e córde vocale

si carene ‘nterra n'aize, e aize ‘a mortuaria

sto chill e busy, rilasse, appenno nu platino e pure ‘o Picasso

sti cca' só pare, parono ‘e nire int"o ghetto ‘e Atlanta

sulo ca loro sparano, vuoje pure, però a salve

nun t'salva paparino, ‘a carabina,

sto pruvanno Loro Piana

int"a na cabina a Portofino, nun me piace, ma m"o accatto,

pecché ‘a teneno tutt"e ricche, ij nun fitto,

ij nun matcho cu' sti chiacchierune finte

chell' ca faje ch"e cuncierte

l'aggi'a fatto ij mo c"o merch

ma nun voglio parlà ‘e sorde

pecché pierde in partenza e nun parlo manco ‘e rap,

pecché là è ancora peggio

accussì nun s'pigliano ‘a sfaccimma d"a cunferenza

E si nun hai capito, miettele d"o capo

Traduzione di Amen freestyle

Si stanno per estinguere, io penso a distinguermi

distruggere i ridicoli che imitano le liriche

scendo con la Smart perché devo essere invisibile

affittati la Ferrari, io me la compro e poi ve la affitto

io esco tutta la notte, non parlo con te perché tu sei uno scemo.

Fai silenzio, siediti, che sto per darti i compiti

ovvio che sono tipo il G.O.A.T. (Il più grande di tutti i tempi)

io sono pieno di concerti, gli stipendi mensili lo dimostrano

cofani pieni, siamo esosi, queste donne vistose dentro la macchina costosa

è inutile che posti se dopo averlo fatto cancelli,

se dopo che ti ha visto non si è nemmeno bagnata (eccitata)

doppio fondo che nasconde come i miei fratelli, tipo camaleonte

mi arrabbio con la ragazza che non è pronta

le piace quando parlo con il dialetto di Gomorra s

ono 50 Cent quando rappo, se scrivo sono Mogol

alle elementari frequentavo figli di boss, figli di poliziotti

figli che non sanno chi è il padre

il primogenito si carica la famiglia sulle spalle

poi si carica uno zaino; quando vanno in banca: il direttore dov'è?

A Napoli mi muovo sempre senza una mappa

la mattina sono cantante e la notte sono un boss

io non ho bisogno di soldi e neanche di un bodyguard

questi rapper imbalsamati li metto a casa come soprammobili

sto mangiando una cifra, ancora mi sento sazio

mentre tu aspetti una grazia, a me mi dicono "grazie"

rifiuto le interviste a Rete Quattro e da Fazio

perché parlo come mangio, io non parlo se non vi mangio (Yes, yes)

io non mi faccio problemi, i problemi te li creo (Yes, yes)

dietro l'iPhone mi sparo la piscina,

io sto ordinando caviale poi dopo lo butto

lei urla più di me quando faccio il concerto

sto nello sport, comodo e grande mi sembra il salotto

otto collane e questi scemi contraffatti non fanno l'orologio che ho al polso.

Ho la stoffa, tipo Vuitton,

però come succede a lei, mi fanno le imitazioni

questa scena è tutta scema, è tutta scena, tutto il blocco

che è grazie a me che ancora vive l'hip hop

mi stendo e mi sento la strofa che Rick Ross ha fatto nel pezzo,

però la mia è più forte

si fa la manicure, poi si mangia le unghie

casa mia è un castello e la piscina è un porto

a fare il prodigio sono tipo Kylian (Mbappé)

le rime sono colpi di testa, sono tipo Zidane

tipo una dozzina di milioni che faccio

ringrazio il Signore e poi le corde vocali

se cadono a terra non li alzi, li alzi il mortuario

sono chill e tranquillo, rilassati,

appendo un disco di platino e pure il Picasso

questi qui sono pari, sembrano i neri nel ghetto di Atlanta

solo che loro sparano, voi pure, però a salve

non ti salva paparino, la carabina,

sto provando Loro Piana in una cabina a Portofino,

non mi piace, ma me lo compro, perché ce l'hanno tutti i ricchi.

Io non affitto, io non mi mescolo con questi chiacchieroni finti

quello che fai con i concerti l'ho fatto io ora con il merchandising

ma non voglio parlare di soldi perché perdi in partenza

e non parlo neanche di rap, perché là è ancora peggio

così non si prendono sfaccimma della conferenza

E se non hai capito, mettila da capo

Il significato di Amen (freestyle)

Geolier parte subito mettendo le cose in chiaro, ovvero che il genere sta per estinguersi e succederebbe se non ci fosse lui, mentre gli altri lo imitano, il suo obiettivo è distinguersi. E per distinguersi si mimetizza, usa la Smart per non farsi notare in giro per Napoli, non un'auto grande che lo metterebbe sotto ai riflettori. E a proposito di Goat, Geolier si paragona a 50Cent quando rappa ma a Mogol (l'autore delle canzoni più famnose di Lucio Battisti, tra gli altri) quando scrive, ma c'è anche il parallelo calcistico quando si paragona a Kylian Mbappé e Zinedine Zidane. Torna Napoli, torna l'egotrip, ma tornano anche le origini umili, perché a scuola frequentava sia i figli dei guappi che quelli dei Poliziotti (‘e guardie) e anche coloro che il padre non l'avevano conosciuto. Ogni verso ha un significato che si inserisce nel puzzle della narrazione che ha fatto di Geolier la voce più influente del rap contemporaneo.