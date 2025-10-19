Testo, traduzione e significato di Amen freestyle, Geolier tiene vivo il rap italiano e spoilera Rick Ross nell’album
Domenica 19 ottobre Geolier ha pubblicato a sorpresa AMEN freestyle. Ancora una volta il rapper napoletano usa questo pezzo per confermare come sia lui il GOAT (Greatest of all time) – parole sue – della scena: è un pezzo street, anche nel video pubblicato contemporaneamente all'uscita su Youtube. Geolier è atteso con il nuovo album che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, un album "americano", si sospetta, visto che è andato negli usa a girarlo e dovrebbe avere anche un po' di collaborazioni, come quella che spoilera in questo pezzo, quando rappa "me stengo e me sento ‘a strofa ‘e Rick Ross
ch"a ha fatto int"o piezz, però a mia è cchiù forte".
Il testo di AMEN (freestyle)
Se sta' p'estingue', ij penz' a me distínguere
distrúggere ‘e rídicule ca imítano ‘e líriche
scengo a dint"a Smart pecché aggi'a essere invísibile
affittate ‘o Ferrari, io m"o accatto e po' t"o affitto
ij scengo tutt' ‘a nott, nun parlo cu' te
pecché tu sì' nu scemo ‘e poc' fa' silenzio,
assiettate, ca sto pe' te da' ‘e compete
ovvio ca songo tipo ‘o G.O.A.T.
io stong chien' ‘e tappe, ‘e mesate t"o demostreno
cuofane chiene, simmo esose,
‘sti femmene vistose int"a machena custosa
è inutile ca puoste si aropp' fatto, puose
si aropp' ca t'ê' visto nun s'è nemmeno ‘nfuso
doppio fondo c'annasconne
cu ‘e frate mij, tipo camaleonte
me ‘ngazzo cu' ‘a guagliona ca n'è pronta
c'piace quann' parlo c"o dialetto ‘e Gomorra
so' 50 Cent quann' rappo, si scrivo só Mogol
int"all'elementari praticavo fíglie ‘e uappe, fíglie ‘e guardie
fíglie ca nun sanno chi è ‘o pate
primogenito s'carica ‘a famiglia ‘ngópp"e spalle
po' se carica nu zaino quann' vanne dind' ‘a banca
‘o direttore addó' stà?
a Napule me movo sempe senza ‘na mappa
‘a matina só cantante e int"a nuttata só guappo
io nun tengo bisogno ‘e sorde e manco ‘e nu bodyguard
sti rapper imbalsamate ‘e metto a casa a uso ‘e (?)
sto magnanno na cifra, ancora m'sento sazio
mentre tu aspiette na grazia,
a me me diceno "grazie"
caduta l'interviste a Rete Quattro e addu' Fazio
pecché parlo comme magno, je nun parlo si nun ve magno (Yes, yes)
ij nun me faccio prubleme, ‘e prubleme t'e créo (Yes, yes)
areto a l'iPhone me sparo ‘a piscina, fa' ‘o cesso
io sto ordinanno caviale po' aropp"o jetto
essa allucca cchiù ‘e me quanno faccio ‘o concerto
stongo int"o sport, commodo e gruosso me pare ‘o salotto
otto cullane ‘e sti sceme pezzotte nun fanno uno
‘o riloggio ca tengo al polso, tengo ‘a stoffa, tipo Vuitton
però comme a essa, m'è fanno tarocche
sta' scena è tutta scema, è tutta scéna, tutt"o blocc'
ca p'via mia ancora vive l'hip hop
m'sténgo e m'sento ‘a strofa ‘e Rick Ross
ca ha fatto int"o piezzo, però ‘a mia è cchiù forte
s'fa ‘a manícure, po' se magna l'ogne
casa mia è castiello e ‘a piscina è nu puorto
a fa' ‘o prodigio só tipo Kylian
‘e rime só' capate, só tipo Zidane
tipo na dozzina ‘e miliune che faccio
ringrazio ‘o Signore e poi ‘e córde vocale
si carene ‘nterra n'aize, e aize ‘a mortuaria
sto chill e busy, rilasse, appenno nu platino e pure ‘o Picasso
sti cca' só pare, parono ‘e nire int"o ghetto ‘e Atlanta
sulo ca loro sparano, vuoje pure, però a salve
nun t'salva paparino, ‘a carabina,
sto pruvanno Loro Piana
int"a na cabina a Portofino, nun me piace, ma m"o accatto,
pecché ‘a teneno tutt"e ricche, ij nun fitto,
ij nun matcho cu' sti chiacchierune finte
chell' ca faje ch"e cuncierte
l'aggi'a fatto ij mo c"o merch
ma nun voglio parlà ‘e sorde
pecché pierde in partenza e nun parlo manco ‘e rap,
pecché là è ancora peggio
accussì nun s'pigliano ‘a sfaccimma d"a cunferenza
E si nun hai capito, miettele d"o capo
Traduzione di Amen freestyle
Si stanno per estinguere, io penso a distinguermi
distruggere i ridicoli che imitano le liriche
scendo con la Smart perché devo essere invisibile
affittati la Ferrari, io me la compro e poi ve la affitto
io esco tutta la notte, non parlo con te perché tu sei uno scemo.
Fai silenzio, siediti, che sto per darti i compiti
ovvio che sono tipo il G.O.A.T. (Il più grande di tutti i tempi)
io sono pieno di concerti, gli stipendi mensili lo dimostrano
cofani pieni, siamo esosi, queste donne vistose dentro la macchina costosa
è inutile che posti se dopo averlo fatto cancelli,
se dopo che ti ha visto non si è nemmeno bagnata (eccitata)
doppio fondo che nasconde come i miei fratelli, tipo camaleonte
mi arrabbio con la ragazza che non è pronta
le piace quando parlo con il dialetto di Gomorra s
ono 50 Cent quando rappo, se scrivo sono Mogol
alle elementari frequentavo figli di boss, figli di poliziotti
figli che non sanno chi è il padre
il primogenito si carica la famiglia sulle spalle
poi si carica uno zaino; quando vanno in banca: il direttore dov'è?
A Napoli mi muovo sempre senza una mappa
la mattina sono cantante e la notte sono un boss
io non ho bisogno di soldi e neanche di un bodyguard
questi rapper imbalsamati li metto a casa come soprammobili
sto mangiando una cifra, ancora mi sento sazio
mentre tu aspetti una grazia, a me mi dicono "grazie"
rifiuto le interviste a Rete Quattro e da Fazio
perché parlo come mangio, io non parlo se non vi mangio (Yes, yes)
io non mi faccio problemi, i problemi te li creo (Yes, yes)
dietro l'iPhone mi sparo la piscina,
io sto ordinando caviale poi dopo lo butto
lei urla più di me quando faccio il concerto
sto nello sport, comodo e grande mi sembra il salotto
otto collane e questi scemi contraffatti non fanno l'orologio che ho al polso.
Ho la stoffa, tipo Vuitton,
però come succede a lei, mi fanno le imitazioni
questa scena è tutta scema, è tutta scena, tutto il blocco
che è grazie a me che ancora vive l'hip hop
mi stendo e mi sento la strofa che Rick Ross ha fatto nel pezzo,
però la mia è più forte
si fa la manicure, poi si mangia le unghie
casa mia è un castello e la piscina è un porto
a fare il prodigio sono tipo Kylian (Mbappé)
le rime sono colpi di testa, sono tipo Zidane
tipo una dozzina di milioni che faccio
ringrazio il Signore e poi le corde vocali
se cadono a terra non li alzi, li alzi il mortuario
sono chill e tranquillo, rilassati,
appendo un disco di platino e pure il Picasso
questi qui sono pari, sembrano i neri nel ghetto di Atlanta
solo che loro sparano, voi pure, però a salve
non ti salva paparino, la carabina,
sto provando Loro Piana in una cabina a Portofino,
non mi piace, ma me lo compro, perché ce l'hanno tutti i ricchi.
Io non affitto, io non mi mescolo con questi chiacchieroni finti
quello che fai con i concerti l'ho fatto io ora con il merchandising
ma non voglio parlare di soldi perché perdi in partenza
e non parlo neanche di rap, perché là è ancora peggio
così non si prendono sfaccimma della conferenza
E se non hai capito, mettila da capo
Il significato di Amen (freestyle)
Geolier parte subito mettendo le cose in chiaro, ovvero che il genere sta per estinguersi e succederebbe se non ci fosse lui, mentre gli altri lo imitano, il suo obiettivo è distinguersi. E per distinguersi si mimetizza, usa la Smart per non farsi notare in giro per Napoli, non un'auto grande che lo metterebbe sotto ai riflettori. E a proposito di Goat, Geolier si paragona a 50Cent quando rappa ma a Mogol (l'autore delle canzoni più famnose di Lucio Battisti, tra gli altri) quando scrive, ma c'è anche il parallelo calcistico quando si paragona a Kylian Mbappé e Zinedine Zidane. Torna Napoli, torna l'egotrip, ma tornano anche le origini umili, perché a scuola frequentava sia i figli dei guappi che quelli dei Poliziotti (‘e guardie) e anche coloro che il padre non l'avevano conosciuto. Ogni verso ha un significato che si inserisce nel puzzle della narrazione che ha fatto di Geolier la voce più influente del rap contemporaneo.