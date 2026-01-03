Testo, traduzione e significato di Phantom, Geolier alza il tiro, chiama 50 Cent e fa la storia
Non era mai capitato che un rapper europeo facesse un feat con 50 Cent, uno dei rapper più influenti della storia del genere. Geolier è il primo. La canzone, uscita a Capodanno, si chiama "Phantom" e vede il rapper di Secondigliano duettare con quello del Queens. Un duetto sorprendente, che mette il nome di Geolier su un piano ancora superiore, anche perché il rapper americano ha anche preso parte al video della canzone. Non solo una parte registrata nel proprio studio e inviata in Italia, senza contatto, quindi, ma qualcosa in più, come lo stesso Geolier ha mostrato sui propri social e come si vede nel video della canzone scritta dai due rapper e prodotta da Lazza e Low Kidd. La canzone farà parte, assieme a Fotografia e 081, del prossimo album di Geolier, "Tutto è possibile" – nato da una frase di Pino Daniele, citato anche in questa canzone – che uscirà il 16 gennaio.
Testo di "PHANTOM" ft. 50 Cent
Oh, fra', i' mo te dico na cosa: i' so' comme a 50 Cent, a me pure si m'abboffano ‘e botte, i' nun moro.
Geolier, 50 Cent, PHANTOM
Yeah
Buche ‘int'ê porte d"e SUV, coca raccolta dê sub
Guardie che tirano ‘o runfo mentre s'aiza ‘a Triumph
Sudo, ‘stu sole m'asciutta, songo ‘a bandiera d"o Sud
Songo ‘o carrello d"a 9 ca te permette ‘e fà poh
Proiettile passate ‘int'ê cartielle autostradale
Sto cu essa sorvolanno tutt"a Costiera amalfitana
Sto rignenno ‘e molotov, ‘doppo a una a una ‘e coglie, anzi no
Se l'hann"a bere accussí ce fa cchiù malе ancora, Napule m'applaude
Stanno diecе grade e c"o giubbino faccio a sauna (Puah)
Si ce steva mo Pino Daniele, m"ess"a data
Na pacca ‘ncopp'â spalla e m"ess"a ditto: "Bravo"
A te sicuramente te mannasse a fà ‘e marenne
‘E sorde serveno sulo a fà cchiù belle ‘e figure
Già tengo nu Nadal, pure ‘o Bubba, sto aspettanno nu Sinner
Chi fa ‘o reato primma se pripara na via ‘e fuga
Guarda, stongo chiuso dint'ô Phantom
Pecché, si ‘o tiene, hê ‘a tené chi ‘o guida
Me fa vení cchiù sete ‘a Moët & Chandon
Pecché in estate pare ‘e stà ô Brasile
Femmene e femmene mannano ‘e bacie
Uommene e uommene sparano in aria
Guardie e ladre se fanno ‘e piacere
Mamma e pate se fanno ‘e dispiette
These bitch stash box in the back of the Phantom (Pow, pow)
Niggas think you ain't got the pole until you pop out with the switch
Then get to hitting, you can hit if it's a man down
Ain't no stoppin' in the phone to see who did that shit
Murder, murder puttin', working, shawty twerking, opps lurking
Start to feel like everybody on gang time
I don't give a fuck what she fucking on and she sucking on
What's going on? That bread, niggas was blowing, is gone
One minute I'm up, next minute I'm getting back
But I'm never down and out man, what kind of shit is that?
I'm from the gutter, I take nothing to make something
I made something out of nothing, now look at me now
Niggas been fronting like they going through me something
For so long the old school threat sound played out
Saying they gon' do shit, they ain't gon' do shit
Boy, I fuck you over and everybody you cool with (Ah)
Guarda, stongo chiuso dint'ô Phantom
Pecché, si ‘o tiene, hê ‘a tené chi ‘o guida
Me fa vení cchiù sete ‘a Moët & Chandon
Pecché in estate pare ‘e stà ô Brasile
Femmene e femmene mannano ‘e bacie
Uommene e uommene sparano in aria
Guardie e ladre se fanno ‘e piacere
Mamma e pate se fanno ‘e dispiette
These bitch stash box in the back of the Phantom (Pow, pow)
Niggas think you ain't got the pole until you pop out with the switch
Then get to hitting, you can hit if it's a man down
Ain't no stoppin' in the phone to see who did (Did)
Traduzione di Phantom
Oh, fratè, adesso ti dico una cosa: io sono come 50 Cent, anche se mi riempiono di botte, io non muoio.
Geolier, 50 Cent, PHANTOM
Yeah
Buchi nelle portiere dei SUV, cocaina raccolta dai sub
Poliziotti che tirano su col naso mentre si alza la Triumph
Sudo, questo sole mi asciuga, sono la bandiera del Sud
Sono il caricatore della 9 che ti permette di fare “poh”
Proiettili che passano nei cartelli autostradali
Sono con lei a sorvolare tutta la Costiera Amalfitana
Sto riempiendo molotov, dopo una a una le prendo, anzi no
Se devono bersele così fa ancora più male, Napoli mi applaude
Ci sono dieci gradi e con il giubbotto faccio la sauna (Puah)
Se ci fosse stato Pino Daniele adesso
Mi avrebbe dato
Una pacca sulla spalla e mi avrebbe detto: “Bravo”
A te sicuramente ti avrebbe mandato a fare le commissioni
I soldi servono solo a fare figure più belle
Ho già un Nadal, anche il Bubba, sto aspettando un Sinner
Chi commette un reato prima si prepara una via di fuga
Guarda, sono chiuso dentro la Phantom
Perché, se ce l’hai, devi avere anche chi la guida
Mi fa venire ancora più sete la Moët & Chandon
Perché d’estate sembra di stare in Brasile
Donne con donne mandano baci
Uomini con uomini sparano in aria
Poliziotti e ladri si fanno piaceri
Madre e padre si fanno dispetti
C’è questa put*ana che nasconde la roba nel bagagliaio della Phantom (Pow, pow)
I ne*ri pensano che tu non abbia la pistola finché non esci con lo switch
Poi inizi a sparare, puoi colpire se c’è un uomo a terra
Non c’è tempo di fermarsi al telefono a vedere chi ha fatto quella merda
Omicidi, omicidi, lavoro duro, lei che balla, i nemici che osservano
Inizia a sembrare che tutti siano in modalità gang
Non me ne frega un cazzo di chi si sta scopando o di chi lecca
Che succede? Quei soldi che i ne*ri buttavano sono finiti
Un minuto sono su, il minuto dopo sto tornando indietro
Ma non sono mai a terra, che cazzo di storia è questa?
Vengo dalla strada, parto dal nulla per creare qualcosa
Ho creato qualcosa dal niente, guardami adesso
I ne*ri fanno finta da tempo di potermi fare qualcosa
Da così tanto che le vecchie minacce suonano superate
Dicono che faranno qualcosa, ma non faranno niente
Ragazzo, ti rovino io e tutti quelli con cui vai d’accordo (Ah)
Guarda, sono chiuso dentro la Phantom
Perché, se ce l’hai, devi avere anche chi la guida
Mi fa venire ancora più sete la Moët & Chandon
Perché d’estate sembra di stare in Brasile
Donne con donne mandano baci
Uomini con uomini sparano in aria
Poliziotti e ladri si fanno piaceri
Madre e padre si fanno dispetti
C’è questa pu*tana che nasconde la roba nel bagagliaio della Phantom (Pow, pow)
I ne*ri pensano che tu non abbia la pistola finché non esci con lo switch
Poi inizi a sparare, puoi colpire se c’è un uomo a terra
Non c’è tempo di fermarsi al telefono a vedere chi è stato (Chi è stato).
Il significato di Phantom
La canzone di Geolier e 50 Cent riprende il nome dell'ammiraglia della Rolls Royce, storica auto britannica, e simbolo di lusso e ricchezza. In questo testo si parla di potere, quindi status, ma anche di origini, come spesso fa Geolier, il racconto di chi viene dalla strada e si ritrova a vivere il successo, anche ostentandolo, come fa il rapper citando due orologi come i Richard Mille Nadal e Bubba. "Napule m’applaude", "songo ’a bandiera d’ ’o Sud" dice il rapper che non può non citare Pino Daniele ("Si ce steva mo Pino Daniele, m"ess"a data Na pacca ‘ncopp'â spalla e m"ess"a ditto: "Bravo"). Anche 50 Cent gioca con gli stilemi che l'hanno sempre caratterizzato, quindi egotrip, ma anche l'idea di essere venuto su dal nulla ("Vengo dalla strada, parto dal nulla per creare qualcosa, ho creato qualcosa dal niente, guardami adesso").