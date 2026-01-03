Testo, traduzione e significato di Phantom, Geolier alza il tiro, chiama 50 Cent e fa la storia

Geolier è il primo rapper europeo a collaborare con 50 Cent: “Phantom” unisce Napoli e USA, lusso e riscatto, ed è nel nuovo album in uscita il 16 gennaio. Ecco testo, traduzione esignificato della canzone.

Geolier e 50 Cent

Non era mai capitato che un rapper europeo facesse un feat con 50 Cent, uno dei rapper più influenti della storia del genere. Geolier è il primo. La canzone, uscita a Capodanno, si chiama "Phantom" e vede il rapper di Secondigliano duettare con quello del Queens. Un duetto sorprendente, che mette il nome di Geolier su un piano ancora superiore, anche perché il rapper americano ha anche preso parte al video della canzone. Non solo una parte registrata nel proprio studio e inviata in Italia, senza contatto, quindi, ma qualcosa in più, come lo stesso Geolier ha mostrato sui propri social e come si vede nel video della canzone scritta dai due rapper e prodotta da Lazza e Low Kidd. La canzone farà parte, assieme a Fotografia e 081, del prossimo album di Geolier, "Tutto è possibile" – nato da una frase di Pino Daniele, citato anche in questa canzone – che uscirà il 16 gennaio.

Testo di "PHANTOM" ft. 50 Cent

Oh, fra', i' mo te dico na cosa: i' so' comme a 50 Cent, a me pure si m'abboffano ‘e botte, i' nun moro.

Geolier, 50 Cent, PHANTOM

Yeah

Buche ‘int'ê porte d"e SUV, coca raccolta dê sub

Guardie che tirano ‘o runfo mentre s'aiza ‘a Triumph

Sudo, ‘stu sole m'asciutta, songo ‘a bandiera d"o Sud

Songo ‘o carrello d"a 9 ca te permette ‘e fà poh

Proiettile passate ‘int'ê cartielle autostradale

Sto cu essa sorvolanno tutt"a Costiera amalfitana

Sto rignenno ‘e molotov, ‘doppo a una a una ‘e coglie, anzi no

Se l'hann"a bere accussí ce fa cchiù malе ancora, Napule m'applaude

Stanno diecе grade e c"o giubbino faccio a sauna (Puah)

Si ce steva mo Pino Daniele, m"ess"a data

Na pacca ‘ncopp'â spalla e m"ess"a ditto: "Bravo"

A te sicuramente te mannasse a fà ‘e marenne

‘E sorde serveno sulo a fà cchiù belle ‘e figure

Già tengo nu Nadal, pure ‘o Bubba, sto aspettanno nu Sinner

Chi fa ‘o reato primma se pripara na via ‘e fuga

Guarda, stongo chiuso dint'ô Phantom

Pecché, si ‘o tiene, hê ‘a tené chi ‘o guida

Me fa vení cchiù sete ‘a Moët & Chandon

Pecché in estate pare ‘e stà ô Brasile

Femmene e femmene mannano ‘e bacie

Uommene e uommene sparano in aria

Guardie e ladre se fanno ‘e piacere

Mamma e pate se fanno ‘e dispiette

These bitch stash box in the back of the Phantom (Pow, pow)

Niggas think you ain't got the pole until you pop out with the switch

Then get to hitting, you can hit if it's a man down

Ain't no stoppin' in the phone to see who did that shit

Murder, murder puttin', working, shawty twerking, opps lurking

Start to feel like everybody on gang time

I don't give a fuck what she fucking on and she sucking on

What's going on? That bread, niggas was blowing, is gone

One minute I'm up, next minute I'm getting back

But I'm never down and out man, what kind of shit is that?

I'm from the gutter, I take nothing to make something

I made something out of nothing, now look at me now

Niggas been fronting like they going through me something

For so long the old school threat sound played out

Saying they gon' do shit, they ain't gon' do shit

Boy, I fuck you over and everybody you cool with (Ah)

Traduzione di Phantom

Oh, fratè, adesso ti dico una cosa: io sono come 50 Cent, anche se mi riempiono di botte, io non muoio.

Geolier, 50 Cent, PHANTOM

Yeah

Buchi nelle portiere dei SUV, cocaina raccolta dai sub

Poliziotti che tirano su col naso mentre si alza la Triumph

Sudo, questo sole mi asciuga, sono la bandiera del Sud

Sono il caricatore della 9 che ti permette di fare “poh”

Proiettili che passano nei cartelli autostradali

Sono con lei a sorvolare tutta la Costiera Amalfitana

Sto riempiendo molotov, dopo una a una le prendo, anzi no

Se devono bersele così fa ancora più male, Napoli mi applaude

Ci sono dieci gradi e con il giubbotto faccio la sauna (Puah)

Se ci fosse stato Pino Daniele adesso

Mi avrebbe dato

Una pacca sulla spalla e mi avrebbe detto: “Bravo”

A te sicuramente ti avrebbe mandato a fare le commissioni

I soldi servono solo a fare figure più belle

Ho già un Nadal, anche il Bubba, sto aspettando un Sinner

Chi commette un reato prima si prepara una via di fuga

Guarda, sono chiuso dentro la Phantom

Perché, se ce l’hai, devi avere anche chi la guida

Mi fa venire ancora più sete la Moët & Chandon

Perché d’estate sembra di stare in Brasile

Donne con donne mandano baci

Uomini con uomini sparano in aria

Poliziotti e ladri si fanno piaceri

Madre e padre si fanno dispetti

C’è questa put*ana che nasconde la roba nel bagagliaio della Phantom (Pow, pow)

I ne*ri pensano che tu non abbia la pistola finché non esci con lo switch

Poi inizi a sparare, puoi colpire se c’è un uomo a terra

Non c’è tempo di fermarsi al telefono a vedere chi ha fatto quella merda

Omicidi, omicidi, lavoro duro, lei che balla, i nemici che osservano

Inizia a sembrare che tutti siano in modalità gang

Non me ne frega un cazzo di chi si sta scopando o di chi lecca

Che succede? Quei soldi che i ne*ri buttavano sono finiti

Un minuto sono su, il minuto dopo sto tornando indietro

Ma non sono mai a terra, che cazzo di storia è questa?

Vengo dalla strada, parto dal nulla per creare qualcosa

Ho creato qualcosa dal niente, guardami adesso

I ne*ri fanno finta da tempo di potermi fare qualcosa

Da così tanto che le vecchie minacce suonano superate

Dicono che faranno qualcosa, ma non faranno niente

Ragazzo, ti rovino io e tutti quelli con cui vai d’accordo (Ah)

Geolier e 50 Cent backstage video Miami (da sinistra Cristiano Magaletti, Enzo Chiummariello, Fabrizio Scippa, 50 Cent, Geolier, Regina Signorile, Max Osceola III, Ciro Palumbo)

Il significato di Phantom

La canzone di Geolier e 50 Cent riprende il nome dell'ammiraglia della Rolls Royce, storica auto britannica, e simbolo di lusso e ricchezza. In questo testo si parla di potere, quindi status, ma anche di origini, come spesso fa Geolier, il racconto di chi viene dalla strada e si ritrova a vivere il successo, anche ostentandolo, come fa il rapper citando due orologi come i Richard Mille Nadal e Bubba. "Napule m’applaude", "songo ’a bandiera d’ ’o Sud" dice il rapper che non può non citare Pino Daniele ("Si ce steva mo Pino Daniele, m"ess"a data Na pacca ‘ncopp'â spalla e m"ess"a ditto: "Bravo"). Anche 50 Cent gioca con gli stilemi che l'hanno sempre caratterizzato, quindi egotrip, ma anche l'idea di essere venuto su dal nulla ("Vengo dalla strada, parto dal nulla per creare qualcosa, ho creato qualcosa dal niente, guardami adesso").