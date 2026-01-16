Testo, traduzione e significato di Tutto è possibile, Geolier duetta con Pino Daniele sull’imprevedibilità della vita

Geolier e Pino Daniele

"Tutto è possibile" è la canzone di Geolier che dà il nome al suo ultimo album, uscito oggi 16 gennaio. La canzone vede il feat. di Pino Daniele, visto che la canzone da cui nasce questo brano è proprio un brano mai pubblicato del cantautore napoletano. È stato il figlio Alessandro a raccontare come Geolier si sia innamorato di questa frase, "tutto è possibile", dando il via alla canzone e dando il nome al progetto. Un disco attesissimo, probabilmente il più atteso del 2026 dopo i fasti degli ultimi "Il coraggio dei bambini" e "Dio lo sa" che ha chiuso al terzo posto tra gli album più ascoltati anche del 2025. Questa canzone segna una sorta di eredità tra il più importante cantautore e musicista napoletano e quello che, a oggi, è il cantante più rilevante. In quewedti mesi, Geolier ha presentato l'album con "Amen (freestyle)" e i singoli "Fotografia", "081" e "Phantom" col feat. di 50 Cent.

Il testo di Tutto è possibile

Nella vita che verrà,

sarai più giovane, amore mio.

Tutto è possibile. Tutto è possibile. Tutto è possibile.

Un fermo immagine.

Nun riest’ a galla quanno nuot’ e ‘nguollo

Tiene a tutte quante cu tte’.

Nun ce sta n’arma ca me salva ‘ra me stesso,

Però senza muri o senza sapé.

Yeah.

‘A vita perde ‘nguoll’ a chi cumbatte.

E che ne ssaje si dimane pure ‘a luna

Vo’ brillà comm’ô sole?

E che ne ssaje si dimane mentre car’, vuol?

E che ne ssaje si dimane vene?

E che ne ssaje si dimane vinci pur’ tu?

E che ne ssaje si sì nato overamente?

E che ne ssaje quanno chiove chi vo’ bere?

E che ne ssaje chi over te vo’ bene?

Che ne ssaje, ca te pigli tutt’ ‘e cose?

Ca riman vire o munn‘ a copp ‘e nuvole?

E doppo nu poco poi ce faje abitudine.

Po vuoi scennr pe’ nun crerer.

Fin quando tu c’ha faje, nun mullà maje

Pecché nun ssaje quanto sta luntano

Chello ca vulisse.

Senza fa rummore, quand’ pierd t’ ‘mpar,

Comm’è a sta tu sol.

Nun se presta nu suonno, Nun se chiurn ll’uocchie.

Nella vita che verrà sarai più giovane. Amore mio.

Tutto è possibile. Tutto è possibile. Tutto è possibile.

Un fermo immagine.

Traduzione di Tutto è possibile

Nella vita che verrà, sarai più giovane, amore mio.

Tutto è possibile. Tutto è possibile. Tutto è possibile.

Un fermo immagine.

Non resti a galla quando nuoti e addosso

a te tieni tutti quanti.

Non c'è un'arma che mi salva da me stesso,

però senza morire o senza sapere.

Yeah. La vita perde addosso a chi combatte.

E che ne sai se domani pure la luna vuole brillare come il sole?

E che ne sai se domani mentre cadi, voli?

E che ne sai se domani viene?

E che ne sai se domani vinci pure tu?

E che ne sai se sei nato veramente?

E che ne sai quando piove chi vuole bere?

E che ne sai chi veramente ti vuole bene?

Che ne sai, che ti prendi tutte le cose?

Che domani vedi il mondo da sopra le nuvole?

E dopo un po' poi ci fai abitudine.

Poi vuoi scendere per non credere.

Fin quando tu ce la fai,

non mollare mai perché non sai quanto sta lontano

quello che vorresti.

Senza fare rumore, quando perdi impari,

com'è stare tu solo.

Non si presta un sogno, non si chiudono gli occhi.

Nella vita che verrà sarai più giovane, amore mio.

Tutto è possibile. Tutto è possibile. Tutto è possibile.

Non fermo immagine.

Il significato di Tutto è possibile

Pino Daniele canta che "tutto è possibile", lo ripete tre volte nell'incipit di questa canzone, prima che Geolier se ne impossessi. La prima cosa che dice il cantante rappresenta la difficoltà di avere addosso una responsabilità grande come quella – artistica – che ha avuto in questi anni. Non è facile restare a galla quando hai tutti addosso: una famiglia, un quartiere, una città o anche una scena. In più il futuro è imprevedibile, e tutte quelle domande servono proprio a fissare questo concetto: "E che ne sai se domani pure la luna vuole brillare come il sole? E che ne sai se domani mentre cadi, voli? E che ne sai se domani viene?". Questa canzone è una riflessione sul destino e sull’imprevedibilità della vita. Ma il messaggio è quello di resistere nel desiderio: "Non mollare mai perché non sai quanto sta lontano quello che vorresti".