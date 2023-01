Quanto costa il biglietto per partecipare al Concerto di Capodanno di Vienna 2023 Il concerto di Capodanno di Vienna è uno degli appuntamenti musicali e culturali tra i più importanti dell’anno. Ecco quanto costano e come acquistare i biglietti.

A cura di Redazione Cultura

Le prove del Capodanno di Vienna (© Vienna Philharmonic / Dieter Nagl)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il concerto di Capodanno di Vienna è uno degli appuntamenti da non perdere per dare il benvenuto al nuovo anno. Anche quest'anno, il concerto principale si terrà l'1 gennaio nella Golden Hall della Musikverein di Vienna con il direttore Franz Welser-Moest che per la prima volta dirigerà, oltre all’Orchestra Filarmonica di Vienna e al Coro dei Ragazzi di Vienna anche il Coro delle Ragazze di Vienna che insieme eseguiranno "Heiterer Muth" di Josef Strauss. Ma sono tre i concerti che si terranno a Vienna: l'anteprima sarà il 30 dicembre 2022, alle ore 11, il concerto di Capodanno il 31 dicembre 2022, alle ore 19:30 e il concerto di Capodanno il 1 gennaio 2023, alle 11:15, l'unico che si terrà con gli addobbi floreali nella Golden Hall. Il concerto di Vienna è quello più importante al mondo, trasmesso in mondovisione in oltre 90 paesi e da mesi, ormai ha assegnato i biglietti. È impossibile, quindi, acquistarli all'ultimo secondo.

Il costo dei biglietti nella Sala dorata del Musikverein per il concerto di Capodanno 2023

Il costo dei biglietti per assistere ai concerti di fine anno di Vienna varia a seconda di quale dei tre concerti si voglia vedere. I ticket, quindi, variano: chi avesse voluto partecipare all'anteprima avrebbe dovuto spendere tra i 20 e i 500 euro, circa, mentre per quello di fine anno i prezzi variavano da 25 a 860 euro, mentre per coloro che avessero voluto assistere al' concerto di capodanno, quello dell'1 gennaio, ovvero il più atteso, i prezzi variavano da un minimo di 35 a un massimo di 1200 euro. L'acquisto avviene in base a una candidatura che poteva essere fatta a febbraio del 2022 e alla successiva estrazione a sorte.

Come e quando si acquistano i biglietti

Acquistare i biglietti per i concerti del 2022 e per quello dell'1 gennaio 2023 è impossibile. La candidatura per assistere a questi concerti è scaduta nel febbraio 2022, quindi adesso bisognerà aspettare la finestra dall'1 al 28 febbraio per poter acquistare i biglietti per assistere ai concerti del prossimo anno: "Durante questo periodo, le persone interessate sono invitate a richiedere su questo sito Web i biglietti per l'anteprima (30 dicembre 2023, 11:00), il concerto di Capodanno (31 dicembre 2023, 19:30) e il Concerto di Capodanno (1 gennaio 2024, 11:15). Il primo passo per fare domanda per i biglietti è registrarsi per l'estrazione (…). Gli utenti possono inserire le loro preferenze per i biglietti per i prossimi concerti durante il periodo di domanda di febbraio. Qui puoi indicare per quali concerti e in quali categorie desideri acquistare i biglietti. Puoi registrarti una volta per ciascuno dei tre concerti". La data di richiesta è indifferente, tutte le richieste hanno le stesse possibilità di estrazione