Chi è Franz Welser-Möst, il direttore d’orchestra del concerto di Capodanno di Vienna 2023 Il direttore d’orchestra austriaco Franz Welser-Möst dirigerà il concerto di Capodanno di Vienna. Sarà la terza volta per il Maestro austriaco.

A cura di Redazione Cultura

Il direttore Franz Welser–Möst (© Vienna Philharmonic / Dieter Nagl)

Sarà il Maestro austriaco Franz Welser-Möst a dirigere il concerto di Capodanno di Vienna che si terrà nella sala dorata del Musikverein di Vienna, il prossimo 1 gennaio 2023. Sarà lui, quindi, dopo Daniel Barenboim, a dirigere la Wiener Philarmoniker per la terza volta. Welser-Möst, infatti, è una vecchia conoscenza di questo prestigioso evento concertistico, avendolo diretto già nel 2011 e nel 2013, apprestandosi a tornare sul palco di uno degli appuntamenti più amati che sarà trasmesso in mondovisione, in oltre 90 Paesi, ma Welser-Möst – che dovette abbandonare i suoi sudi di violino a causa di un incidente automobilistico di cui fu vittima a 18 anni – dirige anche regolarmente l'orchestra in concerti in abbonamento al Musikverein e dirigendo la Filarmonica di Vienna anche in concerti commemorativi storici a Sarajevo e Versailles.

Chi è Franz Welser-Möst, la carriera del direttore d'orchestra

Franz Welser-Möst è uno dei direttori d'orchestra più conosciuti al mondo e non poteva essere altrimenti per essere chiamato per tre volte a condurre il concerto di Capodanno di Vienna. Il direttore austriaco è nato a Linz, e ha studiato composizione con Balduin Sulzer prima di darsi allo studio del violino e alla conduzione, a cui si dedicò a tempo pieno dopo che a causa di un incidente d'auto, ebbe problemi al nervo della mano. Nato Franz Leopold Maria Möst, aggiunse Welser al cognome per rendere omaggio al suo mentore, il barone Andreas von Bennigsen del Liechtenstein e alla città di Wels, in cui crebbe. Tra i concerti di debutto più importanti ci furono quelli di Salisburgo del 1985 e quello con la London Philharmonic Orchestra l'anno successivo. Dal 1995 al 2000 è stato direttore musicale dell'Opera di Zurigo, diventandone direttore generale nel 2005, incarico mantenuto fino al 2008 quando si trasferì con lo stesso incarico a Vienna dove, nel 2007 diventò direttore musicale generale dell'Opera di Stato di Vienna. Attualmente è direttore d'orchestra della Cleveland Orchestra

Franz Welser-Möst dirige la Wiener Philarmoniker al Concerto di Capodanno di Vienna 2023

Sarà la terza volta, quindi che Franz Welser-Möst dirigerà il concerto di Capodanno dopo le esperienze del 2011 e del 2013, oltre a dirigere regolarmente l'orchestra sia in concerti in abbonamento al Musikverein di Vienna, che in giro per il mondo, toccando Europa, Giappone, Cina e Stati Uniti. Il programma del concerto 2023 prevederà anche esibizioni dalle opere dei fratelli Josef, Eduard e Johann Strauss a cui si aggiungeranno quelle di Carl Michael Ziehrer e Josef Hellmesberger.