Perché Back To Black di Amy Winehouse racconta la storia di Titty e Antonio a Temptation Island

A cura di Vincenzo Nasto

Amy Winehouse – Titty Scialò

Nuova edizione e nuova sorpresa nel repertorio musicale di Temptation Island. Infatti, nelle scorse ore è andata in onda la prima puntata della versione attuale del programma condotto da Filippo Bisceglia. Quest'anno, il primo momento topico dell'edizione tocca alla coppia formata da Titty Scialò e Antonio Maietta. Insieme da tre anni e in attesa del matrimonio, dopo la promessa dell'uomo sotto la Torre Eiffel a Parigi, i fidanzati hanno deciso di partecipare al programma. Una decisione arrivata da Maietta, che ha sottolineato come la partner sia stata molto gelosa nel tempo, anche dopo alcuni suoi episodi di infedeltà. E infatti, non c'è voluto molto tempo, che la situazione si surriscaldasse, soprattutto con i video del fidanzato che si avvicina alla single Saretta.

Back To Black racconta il rapporto tra Titty Scialò e Antonio Maietta

Proprio durante uno dei video in cui veniva mostrato l'avvicinamento di Maietta alla tentatrice Saretta, dopo aver ripetuto continuamente l'espressione "No", parte in sottofondo uno dei brani più famosi dei primi anni 10 del 2000: Back to Black di Amy Winehouse. Un legame, tra la storia della giovane ragazza campana e il brano dell'autrice britannica scomparsa nel 2011, che si costruisce attraverso due nodi. Il primo ripercorre l'immaginario della canzone, in cui Winehouse canta del periodo vissuto dopo la separazione dal suo ex marito Blake Fielder-Civil: si fa riferimento al buio e alla depressione vissuta negli anni. Lo stesso sconforto che sembra avere anche la giovane donna, dopo aver assistito a dichiarazioni come: "È sempre stata lei quella innamorata, io di meno. Trovare una ragazza come lei è difficile, ma io mi sono iscritto a Temptation Island per salvarmi" o "Io ho fatto una proposta, mi stressava, eravamo sotto la Tour Eiffel, non era niente programmato, gliel’ho comprato su una bancarella".

La somiglianza tra Scialò e Winehouse segnalata dagli utenti di X

Ma lo sconforto per una relazione che sta scomparendo, tra bugie e infedeltà, non è l'unico legame che intercorre tra Titty Scialò e la cantante britannica. Infatti, com'è possibile osservare nei commenti su X alla puntata, in molti hanno sottolineato la somiglianza che intercorre proprio tra Scialò e Winehouse. Una corrispondenza che traspare soprattutto nel viso e che ha reso la scelta di Back to black ancora più azzeccata. Nel frattempo, non sappiamo ancora se la coppia potrà proseguire il proprio viaggio, dopo che Scialò stessa ha deciso di richiedere un falò di confronto a Maietta, dopo aver assistito al suo avvicinamento alla tentatrice Saretta, ma soprattutto dopo le confessioni sul loro rapporto. In molti, sembrano avvicinare le sorti di questa coppia a quella di un'altra della passata edizione: stiamo parlando della coppia formata da Lino Giuliano e Alessia Pascarella. In quel caso, Ridi Pagliaccio di Ruggero Leoncavallo aveva sancito la fine della relazione nella coppia, con la presenza da terzo incomodo della tentatrice Maika Randazzo.

Chi sceglie le musiche di Temptation Island

Ricordiamo che la scelta delle musiche all'interno della trasmissione, come della sigla Love The Way You Lie di Eminem e Rihanna, è affidata a Fabrizio Baglio. In un'intervista a Uomini e Donne Magazine dello scorso giugno 2023, l'uomo aveva raccontato così le dinamiche del programma: "Fa molto piacere essere apprezzati per una cosa in cui noi tutti diamo il massimo. La scelta vera e propria dei brani viene eseguita in sinergia con il regista Andrea Vicario e con l’aiuto di Riccardo Felici, il mio assistente all’editing, in una prima fase osservando il materiale e relativi contenuti, per poi, di fatto, lasciarsi andare alle proprie sensazioni". Baglio ha anche sottolineato che, nella scelta delle musiche, non c'è interazione con i concorrenti, ma le scelte "vengono fatte in assoluta autonomia".