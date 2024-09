Perché Love The Way You Lie di Eminem e Rihanna è diventata la sigla di Temptation Island

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Lino Giuliano e Alessia Pascarella, via Temptation Island

Love The Way You Lie è il brano che vede in collaborazione Eminem e Rihanna, uno dei successi più importanti dei due autori, pubblicato nel 2010. Il singolo, che farà parte del settimo album in studio del rapper di Detroit, dal titolo Recovery, sarà capace di vendere oltre 9 milioni di copie solo in quell'anno, ottenendo poi negli anni successivi un riconoscimento dalla RIIA: il disco di diamante. In Italia, dall'edizione 2014, la prima con il nome Temptation Island, dopo l'esperimento Vero amore del 2005, è diventata anche la colonna sonora della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, con l'interregno di Alessia Marcuzzi nel 2020. La canzone arriva quindi, tra poche ore, alla sua decima edizione, in programma stasera su Canale 5. Il brano, come tutte le canzoni inserite all'interno del programma, vengono scelte da Fabrizio Baglio, in collaborazione con il regista Andrea Vicario e l'aiuto di Riccardo Felici. Love The Way You Lie è una panoramica sulla dimensione travagliata e tossica di una coppia, riflettendo appieno i canoni narrativi della trasmissione. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone.

Il testo della canzone Love the way you lie

Just gonna stand there and watch me burn?

Well, that's all right because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry?

Well, that's all right because I love the way you lie

I love the way you lie

I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like

And right now, there's a steel knife in my windpipe

I can't breathe, but I still fight while I can fight

As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight

High off her love, drunk from her hate

It's like I'm huffin' paint and I love her, the more I suffer, I suffocate

And right before I'm about to drown, she resuscitates me

She fuckin' hates me, and I love it — "Wait!

Where you going?" — "I'm leaving you!" — "No, you ain't!

Come back!" — We're runnin' right back, here we go again

It's so insane, ‘cause when it's goin' good, it's goin' great

I'm Superman with the wind at his back, she's Lois Lane

But when it's bad, it's awful, I feel so ashamed

I snapped, "Who's that dude?", I don't even know his name

I laid hands on her, I'll never stoop so low again

I guess I don't know my own strength

Just gonna stand there and watch me burn?

Well, that's all right because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry?

Well, that's all right because I love the way you lie

I love the way you lie

I love the way you lie

You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with ‘em?

You meet, and neither one of you even know what hit ‘em

Got that warm fuzzy feelin', yeah, them chills, used to get ‘em

Now you're gettin' fuckin' sick of lookin' at ‘em?

You swore you'd never hit ‘em, never do nothin' to hurt ‘em

Now you're in each other's face

Spewin' venom in your words when you spit ‘em

You push, pull each other's hair, scratch, claw, bit ‘em

Throw ‘em down, pin ‘em

So lost in the moments when you're in ‘em

It's the rage that took over, it controls you both

So they say you're best to go your separate ways

Guess that they don't know ya

‘Cause today, that was yesterday, yesterday is over

It's a different day, sound like broken records playin' over

But you promised her, next time you'll show restraint

You don't get another chance, life is no Nintendo game

But you lied again

Now you get to watch her leave out the window

Guess that's why they call it window pane

Just gonna stand there and watch me burn?

Well, that's all right because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry?

Well, that's all right because I love the way you lie

I love the way you lie

I love the way you lie

Now, I know we said things, did things that we didn't mean

Then we fall back into the same patterns, same routine

But your temper's just as bad as mine is, you're the same as me

When it comes to love, you're just as blinded, baby, please

Come back, it wasn't you, baby, it was me

Maybe our relationship isn't as crazy as it seems

Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano

All I know is I love you too much to walk away though

Come inside, pick up your bags off the sidewalk

Don't you hear sincerity in my voice when I talk?

Told you this is my fault, look me in the eyeball

Next time I'm pissed, I'll aim my fist at the drywall

Next time? There won't be no next time!

I apologize, even though I know it's lies

I'm tired of the games, I just want her back, I know I'm a liar

If she ever tries to fuckin' leave again, I'ma tie her

To the bed and set this house on fire, just gonna—

Just gonna stand there and watch me burn?

Well, that's all right because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry?

Well, that's all right because I love the way you lie

I love the way you lie

I love the way you lie

Rihanna ed Eminem, via video ufficiale YouTube

La traduzione della canzone di Temptation Island

Me ne starò li e mi guarderò bruciare

Ma va tutto bene, perché mi piace il modo in cui fa male

Me ne starò li e mi sentirò piangere

Ma va tutto bene, perché amo il tuo modo di mentire

Amo il modo in cui menti

Non posso dirti quello che realmente è

Posso solo dirti come ci si sente

E proprio ora c’è un coltello in acciaio, nella mia trachea

Non riesco a respirare, ma ancora lotto, finché posso combattere

Finché lo sbagliato sembra giusto, è come se fossi in volo

In alto per amore ubriaco di odio

E’ come se mi stessi facendo di vernice e più soffro e più mi piace

Soffoco e proprio quando sto per annegare

Lei mi resuscita, Lei mi odia fot*utamente

E mi piace, aspetta

Dove stai andando, ti lascio

No non mi lasci, ritorna

Stiamo tornando indietro, siamo di nuovo qui

E’ così folle, perché quando sta andando bene, sta andando alla grande

Io sono Superman, con il vento nella sua borsa, lei è Lois Lane

Ma quando è brutto, è terribile

Mi vergogno cosi tanto, io mi spezzo, chi è quel tizio

Io non so nemmeno il suo nome, ho messo le mani su di lei

Non mi chinerò mai così in basso di nuovo, credo di non conoscere la mia forza

Me ne starò li e mi guarderò bruciare

Ma va tutto bene, perché mi piace il modo in cui fa male

Me ne starò li e mi sentirò piangere

Ma va tutto bene, perché amo il tuo modo di mentire

Amo il modo in cui menti

Amo il modo in cui menti

Hai mai amato qualcuno così tanto da riuscire a malapena a respirare quando siete assieme?

Vi incontrate e nessuno dei due sa a cosa sta andando incontro

Senti quel confuso tepore dentro e ti vengono i brividi quando ci pensi

Ora ti stai fot*utamente stancando di guardarla

Hai giurato che non l’avresti mai colpita, che non l’avresti mai ferita

E ora siete faccia a faccia e sputi veleno ogni volta che ci parli

Ora vi tirate i capelli a vicenda, la graffi, la mordi

La butti giù, la colpisci, così perso nei momenti in cui sei dentro lei

È la rabbia che ha preso il sopravvento, che vi controlla

Dicono che è meglio prendiate strade separate, immagino non ti conoscano

Perché oggi era ieri, ieri è finito

È un altro giorno, suona come un disco rotto che continua

Ma tu le hai promesso che la prossima volta le avresti mostrato moderazione

Non hai un’altra possibilità, la vita non è un gioco per Nintendo

Ma hai mentito ancora una volta, e ora la guardi uscire dalla finestra

forse é per questo che lo chiamano pannello della finestra

Me ne starò li e mi guarderò bruciare

Ma va tutto bene, perché mi piace il modo in cui fa male

Me ne starò li e mi sentirò piangere

Ma va tutto bene, perché amo il tuo modo di mentire

Amo il modo in cui menti

Amo il modo in cui menti

Ora so che abbiamo detto delle cose, fatto cose

Che non volevamo dire e ricadiamo negli stessi schemi

Stessa routine, ma la tua calma è cosi compromessa, come lo è la mia

E sei come me, ma quando si tratta di amare sei proprio cosi cieca

Baby ti prego torna indietro, non eri tu

Baby ero io, forse il nostro rapporto non è così folle come sembra

Forse questo è ciò che accade quando un tornado incontra un vulcano

Tutto quello che so è che ti amo troppo, per andarmene

Vieni dentro, raccogli i bagagli dal marciapiede

Non senti la sincerità, nella mia voce quando parlo

Ti ho detto che è colpa mia, guardami negli occhi

La prossima volta che sono incazzato, colpirò col pugno il muro

La prossima volta, non ci sarà nessuna prossima volta

Mi scuso anche se so che è una bugia

Sono stanco dei giochi, voglio solo che lei ritorni, so di essere un bugiardo

Se lei provasse ancora una volta a lasciarmi

La lego al letto e brucio la casa

Me ne starò li e mi guarderò bruciare

Ma va tutto bene, perché mi piace il modo in cui fa male

Me ne starò li e mi sentirò piangere

Ma va tutto bene, perché amo il tuo modo di mentire

Amo il modo in cui menti

Amo il modo in cui menti

Perché è stata scelta: il significato della sigla

Love The Way You Lie, il singolo di Eminem e Rihanna, è stato pubblicato nel 2010. Il brano vedeva in collaborazione due autori, che nella propria vita di coppia, avevano affrontato momenti di violenza. Il rimando più diretto sembra essere l'aggressione subita da Rihanna, da parte dell'allora partner Chris Brown, avvenuta nel 2009. Mentre, per Eminem, il rapporto con la sua prima moglie Kim Scott, con un doppio divorzio nel 2001 e 2006, è stato attraversato sempre da ombre di violenza domestica, legata anche un racconto musicale decisamente esplicito. In più brani, da 97 Bonnie & Clyde a Kim, passando anche per le scuse nel 2017 con Bad Husband, sembra trasparire un rapporto in cui la violenza, fisica e mentale, potrebbe essere avvenuta. Nella canzone vengono esaltate le immagini di violenza del protagonista maschile nei confronti di quella femminile, come quando Eminem canta: "Se lei provasse ancora una volta a lasciarmi, la lego al letto e brucio la casa". Il brano è stato scelto come sigla per la trasmissione Temptation Island dalla sua "prima edizione" con il suo nuovo nome nel 2014: una decisione legata anche ai nodi di partenza nelle storie dei concorrenti. Infatti, le coppie partecipanti fanno trasparire sin dalla presentazione una dimensione tossica e travagliata del loro rapporto, che ha bisogno di trovare una nuova strada.

L'importanza delle canzoni scelte nel racconto del programma

Ma la sigla non è l'unico elemento musicale diventato parte centrale dell'intrattenimento di Temptation Island. Infatti, negli anni, il team composto da Fabrizio Baglio, in collaborazione con il regista Andrea Vicario e il collaboratore Riccardo Felici, ha legato i momenti più iconici della trasmissione a delle canzoni. Da Latin Lover di Cesare Cremonini nel 2020 per il confronto tra Alberto, Speranza e Nunzia, ma anche a brani di Rosario Miraggio e Ivan Granatino come Quando un amore se ne va, passando quest'anno alla più celebre Ridi Pagliaccio per ciò che è avvenuto tra Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo. Senza dimenticare Bastardo, ma anche Vai da lei di Anna Tatangelo. Una compilation che sembra aggiungere un'altra dimensione emotiva agli intrighi relazionali dei concorrenti nella trasmissione.