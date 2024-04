video suggerito

Testo, traduzione e significato di Back to Black, la canzone che dà il titolo al film su Amy Winehouse Amy Winehouse e la sua vita ritornerà sul grande schermo grazie al film Back to Black, diretto da dalla regista Sam Taylor-Johnson: qui il testo, la traduzione e il significato della canzone che dà il titolo alla pellicola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amy Winehouse, la compianta autrice britannica, scomparsa lo scorso 23 luglio a Camden Town, ritornerà protagonista sul grande schermo grazie a Back To Black. Il film sulla vita della cantante, diretto dalla regista Sam Taylor-Johnson, ha come titolo Back to Black, uno dei brani più importanti della discografia dell'autrice londinese. Si tratta del terzo singolo estratto dall'omonimo album della cantante, pubblicato nel 2007 e composto insieme a Mark Ronson. Un canto di dolore indirizzato all'allora ex marito, Blake Fielder-Civil: negli anni, il testo ha avuto più interpretazioni, dal rapporto con la cocaina dell'uomo alla sua infedeltà. Il brano ha collezionato quasi 950 milioni di streaming su Spotify, mentre il video ufficiale su YouTube ha superato il miliardo di visualizzazioni. La RIIA, Recording Industry Association of America, ha certificato il brano in America disco di platino, con un milione di copie vendute. Qui il testo, la traduzione e il significato di Back to Black.

Il testo di Back to Black

He left no time to regret

Kept his dick wet with his same old safe bet

Me and my head high

And my tears dry, get on without my guy

You went back to what you knew

So far removed from all that we went through

And I tread a troubled track

My odds are stacked, I'll go back to black

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her and I go back to

I go back to us

Leggi anche La storia di Amy Winehouse: il successo con Back to Black e la morte improvvisa

I love you much, it's not enough

You love blow and I love puff

And life is like a pipe

And I'm a tiny penny rollin' up the walls inside

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her and I go back to

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her and I go back to

Black, black, black, black

Black, black, black

I go back to

I go back to

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her and I go back to

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her and I go back to black

La traduzione di Back to Black

Non ha lasciato tempo ai rimpianti

si è tenuto il ca**o bagnato

con la sua solita, vecchia, scommessa sicura

io e la mia testa alta,

e le mie lacrime prosciugate

Vado avanti senza il mio uomo

tu sei tornato a quello che conoscevi

così lontano da tutto quello che abbiamo passato

ed io ho calpestato un terreno pericoloso

le mie probabilità sono sfavorevoli

ritornerò nel buio

Ci siamo detti addio solo a parole

io sono morta un centinaio di volte

tu torni da lei

e io ritorno a essere

Io ritorno a noi

Ti amo così tanto,

ma non è abbastanza

tu ami sniffare e io amo fumare

e la vita è come una canna fumaria

e io sono un minuscolo centesimo che rotola su per il muro

Ci siamo detti addio solo a parole

io sono morta un centinaio di volte

tu torni da lei

e io ritorno a essere

Ci siamo detti addio solo a parole

io sono morta un centinaio di volte

tu torni da lei

e io ritorno ad essere

nel buio, buio, buio

Ci siamo detti addio solo a parole

io sono morta un centinaio di volte

tu torni da lei

e io ritorno a essere

nel buio, buio, buio

nel buio, buio, buio

Ritorno a essere

Ci siamo detti addio solo a parole

io sono morta un centinaio di volte

tu torni da lei

e io ritorno nel buio

Il significato di Back to Black

Back to Black, terzo singolo estratto dall'omonimo album di Amy Winehouse, vede la collaborazione di Mark Ronson. In Amy, documentario del 2015 sulla vita della cantante, appaiono immagine inedite in studio di Amy Winehouse e Mark Ronson mentre registrano il brano. Si tratta di uno dei singoli più conosciuti della cantante, in grado di vendere oltre 340mila copie solo nel Regno Unito e fotografa la separazione della donna con il suo ex marito Blake Fielder-Civil. Nel brano infatti, si fa riferimento al buio e alla depressione vissuta da Amy dopo la rottura con l'uomo, aggravata dall'abuso di stupefacenti e di alcol, che le sarà fatale solo qualche anno dopo. L'anima soul del brano proietta ancora di più la solitudine della cantante, che confessò in un'intervista alla CNN nel 2007: "Bevevo molto, niente di terribile, stavo solo cercando di dimenticare il fatto che avevo finito questa relazione".