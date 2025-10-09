La scaletta del concerto di Marco Mengoni all’Inalpi Arena di Torino: l’ordine delle canzoni
Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, Marco Mengoni riparte dall'Inalpi Arena di Torino per il secondo concerto in città, dopo l'esordio nelle scorse ore. Si tratta della seconda di 21 date nei palazzetti italiani per il cantante di Ronciglione, che durante quest'autunno farà tappa anche nelle grandi arene europee di Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco di Baviera, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Lussemburgo, Londra e Madrid. Come per il tour negli stadi quest'estate, anche questa volta il concerto spazierà negli oltre 15 anni di carriera del cantante di Materia, attraverso più fasi: Prologo, Parodo, Episodi, Stasimi, Esodo e Catarsi. Il viaggio cominciato nella tappa zero di Conegliano dello scorso 5 ottobre continuerà con 16 tappe già sold-out, tra cui le le quattro date di Milano e Roma, lì dove si chiuderà la leg italiana il prossimo 13 novembre. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Marco Mengoni, ripresi dalla data zero di Conegliano.
La scaletta del concerto di Marco Mengoni all'Inalpi Arena di Torino il 9 ottobre
Stasera, giovedì 9 ottobre 2025, Marco Mengoni risale sul palco dell'Inalpi Arena di Torino dopo l'esordio nelle scorse ore per il secondo concerto del suo lungo tour autunnale (non viene conteggiata la data 0 di Conegliano dello scorso 5 ottobre). Il cantante ha suddiviso il concerto in più fasi, come per il tour estivo: si parte dal prologo, passando al Parodo, poi Episodi e Stasimi, fino ad arrivare gli ultimi due capitoli del concerto: l'Esodo e la Catarsi, che si concluderà con Io ti aspetto. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Marco Mengoni, ripresi dalla data zero di Conegliano.
PROLOGO
- Ti ho voluto bene veramente – Le cose che non ho – 2015
- Guerriero – Parole in circolo – 2015
- Sai che – Marco Mengoni Live – 2016
PARODO
- La valle dei Re – Pronto a correre – 2013
- Non me ne accorgo – Pronto a correre – 2013
- Tutti hanno paura – 2022
- No stress – Materia (Pelle) – 2022
- Voglio – Atlantico – 2018
- Muhammad Ali – Atlantico – 2018
EPISODI
- Fuoco di Paglia – 2024
- Cambia un uomo – Materia (Terra) – 2021
- Luce – Materia (Terra) – 2021
- Proteggiti da me – Marco Mengoni Live – 2016
- In due minuti – Materia (Terra) – 2021
- Un’altra storia – Materia (Prisma) – 2023
- Tonight – Solo 2.0 – 2011
- Hola – Atlantico – 2018
STASIMI
- Due vite – Materia (Prisma) – 2023
- L’essenziale – Pronto a correre – 2013
- Mi fiderò – Materia (Terra) – 2021
- La casa Azul – Atlantico – 2018
- Onde – Marco Mengoni Live – 2016
- Unatoka Wapi – Materia (Pelle) – 2022
ESODO
- Un fiore contro il diluvio – Materia (Terra) – 2021
- Proibito – Materia (Terra) – 2021
- Non sono questo – Materia (Pelle) – 2022
- Incenso – Materia (Prisma) – 2023
CATARSI
- Mandare tutto all’aria – 2024
- Pazza musica – Materia (Prisma) – 2023
- Ma stasera – Materia (Terra) – 2021
- Pronto a correre – Pronto a correre – 2013
- Io ti aspetto – Parole in circolo – 2015
BIS
- Sto bene al mare – 2025
- Esseri umani – Parole in circolo – 2015
Il tour autunnale di Marco Mengoni
- 12 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia // SOLD OUT
- 13 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia // SOLD OUT
- 15 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia // SOLD OUT
- 17 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Italia // SOLD OUT
- 21 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia // SOLD OUT
- 22 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena – Italia // SOLD OUT
- 24 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia
- 25 ottobre 2025 – Bologna, Unipol Arena – Italia
- 28 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia // SOLD OUT
- 29 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia // SOLD OUT
- 31 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Italia // SOLD OUT
- 2 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia // SOLD OUT
- 4 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia
- 5 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Italia
- 8 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia // SOLD OUT
- 9 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia // SOLD OUT
- 12 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia // SOLD OUT
- 13 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Italia // SOLD OUT
- 19 novembre 2025 – Ginevra, Arena – Svizzera
- 21 novembre 2025 – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania
- 22 novembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle – Germania
- 24 novembre 2025 – Zurigo, Hallenstadion – Svizzera
- 26 novembre 2025 – Francoforte, Festhalle – Germania
- 27 novembre 2025 – Monaco di Baviera, Olympiahalle – Germania
- 30 novembre 2025 – Bruxelles, Forest National – Belgio
- 1 dicembre 2025 – Utrecht, TivoliVredenburg – Olanda
- 3 dicembre 2025 – Parigi, Salle Pleyel – Francia // SOLD OUT
- 5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette, Rockhal – Lussemburgo
- 7 dicembre 2025 – Londra, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito // SOLD OUT
- 10 dicembre 2025 – Madrid, Palacio Vistalegre – Spagna