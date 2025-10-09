La scaletta del concerto di Marco Mengoni all’Inalpi Arena di Torino: l’ordine delle canzoni

Mengoni, via Comunicato Stampa

Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, Marco Mengoni riparte dall'Inalpi Arena di Torino per il secondo concerto in città, dopo l'esordio nelle scorse ore. Si tratta della seconda di 21 date nei palazzetti italiani per il cantante di Ronciglione, che durante quest'autunno farà tappa anche nelle grandi arene europee di Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco di Baviera, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Lussemburgo, Londra e Madrid. Come per il tour negli stadi quest'estate, anche questa volta il concerto spazierà negli oltre 15 anni di carriera del cantante di Materia, attraverso più fasi: Prologo, Parodo, Episodi, Stasimi, Esodo e Catarsi. Il viaggio cominciato nella tappa zero di Conegliano dello scorso 5 ottobre continuerà con 16 tappe già sold-out, tra cui le le quattro date di Milano e Roma, lì dove si chiuderà la leg italiana il prossimo 13 novembre. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Marco Mengoni, ripresi dalla data zero di Conegliano.

La scaletta del concerto di Marco Mengoni all'Inalpi Arena di Torino il 9 ottobre

Stasera, giovedì 9 ottobre 2025, Marco Mengoni risale sul palco dell'Inalpi Arena di Torino dopo l'esordio nelle scorse ore per il secondo concerto del suo lungo tour autunnale (non viene conteggiata la data 0 di Conegliano dello scorso 5 ottobre). Il cantante ha suddiviso il concerto in più fasi, come per il tour estivo: si parte dal prologo, passando al Parodo, poi Episodi e Stasimi, fino ad arrivare gli ultimi due capitoli del concerto: l'Esodo e la Catarsi, che si concluderà con Io ti aspetto. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Marco Mengoni, ripresi dalla data zero di Conegliano.

PROLOGO

Ti ho voluto bene veramente – Le cose che non ho – 2015

Guerriero – Parole in circolo – 2015

Sai che – Marco Mengoni Live – 2016

PARODO

La valle dei Re – Pronto a correre – 2013

Non me ne accorgo – Pronto a correre – 2013

Tutti hanno paura – 2022

No stress – Materia (Pelle) – 2022

Voglio – Atlantico – 2018

Muhammad Ali – Atlantico – 2018

EPISODI

Fuoco di Paglia – 2024

Cambia un uomo – Materia (Terra) – 2021

Luce – Materia (Terra) – 2021

Proteggiti da me – Marco Mengoni Live – 2016

In due minuti – Materia (Terra) – 2021

Un’altra storia – Materia (Prisma) – 2023

Tonight – Solo 2.0 – 2011

Hola – Atlantico – 2018

STASIMI

Due vite – Materia (Prisma) – 2023

L’essenziale – Pronto a correre – 2013

Mi fiderò – Materia (Terra) – 2021

La casa Azul – Atlantico – 2018

Onde – Marco Mengoni Live – 2016

Unatoka Wapi – Materia (Pelle) – 2022

ESODO

Un fiore contro il diluvio – Materia (Terra) – 2021

Proibito – Materia (Terra) – 2021

Non sono questo – Materia (Pelle) – 2022

Incenso – Materia (Prisma) – 2023

CATARSI

Mandare tutto all’aria – 2024

Pazza musica – Materia (Prisma) – 2023

Ma stasera – Materia (Terra) – 2021

Pronto a correre – Pronto a correre – 2013

Io ti aspetto – Parole in circolo – 2015

BIS

Sto bene al mare – 2025

Esseri umani – Parole in circolo – 2015

Il tour autunnale di Marco Mengoni