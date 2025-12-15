La rivincita di Nicolò Filippucci a Sarà Sanremo 2025 dopo l’eliminazione ingiusta ad Amici 24

Nicolò Filippucci ha dovuto attendere per poter splendere, ha affrontato l’eliminazione in semifinale ad Amici e la rivincita con la vittoria a Sarà Sanremo 2025.

Nicolò, da Amici a Sanremo 2026

Nicolò Filippucci è ufficialmente un concorrente del Festival di Sanremo 2026. Il cantante ci è entrato tramite le Nuove Proposte che lo vedranno gareggiare con Angelica Bove, Mazzariello e il trio composto da Blind, El Ma & Soniko. La sua vittoria a Sarà Sanremo 2025, anticipata anche dal successo di "Laguna" su Spotify, sembra riequilibrare un percorso bruscamente interrotto solo alcuni mesi fa ad Amici 24. Nicolò, infatti, non ha solo dimostrato, di nuovo, le sue capacità di fronte a milioni di persone, battendo prima in semifinale Seltsam e poi aggiudicandosi un posto a Sanremo 2026, ma ha anche dimostrato quanto la pazienza abbia fortificato il suo personaggio musicale.

Il percorso di Nicolò, dai problemi caratteriali ad Amici 24 alle critiche di Rudy Zerbi

Il suo cammino è stato tutt'altro che una linea retta, sia all'interno del talent di Canale 5 che durante i 7 mesi successivi, in cui ha dovuto superare le selezioni per l'accesso in finale. Un viaggio condiviso anche con le sue compagne di viaggio: Antonia e Senza Cri. Se solo ripensiamo ai mesi di Nicolò ad Amici, il cantante ha dovuto superare prove caratteriali più che musicali per riuscire a comunicare sé stesso e la sua intenzione. Per mesi si è discusso sull'identità del giovane cantante, con Rudy Zerbi che ha più volte sottolineato quanto sarebbe stato difficile per lui alla fine del percorso.

L'attesa e la coerenza sono state le armi vincenti di Nicolò ad Amici 24 e l'eliminazione in semifinale

Più dell'ormai stracitato ciclo dell'eroe che l'ha portato a sconfiggere la sua timidezza e la sua ingenuità televisiva, è interessante riconoscere invece il lavoro di sottrazione fatto dal cantante, che si è sublimato nella fase finale del programma. La decisione, coerente, di rifiutare la maglia dorata consegnatagli inizialmente da Anna Pettinelli e il successivo ingresso al Serale, questa volta da protagonista, hanno cambiato la sua narrazione all'interno di Amici. La sua vera vittoria è arrivata proprio nel momento opposto, quando è stato eliminato in semifinale, in cui gli è stata preferita Antonia: a sancire il suo addio, la decisione del giudice Amadeus.

Cosa si era scatenato dopo l'eliminazione di Nicolò ad Amici 24

Un destino beffardo che li vedrà protagonisti mesi dopo, ma questa è un'altra storia. L'eliminazione di Nicolò ha sancito uno dei momenti più importanti della timeline di Amici 24 e lo dimostrano i numeri sui social nelle 24 ore successive. Il post di Amici Ufficiale in cui veniva riportato l'ultimo spezzone di puntata, la conversazione con Maria De Filippi e l'abbraccio con i giudici, ha raggiunto oltre 70mila like e 16mila commenti, andando in tendenza su X successivamente con due hashtag: #Nicolò e #Amici24. A impressionare, infatti, fu la proporzione rispetto all'engagement scaturito dai post dei finalisti con TrigNO che si fermò solo a 2500 like, mentre Antonia a 1100. Si scatenò anche nei giorni successivi una polemica in merito alle possibilità di televoto che avrebbero potuto favorire Nicolò in finale.

Il rammarico raccontato nell'intervista a Fanpage.it e gli scarsi risultati del suo EP "Un'ora di follia"

Nei mesi successivi, il cantante svelerà in un'intervista a Fanpage.it il rammarico nei confronti della competizione, essendo arrivato così vicino alla finale. Ma non solo, perché in quello che poteva essere definito un desiderio crescente nei suoi confronti e in quello della sua musica, arriva una piccola mazzata. A un mese dall'uscita del suo primo EP "Un'ora di follia", che aveva raccolto 5,6 milioni di streaming, il cantante era uscito dal podio dei progetti più ascoltati di quell'edizione. Non solo, Nicolò era uscito anche dal podio degli ascoltatori mensili, fermo a 260mila dietro Antonia, Luk3 e TrigNO.

La rivincita a Sarà Sanremo 2025 e i numeri di Laguna su Spotify

Poi il silenzio, l'annuncio della partecipazione a Sanremo Giovani e per l'ennesima volta, Nicolò ha avuto la necessità di dimostrare sé stesso in una competizione. E in questo senso, si vedono i tanti miglioramenti ottenuti non solo nella comunicazione con il pubblico durante le sue esibizioni, ma anche nell'attesa, diventata uno dei cardini principali. Senza strafare, non solo ha ottenuto un posto a Sarà Sanremo 2025, vincendolo, ma ha ribaltato anche le critiche di chi non vedeva nei numeri raccolti dalla sua musica sulle piattaforme, una dimostrazione diretta dell'affetto del suo pubblico. Infatti, "Laguna", anche prima della finale, è stato l'inedito più ascoltato della competizione, l'unico a superare mezzo milione di stream: attualmente conta oltre 800mila ascolti su Spotify.