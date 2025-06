video suggerito

Come stanno andando gli album dei concorrenti di Amici 24, a un mese dalla finale: la sorpresa Nicolò A un mese dalla finale di Amici 24, qui la classifica completa degli ascolti degli EP e degli ascoltatori mensili dei protagonisti del Serale dell'ultima edizione del talent.

A cura di Vincenzo Nasto

TrigNO, Nicolo, Antonia ad Amici 24, via X

È trascorso un mese dalla finale di Amici che ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria, mentre nella categoria canto ad aggiudicarsi la vittoria finale è stato TrigNO. Un esito che ha ribaltato i pronostici iniziali in entrambe le categorie ma che ha aperto le strade ai protagonisti di quest'edizione del primo incontro del pubblico post-trasmissione: infatti, c'era molta curiosità di comprendere come i cantanti in gara avrebbero affrontato il primo Ep in uscita dopo la fine del talent di Canale 5. Una scommessa che negli anni ha avuto accezioni positive, basti pensare a Voglia di vivere di Angelina Mango solo due edizioni fa, ma anche a Sarah della vincitrice della scorsa edizione Sarah Toscano.

Progetti che avevano dato una prima impressione sull'impronta che i protagonisti avrebbero potuto avere nel breve-medio termine e che andiamo ad analizzare nei protagonisti di quest'ultima edizione. Tra i concorrenti ad aver pubblicato un proprio Ep c'è TrigNO con A un passo da me, ma anche Antonia con Relax, senza dimenticare uno dei protagonisti centrali di quest'anno, come Nicolò Filippucci. Il cantante, nativo di Perugia, ha pubblicato lo scorso 23 maggio Un'ora di follia.

La sorpresa di Amici 24: Luk3 in testa con Diciotto, anche davanti a TrigNO

Ma facendo un passo indietro, possiamo osservare anche l'uscita di Grande Muraglia di Senza Cri, Lost and Found di Chiamamifaro, Dove finiscono i sogni di Jacopo Sol, ma soprattutto Diciotto di Luk3. È innegabile che la presenza del giovane autore campano nel programma non fosse terminata nel migliore dei modi, con il cantante in bilico nelle ultime settimane prima dell'eliminazione al Serale, quasi bistrattato. Sì, perché Diciotto, finora, è stato l'Ep più ascoltato di quelli pubblicati dai concorrenti al Serale di Amici 24. Oltre 7,7 milioni di ascolti, che lo mettono anche sopra il vincitore della categoria TrigNO: sul conteggio pesano gli ottimi numeri di Parigi in Motorino, oltre 3 milioni di stream su Spotify e Valentine. Non si aggiudica anche la testa della classifica degli ascoltatori mensili, superato solo da Antonia a 340mila utenti. Sotto Luke, come detto, vediamo Trigno con A un passo da me: è sua la canzone più ascoltata di questa edizione con Maledetta Milano a 3,3 milioni di stream su Spotify. L'Ep conta oggi 7,28 milioni, staccandosi dalla seconda finalista, Antonia, di 300mila stream. Infatti, a chiudere il podio c'è Antonia con Relax: sui numeri del progetto pesa sicuramente la coppia formata da Romantica e Dove Ti Trovi tu. Si consola con il dominio negli ascoltatori mensili.

Nicolò ad Amici 24: dalle proteste per la finale all'Ep fuori dal podio

C'è un ma: perché sul podio ci si aspettava la comparsa di uno dei protagonisti mancati di quest'edizione. Stiamo parlando di Nicolò Filippucci, eliminato in semifinale, ma protagonista di un vero e proprio plebiscito, sui social, dei fan di Amici nei suoi confronti. Un'eliminazione che è pesata anche nella narrazione della finale del programma, ma che invece non sembra influenzare, in positivo, gli ascolti del giovane cantante perugino con Un'ora di follia. L'Ep ha raccolto 5,6 milioni di streaming, posizionandosi fuori dal podio e non è l'unico dettaglio che collide con la veemente risposta del pubblico alla sua eliminazione. Anche negli ascoltatori mensili Nicolò raggiunge solo il quarto posto, fermo a 260mila dietro Antonia Luke e Trigno. Qui la classifica completa degli ascolti degli EP a un mese dalla finale e degli ascoltatori mensili dei protagonisti del Serale di Amici 24.

Luk3 = 7,71 milioni di streaming TrigNO = 7,28 milioni di streaming Antonia = 6,96 milioni di streaming Nicolò Filippucci =5,6 milioni di streaming Jacopo Sol = 4,9 milioni di streaming Senza Cri = 3,56 milioni di streaming Chiamamifaro = 3,5 milioni di streaming

Ascoltatori mensili a un mese dalla finale di Amici 24

Antonia 340.900 ascoltatori mensili Luk3 339.834 ascoltatori mensili TrigNO 338.312 ascoltatori mensili Nicolò Filippucci 260.393 ascoltatori mensili Jacopo Sol 246.083 ascoltatori mensili Chiamamifaro 156.606 ascoltatori mensili Senza Cri 83.575 ascoltatori mensili