Nicolò in crisi ad Amici 24: "Non so se questo è il mio posto, non mi sento pronto" Nicolò nella scuola di Amici 24 ha confessato di non sentirsi all'altezza della competizione. Il giovane cantante, tra le lacrime, ha ammesso alla sua insegnante Anna Pettinelli di sentirsi inferiore rispetto agli altri allievi: "Non sono abbastanza pronto per stare qui".

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici 24 oggi, lunedì 4 novembre 2024, è stato mostrato il momento in cui Nicolò, nome d'arte di Nicolò Filippucci, dopo la puntata di domenica 3 novembre in studio, ha avuto un momento di sconforto. Il giovane cantante ha ammesso alla sua insegnante, Anna Pettinelli, di non sentirsi pronto per la gara nella scuola di Maria de Filippi: "Mi sento inferiore agli altri".

Lo sfogo di Nicolò ad Amici 24: "Non ho la personalità che hanno gli altri"

Con la voce rotta dal pianto, il cantante Nicolò ha spiegato ad Anna Pettinelli di non sentirsi all'altezza di gareggiare nella scuola del talent show. "A volte mi sento come se non sapessi se questo è il mio posto. Penso che forse non sono abbastanza pronto, non lo so" ha dichiarato. L'allievo crede che i suoi compagni di avventura siano più preparati di lui: "Gli altri hanno un bagaglio di scrittura maggiore rispetto al mio. Quando usciremo da qui dobbiamo essere noi stessi. Gli altri hanno una personalità che io ancora non ho trovato. Forse non mi sento pronto rispetto agli altri. Non vorrei buttare tutto". Il cantante ha poi spiegato che i suoi dubbi sono nati in puntata, perché "non è andata come avrei voluto". La sua insegnante lo ha consolato facendogli notare le sue doti: "Se tu fossi stato ultimo in classifica e non avessi ricevuto complimenti, ti avrei detto hai ragione. Oggi non è andata come volevi, ma tu a 18 anni hai già queste percezioni". Il giovane ha allora raccontato che prima di scoprire la passione per la musica, era dedito allo sport: "La mia vita è sempre stato lo sport, prima della musica. Mi sono sempre paragonato agli altri. Mi sento inferiore perché faccio un paragone. È una cosa mia". "Vincerai anche questa, sei forte con le insicurezze", ha concluso la Pettinelli prima di abbracciarlo forte.