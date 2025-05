video suggerito

Perché il pubblico di Amici sta protestando per l’eliminazione di Nicolò e cosa c’entra il televoto L’eliminazione di Nicolò da Amici 24, arrivata alle porte della finale, ha mosso una platea di pubblico immenso: ecco i motivi e perché si sta discutendo del televoto e dei cinque finalisti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolo, Amici 24

Si è arrivati al capitolo finale senza il protagonista più atteso: non è solo la descrizione oggettiva che si lega all'eliminazione di Nicolò alle porte della finale di Amici 24, ma anche la risposta social alla decisione dei giudici nell'ultima puntata. C'è un aspetto infatti, un dato numerico, che più di altri sembra raccontare l'incredibile affetto raccolto dal pubblico da parte di Nicolò: non ci stiamo riferendo ai suoi streaming musicali, anche se Un'ora di follia, il suo ultimo inedito, ha quasi raggiunto 183mila ascolti in meno di una settimana. Un risultato migliore rispetto agli altri concorrenti in gara, che però non riflette a pieno la risposta del pubblico dopo la sua eliminazione. Un dato interessante può essere il numero di commenti raggiunto dal post su Instagram, sul profilo ufficiale di Amici, in merito alla sua eliminazione: oltre 16mila commenti in poco più di qualche giorno, oltre ai 69mila (per adesso) like. Osservando in profondità, oltre la metà dei commenti è stata pubblicata nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio, subito dopo la puntata, che hanno reso #Nicolò e #Amici24, due argomenti in tendenza su X.

L'eliminazione di Nicolò ad Amici 24

E questo non solo perché Nicolò ha dimostrato, in questa edizione di Amici 24, di essere uno dei concorrenti di maggior talento. Lo dicono le sue esibizioni, ma anche alcune scelte che ne hanno contraddistinto l'aspetto umano. La fragilità affrontata durante il percorso con la sua insegnante Anna Pettinelli, la scelta di rifiutare la maglia del Serale, per poi riconquistarla successivamente da protagonista, ma anche la silente educazione che talvolta l'ha messo in cattiva luce (come aver accettato alcune assegnazioni discutibili), talvolta ne hanno mostrato l'animo più ingenuo e dolce. In tutta questa equazione, bisogna aggiungere anche l'incomprensione maggiore, l'equivoco più importante sulla sua natura musicale: non si discute più del talento vocale, ma della capacità di raccontarsi anche attraverso la musica, uscire dai panni dell'interprete. Senza dimenticare la giovane età: il prossimo 30 maggio compirà 19 anni. E il saluto commosso a Nicolò, che pubblicherà il suo Ep post-Amici per Not Your Sound con distribuzione ADA/Warner il prossimo 23 maggio, ha influenzato eccome la percezione della sua figura all'interno della trasmissione.

I numeri del post riguardante l'eliminazione di Nicolò da Amici 24 su Instagram

Numericamente, non sono solo i numeri della pagina Instagram di Amici a rivelarci la platea di pubblico a cui ci stiamo riferendo: il cantante ha guadagnato oltre 17mila follower in poco meno di 72 ore. Una proporzione che, se paragonata agli altri due cantanti in gara rimasti in finale, diventa tangibile: nello stesso periodo, TrigNO ne ha guadagnati circa 2500, mentre Antonia 1.100. Ma questi numeri ci servono per porre al centro della discussione un argomento, forse l'argomento di maggior rilevanza, in questa discussione: il mancato accesso di Nicolò in finale priva il cantante della possibile esclusività del voto del pubblico di Amici. Cioè, rispetto alle otto puntate del Serale di Amici andate in onda, non ci sarà più una possibile compartecipazione tra televoto e giuria tecnica, ma il destino dei concorrenti viene affidato completamente al pubblico. Lo stesso che potrà avvenire via mobile o attraverso l'app Witty.tv ma anche attraverso Mediaset Infinity.

Cosa c'entra il televoto e la polemica sui 5 finalisti

Questo argomento, che inevitabilmente sposta la bilancia sulle preferenze del pubblico, lasciando ai giudici la dimensione del commento e del giudizio dell'esibizione, sembra essere uno dei maggiori rammarichi per i fan del cantante perugino. Anzi, insinuandosi nei commenti su X, è possibile osservare proprio come molti appassionati del programma abbiano accusato la redazione di non aver permesso a Nicolò di affrontare il televoto, che avrebbe potuto premiarlo. C'è anche un altro aspetto che viene sottolineato dai fan del talent di Canale 5: l'arrivo di soli 5 concorrenti in finale. C'è chi ha sottolineato come negli ultimi anni, i finalisti fossero 6, prendendo come campione la scorsa edizione, che aveva visto protagonisti Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. A cui si allegano anche le citazioni ad Amici 21, in cui i finalisti furono: Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena. Si dimentica però che prendendo come campione di riferimento gli ultimi 5 anni, solo le edizioni 21 e 23 hanno avuto 6 concorrenti in finale. Amici 20 ne ebbe 5 con Sangiovanni, Giulia, Aka7even, Alessandro e Deddy. Nel 2022, l'edizione passata alla storia per la vittoria di Mattia Zenzola, seguita nel canto da Angelina Mango, i finalisti furono addirittura 4: Mattia Zenzola, Angelina Mango, Wax e Marisol. Questo non sembra sopire le polemiche sul mancato arrivo in finale di Nicolò, tra le eliminazioni più polarizzanti delle ultime edizioni di Amici.