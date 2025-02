video suggerito

Perché Nicolò ha rinunciato alla maglia del Serale di Amici 24 e come è cambiato il regolamento Nicolò ha rinunciato alla maglia del Serale dopo una richiesta alla produzione da parte della maestra Alessandra Celentano. Ecco come cambia la modalità di accesso alla fase finale di Amici perché il cantante ha deciso di fare un passo indietro. È la prima volta nella storia del talent.

A cura di Elisabetta Murina

Cambia la modalità di accesso al Serale di Amici 2024. Per la prima volta nel talent, non basterà ricevere l'approvazione del proprio professore, di canto o di ballo, per accedere alla fase finale del programma, ma sarà necessario seguire un percorso diverso. Per via di questo cambiamento, Nicolò ha deciso di rinunciare alla maglia dorata.

Come cambia la modalità di accesso al serale: la richiesta di Alessandra Celentano

Diversamente dagli altri anni, per accedere alla fase del serale di Amici 2024-2025, gli allievi dovranno ricevere l'approvazione di tutti e tre i prof di categoria e non più solamente di chi ne ha seguito il percorso nella scuola. Nel caso dei ballerini, il sì dovrà arrivare all'unanimità da Alessandra Celentano, Deborah Lettieri e Emanuel Lo. Per il canto invece dovranno essere Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini a dare il via libera. Si tratta di fatto di un cambio nel regolamento rispetto alle scorse edizioni, che è stato chiesto da Alessandra Celentano alla produzione per garantire una maggiore oggettività nella scelta degli allievi. "L'obbiettivo è avere un giudizio equo", ha spiegato la maestra nella puntata del daytime di mercoledì 5 febbraio. A questo si aggiungere l'intenzione di mettere al centro del Serale solo ed esclusivamente il puro talento.

Perché Nicolò ha rinunciato alla maglia del Serale: "Voglio lo stesso criterio degli altri"

Nicolò Filippucci è stato il primo allievo di questa edizione di Amici a ottenere la maglia del Serale. Nella puntata in onda domenica 2 febbraio, a consegnarla al cantante era stata la sua prof Anna Pettinelli, dopo aver osservato i progressi fatti negli ultimi mesi. Il ragazzo si era commosso e la sua reazione aveva fatto commuovere anche tutto lo studio. Tuttavia, dopo il cambio del regolamento e la richiesta di Alessandra Celentano, Nicolò ha voluto fare un passo indietro e ha scelto di rinunciare alla maglia dorata. È la prima volta nella storia del programma che un allievo decide di riconsegnare l'ambito ‘lasciapassare' per la fase conclusiva. "Ritengo sia giusto che tutti abbiano la stessa possibilità. Vorrei ricevere anche io l'approvazione dei prof di categoria", ha speigiato convinto che non sia giusto aver avuto un trattamento diverso dagli altri.