Nicolò è il primo allievo ad accedere al Serale di Amici 24, la sua reazione commuove lo studio Nicolò è stato il primo allievo ad accedere al serale di Amici 24. Il giovane cantante dopo la sfida contro un aspirante allievo, ha ottenuto la maglia d'oro dalla sua insegnante Anna Pettinelli.

A cura di Gaia Martino

Oggi, domenica 2 febbraio 2025, è in onda su Canale5 la nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria de Filippi. Proseguono le sfide tra gli allievi desiderosi di conquistare un posto al Serale: ogni esibizione, per loro, a questo punto dell'edizione, potrebbe essere decisiva. Per Nicolò in puntata è arrivata una bella sorpresa: dopo la sfida, Anna Pettinelli ha deciso di consegnargli la maglia per il Serale.

Nicolò supera la sfida e vola al Serale di Amici

Nicolò ha superato la sfida contro un aspirante allievo di nome Filippo nella puntata di Amici di Maria de Filippi oggi. Subito dopo la decisione del giudice esterno, per il cantante è arrivata una comunicazione importante. Nonostante il parere negativo dei suoi compagni di avventura nel talent, la sua insegnante Anna Pettinelli ha deciso di consegnargli la maglia per accedere all'ultima fase del programma. "Vi avevamo chiesto chi avesse merito e talento per il Serale. Non so se l'avete capita la domanda. Si parlava di "come canta Nicolò". Ha dimostrato di avere tecnica e voce a 18 anni" ha dichiarato la prof. di canto prima di invitare il suo allievo a cantare al centro dello studio – "Quando uno canta come Nicolò, non può rimanere fuori dal Serale". Dopo l'esibizione e un battibecco tra Cuccarini e Pettinelli, l'allievo ha ricevuto la maglia d'oro e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Nicolò in lacrime commuove lo studio

Tra le lacrime, Nicolò ha indossato la maglia d'oro ringraziando la sua insegnante. "Sei il mio allievo al Serale. Dalla maglia rossa alla maglia d'oro" ha commentato Maria de Filippi prima di farlo riaccomodare al suo banco. Anche Anna Pettinelli non è riuscita a trattenere le lacrime: "Mi sono commossa anche io. Ho trovato ingiuste le classifiche, lui si è impegnato e ha tutto", il commento. In lacrime anche Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, emozionati e commossi per la consegna della maglia.