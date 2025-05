video suggerito

Nicolò Filippucci scrive ad Amadeus dopo la finale di Amici 24, la risposta del giudice che lo ha eliminato Nicolò Filippucci ha scritto un commento ad Amadeus dopo la finale di Amici 24. Era stato il giudice a decretare, insieme a Malgioglio e Elena D'Amario, la sua eliminazione in Semifinale. Il diretto interessato ha risposto poco dopo.

A cura di Elisabetta Murina

Nicolò Filippucci ha scritto ad Amadeus dopo la finale di Amici 24, che ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria. Il cantante ha commentato uno degli ultimi post Instagram del giudice del Serale che, insieme a Cristiano Malgioglio e Elena D'Amario, era stato responsabile della sua eliminazione in Semifinale.

Le parole di Nicolò Filippucci ad Amadeus: la risposta del giudice

"È stata una bellissima esperienza. Grazie Maria! Grazie a Mediaset ! E complimenti a tutti i ragazzi", ha scritto Amadeus su Instagram ad accompagnare alcune foto che raccontano la finale di Amici 24. Tantissimi i commenti comparsi sotto il post, tra cui anche quello di Nicolò Filippucci. La sua eliminazione in Semifinale non era passata inosservata e aveva dato vita a una vera e propria protesta dei fan sui social, convinti che meritasse la finale e, perché no, anche la vittoria. "Grazie mille per tutti i consigli e le belle parole. È stato un privilegio", ha scritto il cantante. Parole a cui Amadeus ha voluto replicare: "Ciao Nicolò, sei un bravo ragazzo, hai talento e sono certo che riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni, un grande abbraccio"

Il racconto di Nicolò dopo Amici

Dopo la sua eliminazione nel programma, il cantante è stato ospite di Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin, il pubblico lo ha accolto a gran voce, ulteriore dimostrazione dell'affetto nei suoi confronti e di come l'eliminazione secondo molti non sia stata corretta. I fan, su X, avevano addirittura minacciato una protesta fuori dagli studi del programma. “Amici è un posto speciale, credo di avere provato tantissime emozioni su quel palco. Sul mio futuro da cantante ho ancora qualche dubbio e mi fa paura non sapere quello che sarà. Sta cominciando tutto adesso ma la preoccupazione che possa finire c’è”, ha spiegato anche guardando al futuro.