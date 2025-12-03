Musica e Cultura
La classifica Spotify Wrapped 2025, i podcast più ascoltati: domina ancora “Elisa True Crime”, dietro “Indagini”

Per il terzo anno consecutivo, “Elisa True Crime” di Elisa De Marco è il podcast più ascoltato in Italia: dietro “Indagini” di Stefano Nazzi e “Stories” di Cecilia Sala. Qui lo Spotify Wrapped 2025.
A cura di Vincenzo Nasto
Elisa De Marco e Stefano Nazzi, Wrapped 2025
Elisa De Marco e Stefano Nazzi, Wrapped 2025

Oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, Spotify ha pubblicato il suo Wrapped, consegnandoci non solo gli artisti, le canzoni e gli album più ascoltati in Italia e nel mondo. Anche quest'anno infatti, è stata osservata la grande crescita dei podcast, soprattutto quelli italiani, che non riservano una sorpresa in 1° posizione. Come nelle due precedenti edizioni, anche quest'anno il podcast "Elisa True Crime" di Elisa De Marco si conferma in testa. Il true crime domina e lo si vede anche nella 2° posizione che vede il giornalista Stefano Nazzi con il suo podcast "Indagini", mentre subito dietro c'è "Stories" della giornalista Cecilia Sala.

Elisa True Crime è il podcast più ascoltato in Italia su Spotify, mentre "The Joe Rogan Experience" è 1° nel mondo

Ma il fronte true crime non è l'unico a interessare al pubblico italiano, che vede nella top 10 anche alcuni talk show: si passa dal 4° posto di "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli, neo conduttore di Sanremo Giovani 2026, al 5° di "One More Time" di Luca Casadei. Senza dimenticare "La Zanzara" di Giuseppe Cruciani alla 6°, "Supernova" di Alessandro Cattelan alla 8° e "Pulp Podcast" di Mr.Marra e Fedez solo al 9° posto. Fanno la comparsa in 7° e 10° posizione rispettivamente "Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di storia" e "The Essential" di Chiara Piotto. Globalmente, per il 6° anno consecutivo "The Joe Rogan Experience" è il più ascoltato al mondo. Qui  le classifiche nazionali e globali per i podcast di Spotify Wrapped 2025.

Podcast più ascoltati in Italia nel 2025

"Elisa True Crime" è ancora il podcast più ascoltato in Italia, mentre chiudono il podio "Indagini" di Stefano Nazzi e "Stories" di Cecilia Sala". Chiude la Top 10 "The Essential" di Chiara Piotto. Qui la classifica dei podcast più ascoltati in Italia nel 2025 secondo Spotify Wrapped.

  1. "Elisa True Crime" – Elisa De Marco
  2. "Indagini" – Stefano Nazzi
  3. "Stories" – Cecilia Sala
  4. "Passa dal Bsmt" – Gianluca Gazzoli
  5. "One More Time" – Luca Casadei
  6. "La Zanzara" – Giuseppe Cruciani
  7. "Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia" – Alessandro Barbero
  8. "SUPERNOVA" – Alessandro Cattelan
  9. "PULP PODCAST" – Fedez e Mr.Marra
  10. "The Essential" – Chiara Piotto

Podcast più ascoltati nel mondo nel 2025

Per il 6° anno consecutivo, Joe Rogan si prende la testa della classifica mondiale dei podcast con "The Joe Rogan Experience", mettendosi dietro "The Diary of a CEO with Steven Bartlett" e "The Mel Robbins Podcast". Chiude la Top 10 "The Tucker Carlson Show". Qui la classifica dei podcast più ascoltati nel mondo nel 2025 secondo Spotify Wrapped.

  1. "The Joe Rogan Experience" – Joe Rogan
  2. “The Diary of a CEO with Steven Bartlett” – Steven Barlett
  3. "The Mel Robbins Podcast" – Mel Robbins
  4. "Call Her Daddy" – Alex Cooper
  5. "This Past Weekend with Theo Von" – Theo Von
  6. "Huberman Lab" – Andrew Huberman
  7. "Crime Junkie" – Ashley Flowers & Brit Prawat
  8. "Modern Wisdom" – Chris Williamson
  9. "On Purpose with Jay Shetty" – Jay Shetty
  10. "The Tucker Carlson Show" – Tucker Carlson
