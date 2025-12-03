La classifica Spotify Wrapped 2025, i podcast più ascoltati: domina ancora “Elisa True Crime”, dietro “Indagini”

Elisa De Marco e Stefano Nazzi, Wrapped 2025

Oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, Spotify ha pubblicato il suo Wrapped, consegnandoci non solo gli artisti, le canzoni e gli album più ascoltati in Italia e nel mondo. Anche quest'anno infatti, è stata osservata la grande crescita dei podcast, soprattutto quelli italiani, che non riservano una sorpresa in 1° posizione. Come nelle due precedenti edizioni, anche quest'anno il podcast "Elisa True Crime" di Elisa De Marco si conferma in testa. Il true crime domina e lo si vede anche nella 2° posizione che vede il giornalista Stefano Nazzi con il suo podcast "Indagini", mentre subito dietro c'è "Stories" della giornalista Cecilia Sala.

Elisa True Crime è il podcast più ascoltato in Italia su Spotify, mentre "The Joe Rogan Experience" è 1° nel mondo

Ma il fronte true crime non è l'unico a interessare al pubblico italiano, che vede nella top 10 anche alcuni talk show: si passa dal 4° posto di "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli, neo conduttore di Sanremo Giovani 2026, al 5° di "One More Time" di Luca Casadei. Senza dimenticare "La Zanzara" di Giuseppe Cruciani alla 6°, "Supernova" di Alessandro Cattelan alla 8° e "Pulp Podcast" di Mr.Marra e Fedez solo al 9° posto. Fanno la comparsa in 7° e 10° posizione rispettivamente "Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di storia" e "The Essential" di Chiara Piotto. Globalmente, per il 6° anno consecutivo "The Joe Rogan Experience" è il più ascoltato al mondo. Qui le classifiche nazionali e globali per i podcast di Spotify Wrapped 2025.

Podcast più ascoltati in Italia nel 2025

"Elisa True Crime" è ancora il podcast più ascoltato in Italia, mentre chiudono il podio "Indagini" di Stefano Nazzi e "Stories" di Cecilia Sala". Chiude la Top 10 "The Essential" di Chiara Piotto. Qui la classifica dei podcast più ascoltati in Italia nel 2025 secondo Spotify Wrapped.

"Elisa True Crime" – Elisa De Marco "Indagini" – Stefano Nazzi "Stories" – Cecilia Sala "Passa dal Bsmt" – Gianluca Gazzoli "One More Time" – Luca Casadei "La Zanzara" – Giuseppe Cruciani "Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia" – Alessandro Barbero "SUPERNOVA" – Alessandro Cattelan "PULP PODCAST" – Fedez e Mr.Marra "The Essential" – Chiara Piotto

Podcast più ascoltati nel mondo nel 2025

Per il 6° anno consecutivo, Joe Rogan si prende la testa della classifica mondiale dei podcast con "The Joe Rogan Experience", mettendosi dietro "The Diary of a CEO with Steven Bartlett" e "The Mel Robbins Podcast". Chiude la Top 10 "The Tucker Carlson Show". Qui la classifica dei podcast più ascoltati nel mondo nel 2025 secondo Spotify Wrapped.