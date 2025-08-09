Jessie J dovrà operarsi nuovamente per il cancro al seno nel 2025: le parole della cantante

Jessie J su Instagram

A pochi mesi per un'operazione subito a causa di un cancro al seno e a pochi giorni da un altro ricovero Jessie J dice che dovrà sottoporsi a un'altra operazione, entro quest'anno, ma al contempo pubblicherà nuova musica. La cantante ha raccontato in questi mesi il suo percorso col cancro e pochi giorni fa è dovuta tornare in ospedale a causa di un sospetto grumo di sangue che si è rivelato qualcosa di meno grave, come ha spiegato sempre su Instagram. E sul social ha anche condiviso alcune nuove notizie, dal bisogno di tornare sotto i ferri entro l'anno, ma anche preparando i fan all'uscita di nuova musica.

Jessie J annuncia nuova musica a pochi mesi dalla mastectomia

Alla fine di un breve video postato su Instagram in cui la si vede guardare la videocamera e sospirare appare la data del 29 agosto, probabilmente l'uscita di una nuova canzone. Jessie J, infatti, spiega di poter contemporaneamente riposarsi, fare la mamma di un bimbo piccolo e anche pubblicare nuova musica: "Non ho lasciato una major dopo 18 anni per avere paura di riscrivere le regole per adattarle alla mia vita e alla mia salute. Devo solo essere realistica su ciò che posso fare in tutti i ruoli della mia vita". A settembre 2023, la cantante annunciò tramite un post che aveva lasciato Republic Records dopo 17 anni e tanti successi assieme e avrebbe pubblicato altra musica da indipendente, appunto.

Una nuova operazione nel 2025

In un elenco puntato di cose che succederanno quest'anno c'è anche una nuova operazione. A fine giugno Jessie J si è sottoposta a una mastectomia e pochi giorni dopo ha tenuto a dire ai fan che il tumore – preso in una forma precoce – era scomparso del tutto ma che non era scomparsa comunque la paura che aveva provato, soprattutto, diceva, quella di non poter prendere suo figlio in braccio – la cantante ha un figlio di 2 anni – e ovviamente quello che il cancro possa tornare a bussare alla sua porta. Poche settimane dopo, Jessie J era stata costretta a un ricovero perché aveva grosse difficoltà a respirare ma soprattutto c'era il timore che potesse essersi formato un coagulo di sangue nel polmone. Per fortuna non è così e arriviamo al comunicato di oggi.

Una nuova vita per l'autrice di Bang Bang

La cantante, quindi, si dice consapevole ormai che la vita sarà diversa da come l'aveva pianificata, le cose cambiano e restano poche strade, o farsi prendere dal panico e arrabbiarsi oppure adattarsi a queste novità: "Sono a 7 settimane dall'intervento al seno, ancora nel pieno della convalescenza e il mio corpo sta ancora trovando la sua strada" ha spiegato prima di confermare che arriveranno nuove canzoni: "Invece di fermarmi, sparire e aspettare che sia il momento perfetto per pubblicare di nuovo musica, ho scelto di andare avanti" ha concluso, in attesa che il 29 agosto sveli qualcosa di nuovo