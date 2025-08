Jessie J ancora ricoverata dopo la rimozione del cancro al seno: “Ho un’infezione e difficoltà a respirare”

A qualche mese dall’operazione di rimozione del cancro al seno, Jessie J ha raccontato di essere stata ricoverata per un’infezione. Via Instagram ha spiegato: “Il recupero, fisicamente, è tutt’altro che rapido e facile. Ho difficoltà a respirare ma sono stata dimessa”.

Jessie J nuovamente ricoverata, cosa è successo alla cantante

A sei settimane dall'intervento per rimuovere il cancro al seno, Jessie J ha raccontato di essere stata nuovamente ricoverata. La cantante è stata portata in ospedale a causa di un'infezione, dopo aver mostrato alcuni sintomi inizialmente allarmanti. "Sei settimane dopo l'intervento, ero di nuovo nello stesso reparto in cui ero stata dopo l'operazione. Non me l'aspettavo né lo avevo pianificato", ha scritto via Instagram. Poi ha spiegato: "Avevo, e ho ancora, sintomi che indicavano un coagulo di sangue nel polmone". Dopo alcuni esami, è emersa la presenza di "un po' di liquido" nei polmoni e di un'infezione sconosciuta.

"Il recupero fisico è tutt'altro che facile e mentalmente è stato il periodo più impegnativo per me", ha poi raccontato parlando degli ultimi mesi vissuti, dalla diagnosi all'operazione, sottolineando come la malattia abbia avuto un impatto sulla sua vita e su quella della sua famiglia.

La diagnosi e l'operazione di rimozione

A inizio giugno, Jessie J aveva deciso di rendere pubblica la diagnosi di cancro al seno con un video pubblicato su Instagram: "Ho sempre condiviso tutto quello che mi è successo nella vita. Prima che uscisse ‘No Secrets', mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale". La scoperta è avvenuta quasi per caso ad aprile, prima che fosse pubblicato il suo ultimo singolo: "Il cancro è una schifezza in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola "precoce". Ho fatto diversi esami in questo periodo". A fine giugno era stata operata per rimuovere il tumore e, qualche giorno dopo, aveva fatto sapere che la malattia se ne era "andata del tutto".