Bimba muore dopo vacanza in resort in Egitto, gravi altri due bambini: “Sospetta infezione da Escherichia coli”

Una bimba britannica di un anno è morta dopo aver contratto una sospetta infezione da Escherichia coli durante una vacanza in un resort in Egitto. L’infezione ha portato alla sindrome emolitico-uremica (SEU) e al decesso. Altri due bambini si sarebbero ammalati nella stessa struttura.

Immagine di repertorio.

Una bimba britannica di un anno è morta dopo un soggiorno in un resort a cinque stelle in Egitto. Altri due minori, che ospiti della stessa struttura con le famiglie, hanno avuto gravi problemi di salute.

Stando a quanto ricostruiscono i quotidiani esteri, la piccola avrebbe contratto un'infezione da Escherichia coli dopo aver soggiornato presso l'hotel Jaz Makadi Aquaviva di Hurghada e sviluppato la sindrome emolitico-uremica (SEU). La sindrome è una grave patologia renale che colpisce soprattutto i bambini piccoli.

I genitori ora stanno cercando di ottenere risposte per capire come la figlia abbia contratto la malattia nel resort e si sono affidati a un team di avvocati insieme alle famiglia di altri due bimbi, di 2 e 6 anni, che sembra abbiano contratto la sindrome nello stesso hotel.

Secondo quanto riferiscono gli avvocati, i tre bambini si sono ammalati tra luglio 2024 e gennaio 2026. La famiglia della bimba deceduta, composta da madre, padre e una sorella, a quanto si apprende, si è recata in Egitto il 21 dicembre 2025 (ma la notizia è stata diffusa solo nei giorni scorsi).

La piccola si sarebbe ammalata durante la seconda settimana di soggiorno, manifestando sintomi come vomito, nausea, diarrea e febbre. È stata seguita nell'ambulatorio medico del resort, ma la sua famiglia ha affermato che con il passare dei giorni le sue condizioni peggioravano.

La piccola e i suoi familiari sono tornati in Gran Bretagna il 5 gennaio. Il giorno successivo i genitori l'hanno portata in un ospedale pediatrico specializzato e indotta in coma farmacologico. È deceduta quattro giorni dopo.

"Ci siamo sentiti completamente impotenti nel vederla soffrire. Non riesco nemmeno a descrivere il dolore di perdere un figlio. Ci meritiamo delle risposte su cosa le è successo", ha detto la mamma al Sun.

Anche i genitori degli altri due bimbi in gravi condizioni sono alla ricerca di risposte dopo che i figli si sono ammalati. Anche loro hanno accusato dolori addominali, febbre e diarrea. I medici hanno parlato di sospetta infezione da Escherichia coli che avrebbe portato alla sindrome emolitico-uremica.

In una dichiarazione uno degli avvocati che rappresenta le tre famiglie ha affermato che è "motivo di grande preoccupazione" il fatto che i fatti si siano verificati nello stesso hotel. Ha spiegato che il loro obiettivo è quello di fornire "le risposte che meritano" le famiglie, offrendo al contempo un supporto specialistico.

L'operatore turistico TUI, a cui si sono affidati i turisti britannici, ha commissionato un‘indagine indipendente presso l'hotel, che ha comportato un'ispezione in loco, valutazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare.

In una dichiarazione si legge: "Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa della bimba e i nostri pensieri vanno ai suoi genitori e alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile. Si tratta di una perdita devastante e riconosciamo il profondo impatto che questa tragedia ha avuto su di loro".

Nella nota l'operatore si è detto dispiaciuto anche per le gravi condizioni degli altri due bimbi e aggiungono: "Comprendiamo quanto possano essere spaventose esperienze del genere".