Eurovision 2025, chi sono i cantanti in finale: i 10 Paesi in classifica dopo la seconda semifinale Si è conclusa anche la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, che si è tenuta il 15 maggio a Basilea. Ecco quali sono gli altri 10 Paesi finalisti che, insieme ai primi 10 già qualificati, alla Svizzera e ai Big Five, si giocheranno la vittoria nella finale del 17 maggio.

A cura di Elisabetta Murina

Yuval Raphael- Israele- Corinne Cumming/ EBU

Si è conclusa anche la seconda semifinale dell‘Eurovision Song Contest 2025, trasmessa in prima serata su Rai2 e in diretta da Basilea, in Svizzera. Altri 10 Paesi si sono classificati per la finale di sabato 17 maggio e si aggiungeranno a quelli già qualificati durante la prima semifinale dello scorso 13 maggio. Tra i finalisti, 26 in totale, ci sono Tommy Cash per l'Estonia con Espresso Macchiato, Lucio Corsi per l'Italia con Volevo Essere un Duro e Gabry Ponte per San Marino con Tutta l'Italia. Anche nella seconda semifinale, a votare è stato il pubblico online o attraverso il televoto. L'Italia non ha potuto esprimere la sua preferenza perché il suo rappresentante non si è esibito.

I cantanti finalisti all'Eurovision 2025 e chi accede dopo la seconda semifinale

Sono 26 in totale i finalisti dell'Eurovision 2025: 10 Paesi classificati nella prima semifinale, 10 nella seconda semifinale, i 5 Big Five (che hanno avuto accesso diretto alla serata conclusiva) e la Svizzera ospitante. Nella serata del 13 maggio, hanno conquistato un posto per giocarsi la vittoria i seguenti paesi: Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo, Ucraina. I 10 Paesi che nella seconda semifinale del 15 maggio si sono qualificati per l'ultima serata dell'evento sono i seguenti (non è una classifica):

Lituania , Katarsis con Tavo Akys

, Katarsis con Tavo Akys Israele , Yuval Raphael con New Day Will Rise

, Yuval Raphael con New Day Will Rise Armenia , PARG con Survivor

, PARG con Survivor Danimarca , Sissal con Hallucination

, Sissal con Hallucination Austria , JJ con Wasted Love

, JJ con Wasted Love Lussemburgo , Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son

, Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son Finlandia , Erika Vikman con Ich Komme

, Erika Vikman con Ich Komme Lettonia , Tautumeitas con Bur Man Laim

, Tautumeitas con Bur Man Laim Malta , Miriana Conte con Serving

, Miriana Conte con Serving Grecia, Klavdia con Asteromáta

Chi vince l’Eurovision 2025: i favoriti per la finale del 17 maggio

La finale dell'Eurovision si avvicina e continuano ad aumentare le previsioni su chi potrebbe essere il vincitore di questa 69esima edizione. Secondo i bookmakers, tra i nomi dei favoriti non c'è quello dell'Italia con Lucio Corsi, che non compare nella cinquina. Attualmente infatti, a guidare le previsioni è la Svezia con il trio comico-musicale KAJ e il brano Bara Bada Bastu quotato tra 1.91 e 2.18 (vale a dire che puntando un euro, se vincessero, il guadagno massimo sarebbe di 1.18) con una probabilità di vittoria che si aggira intorno al 38% (secondo la media delle agenzie di scommesse). A seguire l'Austria con JJ e la sua ballata Wasted Love, con una probabilità stimata del 22%, mentre per il terzo e quarto posto quasi un pari merito tra i Paesi Bassi e Francia, con l'8% e il 6%.