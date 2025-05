Perché l’Italia non può votare stasera all’Eurovision e quando cantano Lucio Corsi e Gabry Ponte

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Lucio Corsi all'Eurovision – Sarah Louise Bennett

Durante la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 che si tiene a Basilea questa sera, 15 maggio, l'Italia non potrà votare, a differenza di quanto è successo la prima sera, il 13 maggio, quando gli italiani avevano accesso alle votazioni. Come si legge da regolamento, infatti "la sessione di Televoto e del Voto online a pagamento per la seconda semifinale non sarà attiva per quanto concerne l’Italia". Il motivo è semplice, e ha a che fare con l'inclusione dell'Italia nelle Big Five dell'Eurovision 2025 assieme a Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna, ovvero le Nazioni che sono automaticamente qualificate per la finale che si terrà sabato 17 maggio.

Il motivo per cui l'Italia non vota nella seconda semifinale è che le Big Five possono farlo solo quando i loro rappresentanti si esibiscono durante le semifinali. Lucio Corsi si è esibito già durante la prima semifinale, l'altroieri, portando ufficialmente per la prima volta la sua Volevo essere un duro sul palco dell'Eurovision, ma lo ha fatto senza partecipare, appunto, alla classifica finale. Il rappresentante italiano, infatti, si è esibito tra il decimo e l'undicesimo artista previsto. Il cantautore italiano canterà direttamente sabato 17 maggio 2025 in finale, così come Gabry Ponte che ha qualificato San Marino per la finale, a tre anni dall'ultima volta e per la quarta volta nella storia della partecipazione della repubblica alla competizione.

Lucio Corsi e Tommaso Ottomano all'Eurovision – Sarah Louise Bennett

Cosa succede nel caso in cui qualcuno prova a votare? Il regolamento spiega: "Nel caso in cui i telespettatori italiani (residenti in Italia o all’estero con sim italiana), secondo qualsiasi modalità, provassero ad esprimere il proprio voto per la canzone in gara che rappresenta l’Italia il relativo sistema di ricezione del voto non recepirà e quindi conteggerà il voto e nessun importo sarà addebitato all’utente".

Come si legge dal regolamento, il risultato delle due semifinali è determinato dalla Votazione del pubblico che è così suddiviso:

voto del pubblico nazionale : i telespettatori di tutti i Paesi partecipanti sono invitati a votare i loro brani preferiti, attraverso il Televoto previsto nella maggior parte dei Paesi Partecipanti e il voto online a pagamento previsto in alcuni Paesi Partecipanti che aderiscono all’iniziativa; i voti ricevuti sia dal Televoto che dal voto online a pagamento verranno sommati e il brano che avrà ricevuto il maggior numero di voti sarà il primo classificato, il brano con il secondo maggior numero di voti sarà il secondo classificato e cosi via fino all’ultimo brano.

