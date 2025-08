Simona Cinà morta in piscina, gli alcolici trovati in villa sono stati sequestrati due giorni dopo la tragedia

Cinque bottiglie di gin, sei di spritz e 12 di spumante: è l’alcol che è stato sequestrato nella villa di Bagheria due giorni dopo la festa in cui è stata trovata morta in piscina la pallavolista Simona Cinà.

Domani 7 agosto si terrà l'autopsia sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria nel Palermitano. Intanto la Procura e i carabinieri stanno facendo tutti gli accertamenti del caso: è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Si tratterebbe al momento di un atto dovuto per procedere con tutte le verifiche del medico legale.

Intanto emergono nuovi particolari. Stando a quanto riporta l'Ansa, gli alcolici trovati nell'abitazione sarebbero stati sequestrati due giorni dopo la tragedia. Come spiegato anche in un comunicato della Procura di Termini Imerese, erano stati trovati sul posto dai carabinieri decine di bottiglie di alcolici, bicchieri e i vestiti della giovane. Smentendo quanto sostenuto dalla famiglia e dal loro avvocato: hanno ribadito che quando sono arrivati sul posto avevano trovato tutto troppo pulito.

Nell'incontro di ieri tra carabinieri e la famiglia Cinà è stato notificato anche ai parenti il decreto di convalida del sequestro di quanto trovato nella villa durante le indagini. Qui è stato riportato l'elenco delle cose sequestrate nella villa (l'abitazione però non è stata posta sotto sequestro): ovvero i vestiti di Simona, il costume che aveva addosso, cinque bottiglie di gin, sei di spritz, 12 di spumante e poi diversi teli mare e abiti. Intanto domani potrebbe essere il giorno della verità su Simona. Il sequestro degli alcolici, e degli indumenti, è stato due giorni dopo la festa. Le analisi su questi però saranno fondamentale per capire se alla festa girava altro tipo di sostanze. Ma cosa è successo quella sera?

Leggi anche Il corpo di Simona Cinà in un angolo buio della piscina: la dinamica della morte raccontata da chi era alla festa

Lo riporta la Procura nel suo comunicato: "Il corpo della giovane ragazza è stato rinvenuto da alcuni degli ultimi partecipanti ancora presenti alla festa intorno alle ore 4.00: lo stesso si trovava esanime sul fondo della piscina, in un angolo distante, e dotato di scarsa illuminazione, rispetto alla zona ove erano collocati bar, consolle musicale e i servizi igienici. Per quanto sinora appreso, a seguito del rinvenimento, almeno due ragazzi si sono immediatamente tuffati nella piscina ed hanno recuperato il corpo della ventenne, praticando le manovre di rianimazione salvavita in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Arrivato sul posto, il personale del 118 ha provato a rianimare la ragazza, purtroppo invano, non potendo fare altro che constatare il decesso della stessa alle ore 5.00".