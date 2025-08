Chi era la pallavolista Simona Cinà, morta annegata in piscina durante una festa in una villa a Bagheria

Foto da Instagram

Si chiama Simona Cinà la ragazza di 20 anni morta annegata nella piscina di una villa di Bagheria, nel Palermitano, quando era in corso una festa tra amici. Era conosciuta da molti perché era una conosciuta pallavolista della zona. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la giovane fosse finita in acqua – per cause ancora da accertare – ma non sia più riuscita a riemergere. Purtroppo quando è stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per la giovane non c'è stato più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno sentendo tutti gli altri partecipanti alla festa. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia per capire l'esatta dinamica del decesso.

In tanti ora la ricordano. Paolo Di Maggio presidente Acds Capacense Volley, la società della pallavolista, ha dichiarato: "Simona Cinà era una ragazza solare amava la pallavolo. Ha giocato nella nostra società fino allo scorso anno. Per lei la pallavolo era tutto. Ha insegnato anche a tanti bambini. Siamo distrutti per la notizia". E ancora: "Si è fermata lo scorso anno perché doveva fare un anno di Erasmus in Spagna andando anche a trovare il fratello la ricordiamo con tanto affetto. Era una giovane assennata che amava lo sport e si impegnava molto. Partecipava anche a diversi tornei di beach volley in estate. Una grande perdita". Per tutti era una ragazza solare che amava lo sport.

Simona Cinà viveva a Capaci, alle porte di Palermo. Come si legge sulla sua pagina Facebook aveva frequentato i corsi della laurea triennale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive presso Università degli Studi di Palermo.