Ragazza annega nella piscina di una villa a Bagheria: la tragedia durante una festa con amici

Una ragazza di 20 anni è morta annegata in piscina durante una festa tra amici in una villa a Bagheria, nel Palermitano. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

immagine di repertorio

Terrore durante una festa tra amici in una villa a Bagheria, nel Palermitano. Stando alle prime informazioni, una ragazza di 20 anni è morta annegata in piscina proprio mentre era in corso la festa privata. I carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Sembrerebbe che la giovane sia finita in acqua e sia annegata poco dopo.

Subito è scattato l'allarme ma purtroppo per la ragazza non c'è stato più nulla da fare: i medici arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. I carabinieri hanno subito fatto scattare le indagini e hanno iniziato a sentire gli altri partecipanti alla festa. Resta da capire perché la ragazza sia caduta in piscina e perché non abbia fatto in tempo a riemergere. E soprattutto, se gli amici sono intervenuti subito ad aiutarla. La Procura intanto ha disposto l'autopsia sulla salma della giovane e la villa è stata messa sotto sequestro.

La vittima è la pallavolista Simona Cinà. Paolo Di Maggio presidente Acds Capacense Volley la ricorda così: "Era una ragazza solare amava la pallavolo. Ha giocato nella nostra società fino allo scorso anno. Per lei la pallavolo era tutto. Ha insegnato anche a tanti bambini. Siamo distrutti per la notizia". E ancora: "Si è fermata lo scorso anno perché doveva fare un anno di Erasmus in Spagna andando anche a trovare il fratello. La ricordiamo con tanto affetto. Era una giovane assennata che amava lo sport e si impegnava molto. Partecipava anche a diversi tornei di beach volley in estate. Una grande perdita".