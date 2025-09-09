A che punto sono le indagini su Simona Cinà, la pallavolista morta in piscina durante una festa di laurea

Si continua a indagare per capire cosa sia successo a Simona Cinà, morta nella piscina di una villa a Bagheria nel Palermitano durante una festa di laurea. L’ipotesi più probabile al momento è che la giovane sia caduta in acqua quando il party ormai stava finendo.

Si attende il responso dei medici legali che hanno eseguito l'autopsia sul corpo di Simona Cinà, la ragazza trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria nel Palermitano durante una festa di laurea. Al momento si sa che la ventenne è morta annegata: sull'accaduto indaga la Procura di Termini Imerese e i carabinieri. Si sta proseguendo anche con gli accertamenti sui vestiti di Simona, il costume che aveva addosso, cinque bottiglie di gin, sei di spritz, 12 di spumante e poi diversi teli mare e abiti. Insomma tutto quello che è stato sequestrato dopo la tragedia.

Sopratutto però si attendono gli esami tossicologici eseguiti sulla vittima. Secondo fonti di Fanpage.it, sarebbero stati già fatti ma rientrerebbero nella relazione dell'autopsia. Sono fondamentali per capire se Simona Cinà avesse ingerito qualcosa di eccessivo prima di finire in piscina. La famiglia infatti ha sempre chiesto di fare tutti gli accertamenti del caso perché la ragazza era una sportiva e sapeva nuotare benissimo. Perché dunque è morta annegata?

Quando si avranno i risultati degli esami tossicologici si potrà procedere con un'eventuale sviluppo delle indagini. Solo allora si potrà capire se nella tragedia sono coinvolte terze persone.

Sempre secondo fonti investigative di Fanpage.it, sono stati ascoltati tutti i ragazzi trovati in villa al momento dell'arrivo dei soccorsi. L'ipotesi più probabile al momento – e secondo le testimonianze dei ragazzi – è che Simona Cinà sia caduta in acqua quando la festa ormai stava finendo. Gli altri partecipanti al party si sarebbero accorti della ragazza in fondo alla piscina purtroppo troppo tardi. Hanno provato a rianimarla – tra i presenti c'era un'infermiera e un medico – senza riuscirci. Anche i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

"Il corpo della giovane ragazza è stato rinvenuto da alcuni degli ultimi partecipanti ancora presenti alla festa intorno alle ore 4.00: lo stesso si trovava esanime sul fondo della piscina, in un angolo distante, e dotato di scarsa illuminazione, rispetto alla zona ove erano collocati bar, consolle musicale e i servizi igienici", aveva spiegato la Procura in un comunicato stampa.