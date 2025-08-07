L’avvocato della famiglia di Simona Cinà: “Emerso un segno sotto la nuca”. Domani i funerali e lutto cittadino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Simona Cinà ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Dall'autopsia sarebbe emerso un piccolo segno sotto la nuca. Potrebbe essere scivolata". Al termine dell'autopsia di oggi 7 agosto sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista trovata morta in piscina durante una festa in una villa a Bagheria, parla l'avvocato della famiglia. Il legale Gabriele Giambrone solleva l'ipotesi che la ragazza possa essere caduta, abbia perso i sensi e sia annegata: "Oltre al malore per cause naturali o indotte da alcol o droghe c'è anche una terza possibilità: che Simona sia scivolata vicino la piscina, abbia sbattuto la testa e abbia perso i sensi".

È anche vero che "i medici hanno escluso la rilevanza di questa ipotesi, ma mi sembra di aver capito che ci sia un piccolo trauma cranico alla testa".

Si attendono ora i risultati degli esami tossicologi che chiariranno se Simona Cinà ha ingerito qualche sostanza per cui è stata male in acqua. Intanto sono stati sequestrati dalla villa – due giorni dopo la tragedia – cinque bottiglie di gin, sei di spritz e 12 di spumante. Oltre che i vestiti della vittima e alcuni teli mare.

Intanto domani 8 agosto si svolgeranno i funerali a Capaci, dove viveva la ragazza con la sua famiglia. Verranno celebrati alle 12.30 nella chiesa Madre. Infatti oggi la salma è stata restituita alla famiglia subito dopo l'autopsia che è stata eseguita del medico legale al Policlinico di Palermo.

Sempre per la giornata di domani il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, ha proclamato il lutto cittadino: "Ci stringiamo attorno alla famiglia di Simona con affetto e commozione. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare con rispetto e silenzio a questo momento di profonda tristezza". Dalle 12 alle 14, durante il periodo del funerale, saranno quindi sospese tutte le attività ricreative del paese. Il primo cittadino ha invitato i commercianti ad abbassare le saracinesche in segno di lutto.