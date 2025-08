Pallavolista morta in piscina, i dubbi della famiglia: “Non c’era alcol in giro e lei trovata con la faccia fuori dall’acqua”

Per la famiglia di Simona Cinà, la pallavolista trovata morta in piscina durante una festa con amici a Bagheria (Palermo), ci sono troppi dubbi legati a quanto successo. Al momento si sa che la ragazza è caduta in piscina e quando sono arrivati i soccorsi del 118 per lei non c'è stato più nulla da fare. Ora è stata disposta l'autopsia e la villa è stata posta sotto sequestro. Ma quali dubbi ha la famiglia? A Fanpage.it lo ha spiegato l'avvocato dei genitori di Simona Cinà, il legale Gabriele Giambrone.

Avvocato cosa non vi torna?

Ci sono tanti dubbi da approfondire. La famiglia è interessata a capire come sia possibile che una ragazza in ottimo stato di salute – sportiva, pallavolista, surfista, nuotatrice e con un fisico perfetto – sia morta così in un festino tra amici. La piscina è adiacente alla zona da ballo. Quindi sapevano che sarebbe stata una festa in piscina: addirittura lo diceva l'invito. Per cui la gente durante la serata entrava e usciva dall'acqua. Nessuno si è accorto di quello che stava accadendo? Che in acqua c'era il cadavere? Non è che la ragazza è annegata in una piscina abbandonata in una zona buia. C'è qualcosa che non quadra.

Cosa hanno detto agli investigatori gli altri partecipanti alla festa?

Più di un ragazzo dice di aver trovato Simona con la faccia all'insù, ovvero con il corpo che galleggiava e la faccia fuori dall'acqua. Questo stride con la tesi dell'annegamento: normalmente se si cade in piscina e si annega il corpo lo si trova con la faccia all'ingiù. Lei è stata trovata invece al contrario. Tre testimoni l'hanno vista così.

Cosa dicono ancora?

Che nessuno si è accorto di nulla, nessuno ha visto nulla perché stavano ballando. Ma stavano ballando a bordo piscina, non lontano quindi.

Che tipo di festa era?

Sull'invito c'è scritto che sarebbe stato un party in piscina. Nel dettaglio, si legge: "Ci sarà anche una piscina in villa, se proprio a fine serata qualcuno è troppo ubriaco e per caso cade in piscina, considerate l'idea di portare un costume in macchina".

Cosa ha trovato lei una volta arrivato nella villa questa mattina?

Ho fatto delle foto della piscina dall'alto e ho notato subito dei sacchi dell'immondizia al lato della piscina. Sono bianchi, trasparenti, non neri. E pieni solo di bottigliette d'acqua, di quelle piccole. E in tutta la zona della piscina non c'è un bicchiere, una bottiglia, un calice di vino, un tovagliolo…insomma tutto pulito. Come se avessero voluto lasciare solo le bottiglie d'acqua.

Tutto il resto dove è finito? Se c'è un party con open bar ci si aspetta invece di trovare alcol ovunque. Ma soprattutto quando è stato tolto tutto quanto?

Quando sono arrivato stamattina sul posto non ho trovato i ragazzi che piangevano. Anzi, nessuno ha fatto le condoglianze alla famiglia (anche loro corsi in quella villa dopo aver saputo della tragedia). I ragazzi sembravano zombi, tutti in silenzio.

Quando ipotizza che i ragazzi abbiano pulito la casa, vuol dire che ha dei dubbi anche sulle tempistiche?

I soccorsi sono stati chiamati alle 4:13 e l'ambulanza è arrivata alle 4:23. In 10 minuti non si può pulire piscina, bordo piscina e tutto il resto. Quando è morta Simona?

Quante persone erano presenti alla festa?

Gli invitati erano 80, qualcuno se ne era andato prima della tragedia. In villa forse c'erano una cinquantina di persona all'arrivo dei soccorsi. Tutte persone della "Palermo bene".

Come hanno trovato i sanitari il corpo di Simona?

C'erano segni rossi sul petto. Come se fosse stata spinta. Gli altri invitati alla festa dicono che quei segni sono legati al fatto che due di loro – tra gli amici c'era una infermiera e un medico – avevano provato a rianimarla con il massaggio cardiaco. Senza riuscirci. Quando è arrivata l'ambulanza la ragazza era già morta.