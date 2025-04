Quando arriva la Amerigo Vespucci a Taranto e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo

video suggerito

La Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare, ha lasciato il porto di Brindisi e nelle prossime ore arriverà a Taranto. Il veliero resterà in città dal 16 al 22 aprile. Durante le varie soste sarà possibile visitare l'esterno dell'imbarcazione gratuitamente, obbligatoria la prenotazione.

A cura di Eleonora Panseri

La Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare, ha lasciato il porto di Brindisi, chiudendo così la sesta tappa del Tour Mediterraneo e nelle prossime ore arriverà a Taranto.

Il veliero resterà in città dal 16 al 22 aprile. Il Tour Mediterraneo è la fase finale del giro del mondo cominciato l'1 luglio 2023 da Genova. La nave scuola ha già toccato i porti di Trieste, Venezia, Ancona, Ortona e, come già detto, Brindisi.

Amerigo Vespucci a Taranto, le date e dove ormeggia

Quella tarantina sarà la seconda sosta pugliese del tour, la nave ormeggerà nella mattinata di domani, mercoledì 16 aprile, nella banchina del castello Aragonese.

Anche nella città dei due mari sarà presente il Villaggio IN Italia, l'esposizione itinerante sulle eccellenze italiane ideata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e sostenuta da altri 12 dicasteri.

La nave Amerigo Vespucci.

Il Villaggio IN Italia accoglierà tutti i visitatori per celebrare e condividere il racconto dei due anni di tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci.

Numerosi gli appuntamenti in programma, compresi quelli legati alle celebrazioni per la Pasqua. Il veliero, infatti, è stato indicato come chiesa giubilare ed ospiterà alcuni degli eventi che caratterizzano i suggestivi riti religiosi cittadini.

Gli orari delle visite a bordo della nave Amerigo Vespucci

Le visite a bordo della nave a Taranto saranno:

Giovedì 17 aprile dalle 16.00 alle 20.00

Venerdì 18 aprile dalle 15.00 alle 16.30

Sabato 19 aprile dalle 14.00 alle 22.00

Domenica 20 aprile dalle 13.00 alle 22.00

Lunedì 21 aprile dalle 14.00 alle 22.00

La visita della nave è gratis: prenotazioni biglietti sold out

Durante le varie soste dell'Amerigo Vespucci sarà possibile visitare la nave gratuitamente. Obbligatoria la prenotazione, che è nominale e da effettuare esclusivamente tramite il sito ufficiale.

Le visite durano circa 25 minuti e non sono guidate "ma i membri dell’equipaggio saranno felici di rispondere a tutte le domande", si legge sul portale. Il percorso si svolge esclusivamente sulla parte esterna dell'imbarcazione, senza accesso agli interni.

I biglietti per le visite vanno sold out in poche ore, anche quelli per Taranto sono terminati. Tuttavia, nei prossimi giorni apriranno le prenotazioni per le città dove l'Amerigo Vespucci sosterà: per esempio, Porto Empedocle, ⁠Reggio Calabria e Palermo.