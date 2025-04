video suggerito

Quando arriva la Amerigo Vespucci a Brindisi e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo Continua il viaggio nel Mediterraneo dell'Amerigo Vespucci. La storica nave scuola della Marina Militare Italiana approderà a Brindisi dal 12 al 15 aprile. Dopo il tour mondiale, l'imbarcazione sta facendo diverse tappe in Italia, durante le quali è possibile visitare la nave gratuitamente. I biglietti sono andati sold out in poche ore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Arriverà al porto di Brindisi l'Amerigo Vespucci. La storica nave scuola della Marina Militare Italiana arriverà in città per il 12 e il 15 aprile. L'imbarcazione sta facendo diverse tappe in Italia in seguito al tour mondiale iniziato nel luglio del 2023.

Durante la sosta nei diversi porti italiani è possibile visitare la nave gratuitamente, prenotando online sul sito ufficiale, anche se attualmente le prenotazioni sono andate sold out. I posti sono limitati e gli orari di visita variano da giorno a giorno. Sul sito sono fornite indicazioni di vestiario e per la visita utili a coloro che riusciranno a prenotare i biglietti.

Amerigo Vespucci a Brindisi, le date e dove ormeggia

Questa sarà la quinta tappa dell'Amerigo Vespucci nell'ambito del tour del Mediterraneo. Dopo Ancona , a Brindisi resterà ormeggiata dal 12 al 15 aprile.

Il veliero ha avviato la navigazione per il rientro in Italia lo scorso 1 febbraio. Il tour ha visto il coinvolgimento di numerose città e porti italiani. Per garantire la gestione dei visitatori che arrivano dalla città e dai comuni limitrofi per ogni tappa, i singoli comuni hanno predisposto misure per agevolare la viabilità e il parcheggio.

La visita della nave è gratis: prenotazioni biglietti sold out

I biglietti per la visita della tappa di Brindisi erano prenotabili gratuitamente tramite il sito ufficiale, ma sono andati in poche ore sold out.

Come conferma lo staff, l'unica forma di prenotazione e di accesso alla nave è sulle piattaforme e sui canali di comunicazione ufficiali del Tour Vespucci. I biglietti sono prenotabili da un individuo per massimo 4 persone.

Gli orari delle visite a bordo della nave Amerigo Vespucci

Le visite a bordo della nave a Brindisi inizieranno il 12 e finiranno il 15 aprile. Gli orari per le visite sono diversi di giorno in giorno e sono stati pubblicati sul sito ufficiale. Il 12 aprile si potrà salire a bordo dalle 10.30 alle 21.30, il 15 aprile 9.30 alle 21.30.

Il 15 aprile dalle 9.30 alle 21.30 e 14 aprile i visitatori potranno salire a bordo dalle 09.30 alle 21.30.