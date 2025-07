video suggerito

Maxi sciopero degli aerei in arrivo il 10 luglio, a rischio i voli: orari e modalità dello stop Il nuovo sciopero di 24 ore degli aerei Giovedì 10 luglio 2025 coinvolgerà numerose sigle sindacali e lavoratori delle aziende di handling per l'assistenza a terra in vari aeroporti italiani come Milano Linate e Malpensa ma anche il personale navigante della compagnia aerea EasyJet.

A cura di Antonio Palma

Giovedì 10 luglio 2025 è in programma un nuovo maxi sciopero degli aerei di 24 ore, dalla mezzanotte alle 23.59, che coinvolgerà numerose sigle sindacali e lavoratori delle aziende di handling per l'assistenza a terra in vari aeroporti italiani ma anche il personale navigante della compagnia aerea EasyJet.

Il maxi sciopero degli aerei del 10 luglio 2025, come comunica il Ministero dei trasporti, riguarderà una serie di proteste dei lavoratori indette dai vari sindacati sia confederali che di base. Si fermeranno per 24 ore tutti i lavoratori delle aziende di handling associate Assohandlers operanti negli aeroporti italiani per una protesta proclamata da Flai Trasporti e Servizi che ha indetto uno sciopero anche per il personale Aviation services dell’aeroporto di Venezia.

Dalle 00.01 alle 23.59 di giovedì si fermeranno anche gli autisti di Sea aeroporti di Milano Linate e Malpensa e il personale di Swissport di Linate per una protesta indetta da Cub trasporti. Lo sciopero di 24 ore per i lavoratori Swissport di Linate indetto anche da UILT-UIL, OSP FILT-CGIL, OST FIT-CISL. Protesta del personale Airport handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa indetta anche da Usb lavoro privato.

Filt-cgil, Fit-cisl, Ugl-ta e Usb lavoro privato hanno indetto anche uno sciopero unitario di 4 ore per i lavoratori della società “Romeo gestioni – appalto Gesac” presso l’aeroporto di Napoli Capodichino dalle 11 alle 15 di Giovedì 10 luglio 2025. Protesta di 4 ore nella stessa giornata, ma dalle 13 alle 17, anche per il personale della Sogaersecurity dell’aeroporto di Cagliari, indetta da Usb lavoro privato.

Lo stesso sindacato infine ha indetto uno sciopero di 24 ore per il personale navigante di Easyjet airlines, dalle 00.00 alle 23.59 di Giovedì 10 luglio 2025. In vista dei disagi per i viaggiatori, nei prossimi giorni, l’Enac, l’autorità per l’aviazione civile, pubblicherà l'elenco dei voli garantiti per lo sciopero di giovedì