Come è fatta la Amerigo Vespucci: gli interni della nave e come prenotare le visite durante il tour La Amerigo Vespucci sta arrivando a Venezia. Qui e nelle prossime città del Tour sarà possibile salire a bordo e visitare la nave, scoprendone gli interni.

A cura di Giusy Dente

Amerigo Vespucci

La Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare, in questi mesi è stata impegnata con un lungo tour in giro per il mondo, una circumnavigazione globale con lo scopo di rappresentare l'Italia e far conoscere la sua cultura e la tradizione navale nazionale ovunque: ben 30 porti bei cinque continenti. Concluso questo percorso, è cominciato il Tour Mediterraneo nei porti italiani, in 17 città tra cui Venezia il 27-31 marzo. Il viaggio del veliero si concluderà a Genova il 10 giugno. La nave vanta una lunga e gloriosa storia, cominciata nel 1931.

Com'è fatto il veliero Amerigo Vespucci

La nave è considerata una delle più belle al mondo. Leggenda vuole che nel 1962 sia stata definita così dalla portaerei USS Independence (CVA-62), che incrociò il veliero italiano nelle acque del Mediterraneo rimanendone abbagliato. "Siete la più bella nave del mondo": proprio queste sarebbero state le parole rivolte dall'equipaggio statunitense a quello italiano a bordo.

Amerigo Vespucci

Il progetto si deve all'ingegnere foggiano Francesco Rotundi. È una nave a vela con motore lunga 101 metri e larga 15,5 metri; ha tre alberi verticali (trinchetto, maestra e mezzana) e 26 vele per una superficie totale di 2.800 m². Lo scafo presenta tre ponti principali continui da prua a poppa (coperta, batteria e corridoio) e due sovrastrutture principali: il castello a prua e il cassero a poppa, che si ergono sul ponte di coperta. A prua c'è una polena in bronzo dorato che raffigura l'esploratore e navigatore italiano Amerigo Vespucci, da cui il veliero ha preso il nome.

Amerigo Vespucci

Gli interni sono in stile anni Trenta (è stata varata nel 1931). Un lungo corridoio conduce alle sale di rappresentanza e qui è possibile notare una porta decorata costruita nel 1928. In fondo ao corridoio c'è la Sala Consiglio realizzata in noce e mogano, quella usata come salotto, per le occasioni prestigiose e gli eventi istituzionali. Da qui si accede agli alloggi degli Ufficiali. Al ponte inferiore ci sono invece la Sala da Pranzo e il Bar, decorati con foto d'epoca.

Amerigo Vespucci

Come visitare la Amerigo Vespucci

Quando la nave arriva nel porto delle varie tappe è possibile salire a bordo e visitarla. Le visite sono gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuare sul sito ufficiale della Amerigo Vespucci. Le disponibilità per Venezia sono andate sold out in pochissimo tempo, ma si può comunque monitorare il sito ufficiale e tentare di accedervi. Restano invece ancora aperte le prenotazioni per le tappe successive. La nave toccherà Ancona (1-3 aprile), Ortona (4-6 aprile) e Brindisi (12-15 aprile).

Amerigo Vespucci