Nave Amerigo Vespucci, le tappe italiane del tour mediterraneo 2025: il calendario aggiornato

Il 1° febbraio 2025, la Nave Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare, ha iniziato il rientro in Italia. Dopo la tappa a Trieste il 1° marzo, il "Tour Mediterraneo" toccherà 17 città, concludendosi a Genova il 10 giugno. Varata nel 1931, la nave ha compiuto una circumnavigazione globale dal luglio 2023 per promuovere la cultura italiana nel mondo.

La nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, lo scorso 1° febbraio ha avviato la navigazione per il rientro in Italia: la prima tappa è stata la città di Trieste il 1° marzo 2025 assieme al “Villaggio IN Italia”. Proprio dal capoluogo giuliano ha avuto inizio il “Tour Mediterraneo” che toccherà 17 città e si concluderà a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare.

L'imbarcazione ha intrapreso un viaggio di circumnavigazione del globo, partendo il 1º luglio 2023 dal porto di Genova. Questa missione, della durata di due anni, prevede la visita di 30 porti in cinque continenti, con l'obiettivo di promuovere la cultura e l'eccellenza italiana nel mondo.

L'Amerigo Vespucci, varata nel 1931, è una nave scuola della Marina Militare Italiana, ispirata alle imbarcazioni del XVIII secolo e considerata tra le più belle al mondo. Lunga 101 metri e larga 15,5 metri, ha tre alberi e 26 vele per una superficie totale di 2.800 m². Simbolo della tradizione navale italiana, ha svolto numerose missioni addestrative e rappresentative. Il giro del mondo del 2023-2025 è la sua seconda circumnavigazione, dopo quella del 2002-2003.

Il calendario con le tappe italiane della Nave Amerigo Vespucci per il tour 2025

Queste le tappe italiane del Tour Mediterraneo 2025 della Nave Amerigo Vespucci:

1 – 27 marzo Trieste

27-31 marzo Venezia;

1-3 aprile Ancona;

4-6 aprile Ortona;

12-15 aprile Brindisi;

16-22 aprile Taranto;

30 aprile Porto Empedocle;

3-6 maggio Reggio Calabria;

7-11 maggio Palermo;

13-17 maggio Napoli;

19-24 maggio Cagliari;

26-29 maggio Gaeta;

30 maggio-3 giugno Civitavecchia;

4-8 giugno Livorno;

10 Giugno Genova, come tappa finale.

Quando è partita la Amerigo Vespucci e dove si trova la tappa finale del tour

Dal 1° febbraio 2025, la Nave Amerigo Vespucci ha iniziato il viaggio di rientro in Italia, dove terminerà il Tour Mediterraneo, che toccherà diverse città e porti italiani. L'iniziativa è stata voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 Ministeri, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy.

Durante le soste, la nave condividerà le esperienze del giro mondiale, raccontando come ha portato il messaggio culturale italiano nel mondo, testimoniato dall'alto numero di visitatori in ogni tappa.

La nave scuola concluderà il suo tour mondiale a Genova il 10 giugno.