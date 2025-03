Quando arriva la Amerigo Vespucci ad Ancona e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

La nave Amerigo Vespucci.

L'Amerigo Vespucci approda al porto di Ancona. La storica nave scuola della Marina Militare Italiana arriverà nel capoluogo marchigiano martedì 1 e mercoledì 2 aprile. Dopo il tour mondiale iniziato nel luglio 2023, l'imbarcazione farà diverse tappe in Italia.

Durante la sosta nei vari porti è possibile visitare la nave gratuitamente, prenotando online sul sito ufficiale www.tourvespucci.it. I posti sono limitati e quelli previsti per la tappa di Ancona sono già sold out.

Amerigo Vespucci ad Ancona, le date e dove ormeggia

Quella presso il Molo Clementino di Ancona sarà la terza tappa del tour Mediterraneo dell'Amerigo Vespucci che nei giorni scorsi si è fermata a Venezia e prima ancora Trieste. Nel capoluogo marchigiano la nave rimarrà ormeggiata dall'1 al 3 aprile.

Il veliero ha avviato la navigazione per il rientro in Italia lo scorso 1 febbraio e il Tour Mediterraneo vedrà coinvolte molte città e porti italiani per raccontare il Tour mondiale con i cittadini che parteciperanno all'iniziativa.

Per garantire la gestione dell'afflusso di visitatori da tutta la città e dai comuni limitrofi, sono stati adottati provvedimenti specifici che interesseranno la viabilità in alcune aree del centro. In più il Comune ha predisposto un servizio navetta gratuito, con partenza dal Parcheggio degli Archi e arrivo al Porto Antico.

La visita della nave è gratis: prenotazioni biglietti sold out

Le visite a bordo per la tappa di Ancona, che erano prenotabili gratuitamente a partire dalla giornata di giovedì 20 marzo, hanno fatto il tutto esaurito in poche ore. Qualora si creino nuove opportunità di visita, saranno comunicate sul sito ufficiale e sui canali social del Tour Vespucci.

Come confermato dallo staff, l’unica forma di prenotazione e di accesso a Nave Amerigo Vespucci è sulle piattaforme e sui canali di comunicazione ufficiali del Tour Vespucci.

Anche per la prossima tappa, quella di Ortona, i biglietti sono andati sold out ma per quella successiva di Brindisi, dove il veliero ormeggerà dal 12 al 15 aprile, le prenotazioni dovrebbero aprire intorno al 29 marzo.

Gli orari delle visite a bordo della nave Amerigo Vespucci

Per i fortunati che sono riusciti a prenotare i biglietti la visita a bordo della nave si terrà martedì 1 aprile, dalle 15.30 alle 20.00, mentre mercoledì 2 aprile saranno dalle 17 alle 21.

Il 3 aprile la nave lascerà il porto di Ancona per dirigersi a Ortona, dove rimarrà ormeggiata dal 4 al 6 aprile. Le visite saranno venerdì 4 aprile dalle 16.00 alle 21.00, mentre sabato 5 aprile dalle 13.00 alle 21.00. Come anticipato, anche in questo caso i posti sono sold out ma il veliero della Marina continuerà il suo giro in Italia anche nei prossimi mesi.

Quindi, chi volesse riuscire a salire a bordo, può tenere d'occhio il sito ufficiale. Di seguito le tappe previste ad aprile, maggio e giugno:

12-15 aprile Brindisi;

16-22 aprile Taranto;

30 aprile Porto Empedocle;

3-6 maggio Reggio Calabria;

7-11 maggio Palermo;

13-17 maggio Napoli;

19-24 maggio Cagliari;

26-29 maggio Gaeta;

30 maggio-3 giugno Civitavecchia;

4-8 giugno Livorno;

10 giugno Genova (tappa finale per la Giornata della Marina Militare)