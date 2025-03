Quando arriva la Amerigo Vespucci a Venezia e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo

video suggerito

Dal 27 al 31 marzo la nave Amerigo Vespucci ormeggia a Venezia: è possibile visitarla, ma le prenotazioni sono già sold out. Il veliero sarà ormeggiato a Riva San Biasio. Il "villaggio IN Italia" accoglierà i visitatori per celebrare il tour mondiale.

A cura di Biagio Chiariello

​La nave scuola Amerigo Vespucci arriverà a Venezia il 27 marzo 2025 e rimarrà ormeggiata fino al 31 marzo presso Riva San Biasio, nel sestiere di Castello. Durante questo periodo, sarà possibile visitare la nave gratuitamente, previa prenotazione online sul sito ufficiale www.tourvespucci.it. Le prenotazioni sono aperte dal 17 marzo 2025, con la possibilità di riservare fino a quattro ingressi per persona; tuttavia sono già sold out.

Durante la sosta del veliero a Venezia sarà allestito il ‘Villaggio IN Italia' per accogliere i visitatori e celebrare il tour mondiale della nave. Questo spazio espositivo offrirà mostre, attività interattive e stand tematici dedicati alla cultura, all'arte, alla storia e all'innovazione italiana. Inoltre, sono previste esibizioni musicali, tra cui quelle della Fanfara della Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" e della Fanfara del Comando Marittimo Nord.

Amerigo Vespucci a Venezia, le date e dove ormeggia

Per celebrare il suo arrivo, il Comune di Venezia sta preparando una suggestiva cerimonia di benvenuto dal mare. Il sindaco Luigi Brugnaro ha invitato Remiere, appassionati di Voga, gruppi sportivi, associazioni veliche e di categoria, oltre ai circoli nautici e a tutti gli amanti del mare, a prendere parte a questo solenne saluto.

Il programma prevede il raduno delle imbarcazioni alle 10:15 presso la Punta della Dogana, seguito dalla partenza del corteo acqueo, guidato dalla Serenissima, tra le 10:30 e le 10:45. Il momento culminante sarà l’omaggio ufficiale alla Vespucci, previsto per le 11:00.

Gli orari delle visite a bordo della nave Amerigo Vespucci

Le visite a bordo saranno possibili nei giorni 28, 29 e 30 marzo 2025, con i seguenti orari:​

28 marzo : 14:00 – 20:00​

: 14:00 – 20:00​ 29 marzo : 13:00 – 20:00​

: 13:00 – 20:00​ 30 marzo: 13:00 – 20:00​v

Le visite sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione online sul sito ufficiale della nave, disponibile dal 17 marzo 2025.

Inoltre, durante la sosta a Venezia, sarà allestito il Villaggio "IN Italia", uno spazio espositivo dedicato alla promozione dell'eccellenza italiana, che sarà aperto al pubblico dal 28 al 30 marzo 2025. ​

Si ricorda che per accedere alla nave non sono ammesse scarpe aperte o con il tacco, animali (eccetto cani di piccola taglia portati in braccio) e passeggini o carrozzine. ​

La visita della nave è gratis: prenotazioni biglietti sold out

Le prenotazioni per visitare gratuitamente la nave scuola Amerigo Vespucci durante la sua sosta a Venezia dal 27 al 31 marzo 2025 sono esaurite in poche ore, oltre 18.000 richieste sono state registrate, causando il sold out delle visite a bordo. ​

Ad ogni modo, chi non è riuscito a prenotare una visita, potrebbe considerare di assistere alla cerimonia di benvenuto organizzata dal Comune di Venezia. Il 30 marzo, è previsto un saluto dall'acqua per celebrare la presenza della Vespucci in città.

Inoltre, l'Amerigo Vespucci farà tappa in altre città italiane nei prossimi mesi, offrendo ulteriori opportunità per visitare la nave. Le prossime soste includono Ancona (1-3 aprile), Ortona (4-6 aprile) e Brindisi (12-15 aprile). Per queste tappe, le prenotazioni potrebbero essere ancora disponibili. ​

Per aggiornamenti sulle prenotazioni delle prossime tappe, è necessario controllare regolarmente il sito ufficiale.