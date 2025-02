video suggerito

Come raggiungere gli Stati Uniti senza aereo: da dove partono le navi e in quanto tempo si arriva Se l’aereo è ormai diventato uno dei mezzi di trasporto più inquinanti del mondo, per arrivare negli Stati Uniti, così come nel caso di altri viaggi intercontinentali, un’opzione può essere la nave. scopriamo quali sono le rotte dall’Europa e i costi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nave da crociera davanti allo skyline di New York

L'aereo è uno dei mezzi di trasporti più inquinanti che esistano. Le emissioni di CO2 di un volo sono altissime: secondo quanto si legge in un report dell'Air Transport Action Group, volare produce 285 grammi di CO2 per ogni persona a bordo del volo e per ogni chilometro percorso. Ci sono rotte, però, che, per cause di forza maggiore, possono essere percorse solo con l'aereo. Raggiungere gli Stati Uniti, infatti, comporta l'utilizzo dell'aereo. Per molte persone, però, prendere questo mezzo è diventato sempre più problematico, visto i suo impatto ambientale. Nel frattempo sono nate diverse opzioni che consentono di arrivare negli USA via nave. Scopriamo quali sono le tratte, i costi e da dove partono le principali navi.

Dove partono le navi dall'Italia per gli USA e in quanto tempo si arriva

Per chi vuole raggiungere gli Stati Uniti in nave dall'Italia le opzioni sono molto limitate e decisamente retrò. La nave è sicuramente da sconsigliare per coloro che hanno una settimana o poco più da trascorrere in vacanza. I tempi di navigazione dall'Italia, così come da altri Paesi europei, si aggirano tra i 7-8 giorni. Questo ovviamente è il periodo di tempo necessario se si sceglie una crociera turistica. Se invece si opta per una nave cargo, che, oltre a trasportare merci, accoglie a bordo anche passeggeri, la permanenza a bordo aumenta fino a due settimane o venti giorni a seconda di quanti scali la nave deve fare. Dall'Italia non partono crociere dirette in America, quindi l'unica opzione rimane la nave cargo, in partenza da Genova o da La Spezia.

La nave più popolare per andare negli Stati Uniti

La crociera più popolare nonché il modo più semplice per raggiungere gli Stati Uniti in nave è a bordo della Queen Mary 2, un transatlantico che ricorda molto, per forme e rotta, il Titanic. Un viaggio suggestivo, dunque, ma anche decisamente lungo. La Queen Mary 2 parte da Southampton, nel Regno Unito, e impiega 7-8 giorni per raggiungere New York. La crociera in totale dura 15 giorni e prevede il ritorno nel porto britannico. Due settimane in Cabina Standard a maggio costano 2290 euro, mentre in Cabina con balcone 3790 euro.

Leggi anche Come organizzare una vacanza economica in crociera: i trucchi per risparmiare

La Queen Mary 2 | Foto Wikimedia

Partire per gli Stati Uniti da Barcellona

Un altro possibile porto di partenza è Barcellona. Da qui partono diverse crociere che fanno tappa negli Stati Uniti. Tra queste troviamo quella organizzata dalla compagnia Celebrity Cruises: da Barcellona, la nave farà tappa a Fort Lauderdale in Florida. Per un viaggio in partenza a novembre 2026 i costi per le cabine sono: 799 euro a persona per una Cabina Interna, 1221 euro per una Cabina Esterna, 1650 euro per una Cabina con balcone e 5549 per una Suite.

La crociera MSC Grandiosa parte dalla Spagna per fare tappa a Portorico e poi negli Stati Uniti. L'ultima tappa della crociera, infatti, è Miami. Il viaggio dura due settimane e prevede diverse opzioni di cabine. La Cabina Interna costa 819 euro, quella esterna 969, quella con il balcone 1119 euro mentre una suite 2229 euro. I prezzi sono relativi a un ipotetico viaggio a novembre 2025.