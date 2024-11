video suggerito

Una crociera lunga quattro anni per superare la presidenza di Donald Trump: quanto costa l'offerta La compagnia statunitense Villa Vie Residencies ha lanciato una crociera di quattro anni per tutti quei cittadini statunitensi delusi dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi: ecco come funziona.

A cura di Arianna Colzi

La nave Odyssey | Foto Villa Vie

La compagnia di navi da crociera statunitense Villa Vie Residences ha scelto di offrire agli americani delusi dal risultato elettorale una via di fuga dopo la vittoria di Donald Trump. La compagnia ha annunciato una nuova crociera che durerà quanto il prossimo mandato del Tycoon. Il pacchetto, chiamato Skip Forward ("Salto in avanti"), prevedere agli statunitensi che vorranno un viaggio di quattro anni a bordo della nave Odyssey. La proposta di Villa Vie nasce in seguito all'ondata di malcontento diffusasi negli Stati Uniti, prima e dopo le elezioni presidenziali 2024, che scatenato sui social molte reazioni di persone che minacciavano di voler lasciare il Paese.

Come funziona la crociera di quattro anni

I passeggeri della nave Odyssey visiteranno più di 140 Paesi in tutti i sette i continenti. Evitare i quattro anni di presidenza Trump, però, non sarà economico. Le opzioni per la camera singola partono da 256mila dollari (245mila euro) mentre le tariffe per la doppia partono da 320mila dollari (307mila euro). Il pacchetto Midterm Selection ("L'opzione di metà mandato"), della durata di due anni, consentirà ai passeggeri di rimanere lontano dagli Stati Uniti fino a dopo le elezioni di metà mandato del 2026. Il prezzo è di 150mila dollari (144mila euro) per i passeggeri singoli che optano per questa opzione e di 188mila dollari (180mila euro) per le coppie. La compagnia offre anche pacchetti di uno o tre anni. Il prezzo include i pasti, le strutture termali, i programmi di fitness, l'accesso a Internet, le pulizie settimanali e altro ancora.

Al di là della provocazione dietro alla proposta delle compagnia statunitense, non è detto che la crociera non possa attrarre qualche americano benestante. Molti statunitensi, d'altronde, hanno dichiarato, di essere preoccupati per il proprio benessere personale: gli americani più ricchi hanno i mezzi finanziari per vagliare anche le opzioni più stravaganti rispetto alla media dei loro concittadini.