Amerigo Vespucci a Taranto, al via i biglietti: come prenotare la visita a bordo dal 16 al 22 aprile La prossima tappa del tour in giro per i porti italiani della Amerigo Vespucci è a Taranto. Da oggi, 5 aprile, sono disponibili le prenotazioni per la visita (gratuita) a bordo della storica nave scuola della Marina Militare Italiana.

A cura di Biagio Chiariello

La Amerigo Vespucci

Grande attesa per la sesta tappa del Tour Mediterraneo 2025, il viaggio che sta portando l’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, nei principali porti del Paese. Dopo il successo delle precedenti tappe, che hanno registrato il tutto esaurito in pochissimi giorni, l’unità più iconica della Marina approderà a Taranto dal 16 al 22 aprile, offrendo ai visitatori l’opportunità di salire a bordo e immergersi nella sua affascinante storia.

A partire da oggi, 5 aprile, è possibile prenotare i biglietti per la visita direttamente sul sito ufficiale della Marina Militare. L’accesso a bordo è gratuito, ma i posti sono limitati e, visto l’enorme interesse suscitato dal tour, si consiglia di affrettarsi per assicurarsi un posto.

La sosta dell’Amerigo Vespucci nel porto di Taranto rappresenta un evento imperdibile per appassionati di mare, storia e tradizioni navali. La nave, costruita nel 1930 e ancora in servizio come nave scuola per gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale, è considerata una delle imbarcazioni più belle al mondo.

Con il grande successo delle precedenti tappe, che hanno visto i biglietti esaurirsi in tempi record, anche per Taranto si prevede un’affluenza altissima. Chi desidera visitare l’Amerigo Vespucci è quindi invitato a prenotare il proprio biglietto il prima possibile per non perdere questa straordinaria occasione.

Quali sono le date e gli orari disponibili per visitare la Amerigo Vespucci a Taranto

​Dopo Ortona, l'Amerigo Vespucci farà dunque tappa a Taranto da mercoledì 16 a martedì 22 aprile 2025. Durante questo periodo, sarà possibile visitare la nave gratuitamente, previa prenotazione.

Le visite avranno una durata di circa 25 minuti e si svolgeranno esclusivamente lungo il percorso esterno della nave. Sarà possibile salire a bordo e visitare gli interni del veliero. Durante il tour, i membri dell’equipaggio saranno disponibili per fornire informazioni e rispondere alle curiosità dei visitatori. Al momento, gli orari di apertura non sono stati resi noti, quindi è opportuno controllare periodicamente il sito ufficiale per eventuali aggiornamenti.

Come prenotare i biglietti gratis per la visita a bordo a Taranto

Le prenotazioni per le visite a bordo saranno disponibili a partire dal 5 aprile 2025 sul sito ufficiale del Tour Vespucci. È possibile registrare fino a un massimo di 4 persone per prenotazione, inserendo i dati personali richiesti. Una volta completata la registrazione, si riceverà un'e-mail di conferma con un QR code necessario per l'accesso.

Alcune indicazioni pratiche: per accedere è necessario presentare un documento d’identità valido corrispondente a quello usato in fase di prenotazione. Sono consigliate scarpe comode, mentre non sono ammessi animali, passeggini o carrozzine. L’accesso sarà consentito a partire da 15 minuti prima e fino a 15 minuti dopo l’orario prenotato.

Considerando che le prenotazioni per le precedenti tappe si sono esaurite rapidamente, è consigliabile monitorare regolarmente il sito ufficiale e i relativi canali social per aggiornamenti tempestivi sull'apertura delle prenotazioni.